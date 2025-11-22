יום שבת, 22.11.2025 שעה 23:43
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%1470-154413דטרויט פיסטונס
69%1519-156313פילדלפיה 76'
67%1342-142612ניו יורק ניקס
64%1630-166914קליבלנד קאבלירס
62%1526-157713טורונטו ראפטורס
62%1549-159613מיאמי היט
58%1455-145912שיקגו בולס
57%1630-165714אטלנטה הוקס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
50%1602-163914אורלנדו מג'יק
43%1660-160514מילווקי באקס
29%1661-162314שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
8%1657-146213וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1594-180915אוקלהומה ת'אנדר
83%1370-150912דנבר נאגטס
82%1226-136111יוסטון רוקטס
77%1465-156113סן אנטוניו ספרס
69%1512-153313לוס אנג'לס לייקרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
57%1615-167214פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
42%1493-147912יוטה ג'אז
38%1590-158613פורטלנד בלייזרס
29%1620-153414דאלאס מאבריקס
29%1663-157414ממפיס גריזליס
21%1622-153714לוס אנג'לס קליפרס
21%1735-156514סקרמנטו קינגס
15%1587-140613ניו אורלינס פליקנס

מופע אדיר לג'יימס הארדן, ניצחון חמישי לקליפרס

הגארד הוותיק סיפק הצגה גדולה ושבר שיאים כשסיים עם 55 נקודות בקרוליינה, הקבוצה מלוס אנג'לס צמצמה את המאזן השלילי שלה בזכות 116:131 על שארלוט

|
ג'יימס הארדן (רויטרס)
ג'יימס הארדן (רויטרס)

ליגת ה-NBA המשיכה היום (שבת) עם משחק ערב מוקדם בשעון ישראל, בניגוד למשחקים שמתקיימים בדרך כלל בלילה כאן אצלנו. הפעם, לוס אנג’לס קליפרס הגיעה להתארח אצל שארלוט וניצחה 116:131, עם מופע אדיר של ג’יימס הארדן.

רק ברבע השני הקליפרס לא קלעו יותר מהמארחת, כשהארדן סיפק 27 נקודות ברבע הראשון – שיא קריירה שלו בנקודות לרבע הזה. בהמשך, הגארד הוותיק לא עצר ושייט עד ל-55 נקודות כולל 10 שלשות. זה היה המשחק ה-11 בטיבו בקריירה של הארדן מבחינת כמות נקודות, כשהשיא שלו עומד על 61.

גם איביצה זובאץ הובילה אצל החבורה מ-LA עם 18 נקודות, 9 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. כריס פול, שהודיע על פרישה בתום 2025/26, קלע 3 נקודות וסיפק 8 אסיסטים ב-23 דקות על הפרקט. מנגד, 26 נקודות של קון קניפל לא הספיקו להורנטס.

אחרי שלושה הפסדים רצופים, קבוצת החוץ בראשות הארדן שבה לנצח וצמצמה את מאזנה השלילי ל-11:5. בצד השני, שארלוט עם הפסד חמישי ברציפות מפתיחת העונה, כשהיא מחזיקה גם כן במאזן שלילי של 12:4.

