יום ראשון, 23.11.2025 שעה 09:27
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
209-1612קריסטל פאלאס4
1916-1912ברייטון5
1911-1412סנדרלנד6
1920-1912בורנמות'7
1810-1911טוטנהאם8
1810-1311אסטון וילה9
1818-1911מנצ'סטר יונייטד10
1820-1812ליברפול11
1619-1812ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1120-1011לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

סלוט לקח אחריות: ההפסדים האלו הם באשמתי

למרות שנכנעה 3:0 לנוטינגהאם באנפילד וירדה למקום ה-11, הנהלת ליברפול מגבה בשלב זה את המאמן, שאמר: "זה רחוק מלהיות מספיק טוב ואני האחראי לכך"

|
ארנה סלוט מאוכזב (IMAGO)
ארנה סלוט מאוכזב (IMAGO)

ליברפול זכתה בעונה שעברה בפרמייר ליג והקיץ התחזקה עם מסע רכש מהמרשימים באירופה, אם לא המרשים ביותר. ספק אם מישהו האמין שאחרי 12 מחזורים, הקבוצה תמוקם במקום ה-11 בלבד בפרמייר ליג עם הפרש שערים שלילי. אתמול (שבת) הרדס הפסידו באנפילד 3:0 לנוטינגהאם פורסט, במה שהשתווה להפסד הגדול ביותר של המועדון באצטדיון הביתי בעידן הפרמייר ליג.

באנגליה מדווחים כי למרות התוצאות הרעות, בהנהלה של ליברפול מעניקים בינתיים את הגב למאמן, ארנה סלוט, כדי לתקן את מצבה של הקבוצה. ההולנדי דיבר בסיום המשחק ולקח אחריות, כשאמר: “אני רוצה להדגיש שאני אחראי להפסדים הנוכחיים. אתה אחראי כשאתה מנצח, אבל גם אחראי כשאתה מפסיד. אני אף פעם לא יכול להמציא מספיק תירוצים בנוגע לתוצאות שהשגנו. זה רחוק מלהיות מספיק טוב ואני אחראי לכך”.

“זו האחריות שלי אם ננצח או נפסיד. מה שאני גם רואה זה שהקבוצה, והאוהדים נשארו עד הסוף. הקבוצה ממשיכה לנסות עד הסוף. זה לא קרה מול מנצ'סטר סיטי (לפני שבועיים), אבל בכל משחק אחר ששיחקנו היינו הקבוצה הדומיננטית והצלחנו ליצור מצבים”.

מוחמד סלאח מאוכזב (IMAGO)מוחמד סלאח מאוכזב (IMAGO)

“לאחרונה, כמעט כל הזמן, אנחנו מפספסים את ההזדמנויות שלנו, זה לא יימשך כל העונה. אבל אנחנו צריכים את הרגע הזה של אנרגיה, לכבוש שער. אם אתה משחק טוב ועולה ל-0:1 הקבוצה השנייה מתרוקנת מאנרגיות, אבל הדבר ההפוך קרה, הם קיבלו דחיפה גדולה של אנרגיה מהבקעת ה-0:1. אני רואה הרבה דברים שבהם במצב רגיל התוצאה הייתה שונה, אבל אנחנו עכשיו במצב קשה ואנחנו צריכים לעשות אפילו יותר כשדברים לא הולכים לטובתנו".

השער הראשון של פורסט היה שנוי במחלוקת מכיוון שהקיצוני דן נדוי היה בקו הראייה של השוער אליסון כשמורילו כבש, בדומה לנגיחה של וירג'יל ואן דייק שנפסלה במנצ'סטר סיטי לפני שבועיים, אבל סלוט סירב לבקר את השופטים, ואמר: "אף אחד לא רוצה לשמוע ממני עכשיו מדבר על החלטות שופט אם מפסידים 3:0 בבית לפורסט. אני צריך להסתכל קודם על עצמי ועל הקבוצה שלי, אבל זה כן מראה איך שער יכול לשנות מומנטום של משחק. לפני כן פשוט חיכיתי שנבקיע שער. אחר כך בקושי יצרנו כלום”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */