יום ראשון, 23.11.2025 שעה 09:30
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3115-3613ברצלונה1
3110-2612ריאל מדריד2
2911-2613ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1714-1212חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1618-1613סלטה ויגו11
1514-1312אלצ'ה12
1512-1113אלאבס13
1514-1212ראיו וייקאנו14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20

חור בהגנה: הבעיות של אלונסו לקראת אלצ'ה

הבלאנקוס יגיעו הערב (22:00, שידור ישיר בערוץ ONE) למשחק חוץ נגד העולה החדשה, כשהם עם שני בלמים בלבד כשירים בסגל. וגם: מצבם של טרנט וטשואמני

|
האוסן, רודיגר, קרבחאל (IMAGO)
האוסן, רודיגר, קרבחאל (IMAGO)

ריאל מדריד יוצאת לאלצ’ה הערב (ראשון, 22:00, שידור ישיר בערוץ ONE), עם הגנה חסרה במיוחד, כשיעמדו לרשותו של צ’אבי אלונסו שני בלמים בלבד: ראול אסנסיו ודין האוסן, שני ה’שורדים’ היחידים לאחר פגרת הנבחרות.

המצב רחוק מלהיות אידאלי עבור הבלאנקוס. אדר מיליטאו נפצע עם נבחרת ברזיל, דויד אלאבה סובל מעומס שרירי ואנטוניו רודיגר, שכבר חזר לאימונים עם הקבוצה, נשאר מחוץ לסגל כמשנה זהירות, שכן אלונסו מעדיף להעריך את מצבו לקראת ליגת האלופות לאחר שחזר מפציעה מורכבת. 

ריאל מגיעה לאחר שני משחקים שהדליקו נורות אזהרה ברורות: ההפסד באנפילד נגד ליברפול והתיקו מול ראיו וייקאנו. הקבוצה העניקה מספר רב של מצבים ליריבה, ודווקא אחרי שניצחה בקלאסיקו נקלעה לחוסר יציבות, בדיוק לפני לוח משחקים צפוף. 

ראול אסנסיו (IMAGO)ראול אסנסיו (IMAGO)

מי שחוזר ל-100% כושר, הוא אחת הרכישות שהגיעו בקול תרועה רמה, טרנט אלכסנדר ארנולד. חזרתו הפוטנציאלית להרכב תוכל להזיז את פדה ואלוורדה חזרה לקישור. נעדר נוסף בולט אצל הלבנים יהיה אורליאן טשואמני, שעל אף שהתאמן עמם כמה ימים, גם איתו הוחלט שלא לקחת סיכון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */