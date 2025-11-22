מופע אדיר לג'יימס הארדן, ניצחון חמישי לקליפרס

ליגת ה-NBA המשיכה היום (שבת) עם משחק ערב מוקדם בשעון ישראל, בניגוד למשחקים שמתקיימים בדרך כלל בלילה כאן אצלנו. הפעם, לוס אנג’לס קליפרס הגיעה להתארח אצל שארלוט וניצחה 116:131, עם מופע אדיר של ג’יימס הארדן.

רק ברבע השני הקליפרס לא קלעו יותר מהמארחת, כשהארדן סיפק 27 נקודות ברבע הראשון – שיא קריירה שלו בנקודות לרבע הזה. בהמשך, הגארד הוותיק לא עצר ושייט עד ל-55 נקודות כולל 10 שלשות. זה היה המשחק ה-11 בטיבו בקריירה של הארדן מבחינת כמות נקודות, כשהשיא שלו עומד על 61.

גם איביצה זובאץ הובילה אצל החבורה מ-LA עם 18 נקודות, 9 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. כריס פול, שהודיע על פרישה בתום 2025/26, קלע 3 נקודות וסיפק 8 אסיסטים ב-23 דקות על הפרקט. מנגד, 26 נקודות של קון קניפל לא הספיקו להורנטס.

אחרי שלושה הפסדים רצופים, קבוצת החוץ בראשות הארדן שבה לנצח וצמצמה את מאזנה השלילי ל-11:5. בצד השני, שארלוט עם הפסד חמישי ברציפות מפתיחת העונה, כשהיא מחזיקה גם כן במאזן שלילי של 12:4.