קפטן קבוצת הנוער על סף חתימה במכבי חיפה

דניאל דרזי, קפטן קבוצת הנוער של מכבי חיפה, סיכם בקבוצה לשלוש שנים נוספות וצפוי לחתום בקרוב על הארכת חוזהו.

דרזי, בן 19, נחשב לכישרון גדול ויכול לשחק כקשר התקפי או כקיצוני. הוא שחקן אנרגטי, בעל יכולת אחד על אחד, יודע להיכנס לעומק, כובש, נייד, טכני, מפעיל לחץ ומבין היטב את המשחק. מדובר בשחקן שמתאים לכדורגל המודרני, וכבר כבש העונה שישה שערים בליגת הנוער.

ברק בכר יצטרך להחליט היום (ראשון) אם בכוונתו לשתף בשבת את המגן השמאלי ינון פיינגזיכט במשחק מול הפועל פתח תקווה. פיינגזיכט הצטיין ביום חמישי האחרון במשחק האימון מול הפועל עכו (1:2 לחיפה), ונראה שהוא סולל את דרכו להרכב של בכר. מאמן הירוקים יצטרך לקבל את ההחלטה סופית לגבי פיינגזיכט וגם לגבי דרזי לקראת המשחק.

ינון פיינגזיכט (לילך וויס-רוזנברג)

בהתאם להחלטת המאמן, השניים עשויים להישאר בישראל ולא להצטרף מחר לטיסת קבוצת הנוער להונגריה, שם יתכוננו למשחק ביום רביעי מול נאנט במסגרת ליגת האלופות. במכבי חיפה ביקשו מבכר להכריע האם יקבלו דקות, מאחר שאינם רוצים לייצר מצב שבו הם לא ישחקו בבוגרים וגם יחמיצו את משחק הנוער, שבו הם נחשבים לשחקנים מרכזיים.

הקבוצה תחל היום מיני מחנה אימון, שיכלול ארבעה אימונים בשלושת הימים הקרובים, כאשר כל שחקני הנבחרות אמורים להצטרף היום לאימונים.