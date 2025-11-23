לאחר פנדלים: לאנוס זכתה בגביע הסודאמריקנה

דרום אמריקה לבשה חג לכבוד גמר הסודאמריקנה שנערך אתמול (שבת) בבירת פראגוואי, אסוניסיון, והפגיש בין לאנוס לבין אתלטיקו מיניירו מברזיל. לאחר 120 דקות מאופסות שתי הקבוצות ניגשו לדו קרב מהנקודה הלבנה, שם הארגנטינאים יצאו עם ידם על העליונה עם 4:5 גדול והניפו את הגביע הנכסף.

עוד לפני ההתמודדות רצו ברשתות תמונות ודיווחים על רבבות של אוהדי לאנוס שעשו את המסע לבירת פראגוואי באוטובוסים, סדר גודל של יום נסיעה שלם, מה שיכול להמחיש את הטירוף ששרר בארגנטינה לקראת הגמר. דווקא הברזילאים הגיעו למפגש כפייבוריטים כשבשורותיהם משחקים שחקנים שמוכרים גם לחובבי הכדורגל העולמי כמו האלק, אקס אברטון ברנרד ורינייר, עליו שילמה ריאל מדריד בעבר 30 מיליון אירו.

עם זאת, כסף ושמות נוצצים זה לא מה שעושה את ההבדל, בטח לא במעמד כזה, ולאנוס הצנועה, שהניפה את התואר האחרון שלה לפני כמעט עשור כשזכתה בדאבל בארגנטינה ב-2016, ניצחה במשחק ולקחה את הגביע הביתה. שתי הקבוצות פתחו את דו קרב הפנדלים בהחטאות, כשכל אחת רושמת החטאה נוספת, עד שגיבור המשחק, השוער נאהואל לוסאדה עצר את הבעיטה השביעית של מיניירו ונתן את האות לחגיגה.

האלק במדי אתלטיקו מיניירו (IMAGO)

אוהדי לאנוס בטירוף (IMAGO)

זאת הפעם השנייה בה הארגנטינאים זוכים בסודאמריקנה לאחר שעשו זאת לראשונה ב-2013. מנגד, זהו הגמר הרביעי ברציפות בו ברזילאית מפסידה את התואר, אחרי שמלבד אתלטיקו מיניירו, גם קרוזיירו, פורטלזה וסאו פאולו נכנעו בשלוש השנים האחרונות.