גביע ליברטדורס 25-26
07-136ריבר פלייט1
05-116אסטודיאנטס2
04-86דפורטיבו קיטו3
00-42ראסינג קלוב4
05-86בוטאפוגו5
03-66פלמנגו6
06-86אוניברסידד דה צ'ילה7
01-32סאו פאולו8
07-76סנטרל קורדובה9
04-46אוניברסיטריו דה דפורטס10
00-00אתלטיקו מיניירו11
00-00פלמייראס12
00-00ולס סרספילד13
03-12טאיירס קורדובה14
011-86אינדפנדיינטה דל ואיה15
07-46ברצלונה SC 16
011-46דפורטיבו טאצ'ירה17
013-26קרבובו18

לאחר פנדלים: לאנוס זכתה בגביע הסודאמריקנה

בתום 120 דקות מאופסות, הארגנטינאים גברו 4:5 בדו קרב מהנקודה הלבנה על אתלטיקו מיניירו הברזילאית והניפו את התואר השני בחשיבותו בדרום אמריקה

|
לאנוס (IMAGO)
לאנוס (IMAGO)

דרום אמריקה לבשה חג לכבוד גמר הסודאמריקנה שנערך אתמול (שבת) בבירת פראגוואי, אסוניסיון, והפגיש בין לאנוס לבין אתלטיקו מיניירו מברזיל. לאחר 120 דקות מאופסות שתי הקבוצות ניגשו לדו קרב מהנקודה הלבנה, שם הארגנטינאים יצאו עם ידם על העליונה עם 4:5 גדול והניפו את הגביע הנכסף.

עוד לפני ההתמודדות רצו ברשתות תמונות ודיווחים על רבבות של אוהדי לאנוס שעשו את המסע לבירת פראגוואי באוטובוסים, סדר גודל של יום נסיעה שלם, מה שיכול להמחיש את הטירוף ששרר בארגנטינה לקראת הגמר. דווקא הברזילאים הגיעו למפגש כפייבוריטים כשבשורותיהם משחקים שחקנים שמוכרים גם לחובבי הכדורגל העולמי כמו האלק, אקס אברטון ברנרד ורינייר, עליו שילמה ריאל מדריד בעבר 30 מיליון אירו.

עם זאת, כסף ושמות נוצצים זה לא מה שעושה את ההבדל, בטח לא במעמד כזה, ולאנוס הצנועה, שהניפה את התואר האחרון שלה לפני כמעט עשור כשזכתה בדאבל בארגנטינה ב-2016, ניצחה במשחק ולקחה את הגביע הביתה. שתי הקבוצות פתחו את דו קרב הפנדלים בהחטאות, כשכל אחת רושמת החטאה נוספת, עד שגיבור המשחק, השוער נאהואל לוסאדה עצר את הבעיטה השביעית של מיניירו ונתן את האות לחגיגה.

האלק במדי אתלטיקו מיניירו (IMAGO)האלק במדי אתלטיקו מיניירו (IMAGO)
אוהדי לאנוס בטירוף (IMAGO)אוהדי לאנוס בטירוף (IMAGO)

זאת הפעם השנייה בה הארגנטינאים זוכים בסודאמריקנה לאחר שעשו זאת לראשונה ב-2013. מנגד, זהו הגמר הרביעי ברציפות בו ברזילאית מפסידה את התואר, אחרי שמלבד אתלטיקו מיניירו, גם קרוזיירו, פורטלזה וסאו פאולו נכנעו בשלוש השנים האחרונות.

