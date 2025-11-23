תומפסון התעמת עם מוראנט: הוא מדבר הרבה

קליי תומפסון לא נשאר חייב וענה לג’ה מוראנט, שבכלל לא שיחק, בסיום ההפסד של דאלאס 102:96 לממפיס. במהלך המשחק שוב בלטה המתיחות בין השניים, אקס גולדן סטייט הרבה להתעמת עם שחקני הגריזליז ובראשם עם מוראנט.

כוכב ממפיס שפספס משחק שלישי ברציפות בגלל פציעה בשריר התאומים, המתין לשריקת הסיום ואז ניגש ישירות לעבר תומפסון והשניים התעמתו מילולית. אנשי ביטחון ומאמנים משתי הקבוצות נאלצו להתערב ולמנוע מהעימות להידרדר, אך האווירה כבר הייתה טעונה הרבה לפני כן - זכר לשנאה הספורטיבית שנולדה בפלייאוף 2022, כשגולדן סטייט ותומפסון הדיחו את ממפיס בדרך לאליפות נוספת.

“הוא בחור מצחיק", אמר תומפסון בציניות, “תמיד יש לו הרבה מה להגיד, במיוחד בשביל מישהו שכמעט אף פעם לא לוקח אחריות”. כאמור, במהלך המשחק עצמו תומפסון כבר הספיק להתעמת עם שחקני גריזליס אחרים – תחילה עם סנטי אלדאמה בעקבות עבירה בוטה על הרוקי קופר פלאג, ובהמשך גם עם וינס וויליאמס ג’וניור, כששניהם קיבלו עבירה טכנית בעקבות חילופי דברים סוערים.

קליי תומפסון (רויטרס)

אבל עיקר האש הופנתה למוראנט. בזמן הראיון המנצח של קאם ספנסר מטעם השידור של הגריזליז, נכנס מוראנט לפריים, לחץ את ידו של ספנסר ושלח עקיצה לעבר תומפסון, שקלע 22 נקודות אך החטיא שלשת שוויון 20.6 שניות לסיום: “תגיד לו מי הקלע הכי טוב באולם. זה לא היה ההוא מגולדן סטייט”.

אז תומפסון לא נשאר חייב והבהיר שהדברים שמוראנט זרק לעברו היו “שום דבר בעל עומק אינטליגנטי”, ורמז במפורש לבעיות המשמעת, ההשעיות והפציעות שהאפילו על הקריירה של כוכב ממפיס מאז עונות האולסטאר שלו: “הוא מדבר הרבה, כבר הרבה זמן. זה מצחיק כשמישהו מרבה לדבר מהספסל. זה קצת מסכם את הקריירה שלו עד עכשיו - משאיר אותנו עם רצון לעוד. אנחנו רוצים לראות אותו מצליח, אבל הוא נותן להרבה דברים אחרים להפריע. הליגה צריכה שחקנים כאלה על המגרש”.

מוראנט (26), שספג השעיות בכל אחת משלוש העונות האחרונות בשל אירועים מחוץ למגרש והעימות האחרון עם המאמן תומאס איסאלו, עובר עונה קשה עם ממוצעים של 17.9 נקודות בלבד ו-16.7% משלוש, שנמוכים משמעותית מימי השיא שלו.

תומפסון אף קשר את המשחק הנוכחי לאווירה האלימה של סדרת 2022, כשהזכיר את העבירה של דילון ברוקס על גארי פייטון השני, שהסתיימה בשבר במרפק: “העבירה של אלדאמה הזכירה לי דברים מלוכלכים שהם עשו אז. יש להם היסטוריה כזו. הקבוצה הנוכחית רק מדברת. כל הזמן. והם אף פעם לא ממש מגבים את זה. אני מכבד מי שמגבה דיבורים במעשים - דיבורים זה זול”.