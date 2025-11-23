יום ראשון, 23.11.2025 שעה 09:30
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
86%1586-167314דטרויט פיסטונס
69%1519-156313פילדלפיה 76'
64%1630-166914קליבלנד קאבלירס
62%1526-157713טורונטו ראפטורס
62%1549-159613מיאמי היט
62%1475-154713ניו יורק ניקס
62%1575-158013שיקגו בולס
60%1728-177215אטלנטה הוקס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
53%1723-177215אורלנדו מג'יק
40%1789-172115מילווקי באקס
29%1661-162314שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1594-180915אוקלהומה ת'אנדר
82%1226-136111יוסטון רוקטס
77%1498-163213דנבר נאגטס
77%1465-156113סן אנטוניו ספרס
69%1512-153313לוס אנג'לס לייקרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
57%1615-167214פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
42%1493-147912יוטה ג'אז
38%1590-158613פורטלנד בלייזרס
33%1759-167615ממפיס גריזליס
27%1722-163015דאלאס מאבריקס
27%1858-169315סקרמנטו קינגס
21%1622-153714לוס אנג'לס קליפרס
14%1702-150414ניו אורלינס פליקנס

תומפסון התעמת עם מוראנט: הוא מדבר הרבה

כוכב ממפיס שלא שיחק ב-96:102 על דאלאס, עקץ בסיום, אקס גולדן סטייט לא נותר חייב: "זה מצחיק שמישהו מרבה לדבר מהספסל, זה מסכם את הקריירה שלו"

|
קליי תומפסון וג'ה מוראנט מתעמתים (צילום מסך)
קליי תומפסון וג'ה מוראנט מתעמתים (צילום מסך)

קליי תומפסון לא נשאר חייב וענה לג’ה מוראנט, שבכלל לא שיחק, בסיום ההפסד של דאלאס 102:96 לממפיס. במהלך המשחק שוב בלטה המתיחות בין השניים, אקס גולדן סטייט הרבה להתעמת עם שחקני הגריזליז ובראשם עם מוראנט.

כוכב ממפיס שפספס משחק שלישי ברציפות בגלל פציעה בשריר התאומים, המתין לשריקת הסיום ואז ניגש ישירות לעבר תומפסון והשניים התעמתו מילולית. אנשי ביטחון ומאמנים משתי הקבוצות נאלצו להתערב ולמנוע מהעימות להידרדר, אך האווירה כבר הייתה טעונה הרבה לפני כן - זכר לשנאה הספורטיבית שנולדה בפלייאוף 2022, כשגולדן סטייט ותומפסון הדיחו את ממפיס בדרך לאליפות נוספת.

“הוא בחור מצחיק", אמר תומפסון בציניות, “תמיד יש לו הרבה מה להגיד, במיוחד בשביל מישהו שכמעט אף פעם לא לוקח אחריות”. כאמור, במהלך המשחק עצמו תומפסון כבר הספיק להתעמת עם שחקני גריזליס אחרים – תחילה עם סנטי אלדאמה בעקבות עבירה בוטה על הרוקי קופר פלאג, ובהמשך גם עם וינס וויליאמס ג’וניור, כששניהם קיבלו עבירה טכנית בעקבות חילופי דברים סוערים.

קליי תומפסון (רויטרס)קליי תומפסון (רויטרס)

אבל עיקר האש הופנתה למוראנט. בזמן הראיון המנצח של קאם ספנסר מטעם השידור של הגריזליז, נכנס מוראנט לפריים, לחץ את ידו של ספנסר ושלח עקיצה לעבר תומפסון, שקלע 22 נקודות אך החטיא שלשת שוויון 20.6 שניות לסיום: “תגיד לו מי הקלע הכי טוב באולם. זה לא היה ההוא מגולדן סטייט”.

אז תומפסון לא נשאר חייב והבהיר שהדברים שמוראנט זרק לעברו היו “שום דבר בעל עומק אינטליגנטי”, ורמז במפורש לבעיות המשמעת, ההשעיות והפציעות שהאפילו על הקריירה של כוכב ממפיס מאז עונות האולסטאר שלו: “הוא מדבר הרבה, כבר הרבה זמן. זה מצחיק כשמישהו מרבה לדבר מהספסל. זה קצת מסכם את הקריירה שלו עד עכשיו - משאיר אותנו עם רצון לעוד. אנחנו רוצים לראות אותו מצליח, אבל הוא נותן להרבה דברים אחרים להפריע. הליגה צריכה שחקנים כאלה על המגרש”.

מוראנט (26), שספג השעיות בכל אחת משלוש העונות האחרונות בשל אירועים מחוץ למגרש והעימות האחרון עם המאמן תומאס איסאלו, עובר עונה קשה עם ממוצעים של 17.9 נקודות בלבד ו-16.7% משלוש, שנמוכים משמעותית מימי השיא שלו.

תומפסון אף קשר את המשחק הנוכחי לאווירה האלימה של סדרת 2022, כשהזכיר את העבירה של דילון ברוקס על גארי פייטון השני, שהסתיימה בשבר במרפק: “העבירה של אלדאמה הזכירה לי דברים מלוכלכים שהם עשו אז. יש להם היסטוריה כזו. הקבוצה הנוכחית רק מדברת. כל הזמן. והם אף פעם לא ממש מגבים את זה. אני מכבד מי שמגבה דיבורים במעשים - דיבורים זה זול”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
