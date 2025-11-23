ניצחון 12 ברצף לדטרויט, הניקס הפסידו לאורלנדו

לילה מסקרן קיבלנו ב-NBA עם עוד ניצחון של דטרויט, אורלנדו חגגה על חשבון ניו יורק, שיקגו גברה על וושינגטון, ממפיס על דאלאס ואטלנטה ניצלה את המשבר המתמשך של ניו אורלינס. בהמשך: דנבר – סקרמנטו.

מילווקי – דטרויט 129:116

הפיסטונס המשיכו בכושר המצוין שלהם עם ניצחון 12 ברציפות אחרי 26:39 ברבע השני. קייד קנינגהאם הציג ערב אדיר עם 29 נקודות, 10 אסיסטים ושמונה ריבאונדים, והוביל קבוצה שקלעה באחוזים כמעט בלתי נתפסים (63%). ג'יידן אייבי חזר מפציעה ותרם 10 נקודות, ג'יילן דורן קלע 19, טוביאס האריס 18 ודאנקן רובינסון 15 בערב קבוצתי מרשים. הבאקס ששוב חסרו את יאניס אנטטוקומפו, קיבלו 24 נקודות מראיין רולינס ו-18 מבובי פורטיס.

אורלנדו – ניו יורק 121:133

המג’יק ניצחו בזכות מחצית השנייה מצוינת של 55:69. פרנץ ואגנר היה בלתי ניתן לעצירה עם 37 נקודות, שבעה אסיסטים ושישה ריבאונדים, כשדזמונד ביין (27) וג'יילן סאגס (26) משלימים ערב התקפי גדול של חמישה קלעים בספרות כפולות.

פרנץ ואגנר (רויטרס)

הניקס קיבלו משחק טוב מג'יילן ברנסון עם 33 נקודות ו-11 אסיסטים, קארל אנתוני טאונס תרם 24 נקודות ושמונה ריבאונדים, ומיקל ברידג'ס הוסיף 18. רגע מדאיג הגיע כאשר לנדרי שאמט נראה כי פרק את כתפו לאחר התנגשות עם וונדל קרטר ג'וניור.

שיקגו – וושינגטון 120:121

הבולס רשמו ניצחון שלישי בארבעה משחקים והנחילו לוויזארדס הפסד 14 ברציפות. ניקולה ווצ'ביץ' הוביל עם 28 נקודות ו-12 ריבאונדים, ג'וש גידי סיפק טריפל-דאבל מרשים של 18 נקודות, 12 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, קובי ווייט הוסיף 20 נקודות, ומטאס בוזליס תרם 13.

וושינגטון הציגה ניצוצות התקפיים, כולל ריצת 0:14 שהעניקה לה מומנטום, אבל זה לא הספיק. קאם וויטמור וקורי קיספרט קלעו 20 נקודות כל אחד, סי.ג’יי מקולום הוסיף 18 וקישון ג'ורג' תרם 17, אך טעות קריטית שלו בשניות הסיום מנעה מהקבוצה לשים סוף לרצף ההפסדים.

קובי ווייט וג'וש גידי (רויטרס)

דאלאס – ממפיס 102:96

המאבריקס ספגו הפסד שלישי בארבעה משחקים אחרי סיום צמוד. דניאל גאפורד חדר והשווה ל-96:96 כשנותר 1:10 על השעון, אבל סנטי אלדאמה קלע ואז סדריק קווארד ו-וינס וויליאמס ג’וניור סגרו עניין מקו העונשין. אלדאמה הוביל את הגריזליז עם 20 נקודות, קאם ספנסר הוסיף 17, זאק אידי 12 ו-15 ריבבאונדים, ו-וויליאמס 10 לצד 10 ריבאונדים. 22 נקודות של קליי תוממפסון לא הספיקו לדאלאס, שקיבלה 18 מנברנדון וויליאמס ו-15 מפי.ג’יי וושינגטון, קופר פלאג סיים עם 12.

קופר פלאג (רויטרס)

ניו אורלינס – אטלנטה 115:98

ההוקס ברחו ברבע השני עם 21:35 ולא הביטו לאחור. קריסטפס פורזינגיס הוביל עם 30 נקודות, ויט קרייצ'י היה חם מאוד מבחוץ עם 21 נקודות ושבע שלשות, ג'יילן ג'ונסון קירב את עצמו לטריפל-דאבל עם 18 נקודות, 11 ריבאונדים ותשעה אסיסטים והכתיב את הקצב בשני צידי המגרש.

ניו אורלינס שסבלה מהיעדרותם של זאיון וויליאמסון והרב ג'ונס, ובאה למשחק בחמישייה הכוללת שלושה רוקיז, התקשתה לייצר יציבות. דריק קווין סיפק 20 נקודות, טריי מרפי קלע 19 וסאדיק ביי הוסיף 18, אך העייפות והפערי הניסיון בלטו לאורך כל הדרך.