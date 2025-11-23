פפ רב עם השופטים, גימארייש ואפילו עם צלם

מנצ’סטר סיטי נעצרה אתמול (שבת) אחרי ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות כשנכנעה 2:1 בחוץ לניוקאסל ונותרה במקום השלישי, כשארסנל יכולה להגדיל ממנה הערב את הפער בפסגה.

מי ש’איבד את זה’ בסיום המשחק היה מאמנה של הסיטיזנס, פפ גווארדיולה, שנצפה מתווכח עם שופטי המשחק, עם כוכב היריבה ברונו גימארייש ואפילו עם צלם.

המשחק היה מלא במחלוקת, כאשר סיטי זעמה על כך שלא קיבלה פנדל במחצית הראשונה כשפיל פודן ספג תיקול קשה מפביאן שאר. היו גם סימני שאלה האם ג'אנלואיג'י דונארומה ספג עבירה לפני שערו השני של בארנס, כמו גם האם גימארש היה בנבדל אפשרי בהכנה.

פפ גווארדיולה מתווכח עם צוות השיפוט (IMAGO)

כשנשאל על ידי ה-’BBC’ לאחר המשחק על דבריו עם שופטי המשחק, גווארדיולה לא גילה הרבה. "אין תלונות, הכל בסדר", אמר. הוא גם סיפר ל’סקיי ספורטס’ על שיחותיו עם גימארייש: "אמרתי כמה הוא טוב, אבל השיחה הזו היא למצבים פרטיים. הכל בסדר".