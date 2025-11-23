יום ראשון, 23.11.2025 שעה 13:02
לא היה מרוצה: אז נכנס עם הרכב חזיתית בסוכנות

אזרח אמריקאי טען כי ה-Subaru Outback נמכרה לו עם תקלות, וכשהבין שאין אחריות לכך חזר כעבור כמה שעות וגרם לנזק רב במקום. רק בנס לא היו נפגעים

|
פשוט נכנס בסוכנות. אילוסטרציה (בינה מלאכותית)
אם אתם אוהבים סיפורים הזויים מעולם הרכב, הסיפור של מייקל לי מארי, תושב יוטה בן 35, הוא בהחלט אחד מהסיפורים הביזאריים שהתרחשו בארצות הברית בשנה האחרונה. מארי הגיע אל סוכנות Tim Dahle Mazda Southtowne בעיר סנדי, שבמדינת יוטה, במטרה לרכוש לעצמו Subaru Outback משומשת – רכישה שנראתה בתחילה פשוטה, רגילה ונטולת דרמות.

לאחר השלמת העסקה והחתימה על כל המסמכים, יצא מארי מן הסוכנות כשהוא נוהג ברכב החדש שלו. אלא שמעט לאחר מכן הבחין, לדבריו, בבעיות מכניות שונות. הוא חש שמכרו לו רכב שאינו תקין, והחליט להתלונן בפני הנהלת הסוכנות. משם החלו העניינים להידרדר במהירות שהפתיעה גם את עובדי המקום וגם את רשויות החוק המקומיות.

כשמארי חזר לסוכנות, הוא ביקש לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה. אנשי הסוכנות עמדו על שלהם והבהירו לו כי הרכב נמכר במסגרת חוזה “as-is”, כלומר – כפי שהוא, ללא אחריות וללא התחייבות לתיקון תקלות קיימות. ההבנה שהסוכנות מסרבת להשיב את כספו עוררה בו זעם גדול, ולפי הדיווחים, הוא יצא מהמקום כשהוא נסער ומתוסכל.

לקוח עצבני. אילוסטרציה (בינה מלאכותית)לקוח עצבני. אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

אלא שהסיפור לא הסתיים שם. כמה שעות בלבד לאחר מכן, מארי חזר לסוכנות – הפעם לא מתוך ניסיון לשאת ולתת אלא כשהוא עדיין נוהג באותו Subaru Outback שרכש. מצלמות האבטחה תיעדו כיצד הוא מאיץ לכיוון המבנה, ומבלי לבלום או להאט – מתנגש חזיתית בדלתות הזכוכית של אולם התצוגה. העובדים שהיו בתוך הבניין נמלטו לצדדים בבהלה.

ההתנגשות גרמה לנזק רב: החלונות התנפצו, חלקים מהחזית קרסו, והרכב עצמו נתקע עמוק בתוך אולם התצוגה, כשהוא עדיין מעלה עשן. למרבה המזל, אף אחד מהעובדים או הלקוחות לא נפגע בתקרית, אך הנזק לרכוש היה משמעותי ודרש את סגירת אולם התצוגה לצורך תיקונים. 

כוחות המשטרה הוזעקו מיד למקום ועצרו את מארי ללא התנגדות. על פי הדוח הרשמי, הוא טען בחקירתו כי הרגיש מרומה וכי זו הייתה הדרך היחידה שלו “להעביר מסר”. המשטרה מצידה לא התרשמה מההסבר, והוא נעצר בחשד לעבירות הכוללות השחתת רכוש, תקיפה בסיכון חמור ותנועה מסוכנת.

כוחות השיטור הגיעו מיד (בינה מלאכותית)כוחות השיטור הגיעו מיד (בינה מלאכותית)

האירוע עורר הדים רחבים ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת המקומיים, שהגדירו אותו כעוד פרק קיצוני ב"תרבות החרטה" – תופעה שבה לקוחות מאבדים שליטה לאחר עסקה שלא הסתדרה כפי שציפו. רבים תהו כיצד מצב כה שגרתי של רכישת רכב יכול להתפתח לסצנה שנראית כאילו נלקחה מסרט אקשן.

יש לציין לענין זה כי למרות שהחוק מאפשר לסוכנויות למכור רכבים “as-is”, לקוחות רבים אינם מודעים להשלכות המלאות של חוזה כזה. עם זאת, אין שום הצדקה להתנהגות אלימה או מסוכנת – במיוחד כשמדובר ברכב במשקל של יותר מטון המתפרץ לתוך מבנה מלא אנשים.

הפרשה של מייקל לי מארי הפכה לדוגמה מובהקת לאופן שבו תסכול, עימות עם סוכנות ומחלוקת על אחריות מכנית יכולים לצאת משליטה לחלוטין. מה שהתחיל כרכישת Subaru Outback משומשת נגמר בהרס, במעצר ובהכנסת שמו של מארי לכותרות – לא בזכות כלי הרכב שקנה, אלא בגלל הדרך הדרמטית שבה בחר לחשב מסלול מחדש.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

