אשדוד נותרה מושלמת, מכבי חיפה שרדה מותחן

המחזור השישי של ליגת העל בכדורעף לנשים הציע בסוף השבוע מנה עשירה של משחקים מרתקים, כשבמרכזו עמד דרבי הצפון המותח בין הפועל עירוני קריית אתא למכבי חיפה שהוכרע רק במערכה החמישית לטובת חיפה. מכבי אשדוד המשיכה את מסעה המושלם כשהיא היחידה ללא הפסד בליגה, בעוד שמכבי חדרה, הפועל כפר סבא ומ.כ רעננה רשמו ניצחונות חשובים שייצבו אותן בטבלה.

מכבי חדרה - מכבי רחובות 1:3 (25:23, 11:25, 12:25, 18:25)

למרות פתיחה פחות טובה של המשחק ולאחר שהפסידה את המערכה הראשונה, חדרה ידעה להתאושש ולנצח יחסית בקלות את שאר שלוש המערכות בדרך לניצחון שלישי רצוף. רחובות אחרי פתיחה נהדרת של העונה נסוגה מעט וזה הפסד שני ברצף עבורה.

אניה גרמן מאמנת חדרה אמרה בסיום המשחק: "ניצחנו משחק מאוד חשוב מול קבוצה טובה כמו רחובות. התחלנו לא כל כך יציב עם המון טעויות ולכן הפסדנו את המערכה ראשונה. לקח לנו זמן להיכנס למשחק, אבל בהמשך הבנות עשו את כל הדברים שעבדנו עליהם. חזרנו למשחק שלנו, מסודר מאוד וכל הבנות ידעו לשפר את הטעויות".

שחקניות מכבי חדרה בכדורעף (באדיבות המועדון)

מ.ס רמת אביב - מ.כ רעננה 3:0 (25:13, 25:20, 25:19)

רעננה מתייצבת בליגה ורושמת ניצחון שני רצוף. העולה החדשה, רמת אביב, מפסידה בביתה ועדיין עם ניצחון בודד העונה.

הפועל עירוני קריית אתא - מכבי חיפה 2:3 (23:25, 25:20, 25:19 , 21:25, 17:15)

משחק מרתק בדרבי הצפון שהוכרע רק במערכה חמישית מותחת במיוחד, אחרי 2:2 במערכות. חיפה פתחה היטב את המערכה החמישית כשווטינגטון העלתה אותה ליתרון 1:4, סוארס בחסימה מצוינת קבעה 6:10 לקבוצה מעיר הכרמל אבל קריית אתא לא נשברה ויבורסקה השוותה ל-11:11 עם הנחתה מוצלחת.

ווטינגטון עם עוד הנחתה יפה העלתה ל-13:14 לטובת מכבי חיפה, קריית אתא הצליחה לצאת משתי נקודות משחק בעזרת קויפמן ויבורסקה כשהתוצאה הראתה 15:15, סוארס העלתה ל-15:16 למכבי חיפה, וקוסטינסקי סיימה עניין עם נקודת ניצחון במערכה ובמשחק כולו.

מאמן מכבי חיפה ודים דולגיך: "זה לא היה משחק קל לשתי הקבוצות, עם הרבה עליות ומורדות. אני שמח שתוכנית המשחק שאנחנו מנסים לבנות הספיקה כדי לנצח את המשחק הקשה הזה. עבור שתי הקבוצות זו הייתה חוויה ממש טובה והכרחית. אנחנו צריכים ללמוד מהלקחים שלנו מהמשחק ולהשתמש בהם כדי להתחזק".

שחקניות מכבי חיפה בכדורעף נגד קריית אתא (חגי אברהם)

הצטיינו במכבי חיפה: ווטינגטון עם 24 נקודות (4 חסימת) וקוסטינסקי עם 22 נקודות.

הצטיינו בקריית אתא: יבורסקה עם 31 נקודות וקויפמן עם 17 נקודות -שתיהן עם 3 חסימות.

מכבי אשדוד - מכבי תל אביב 0:3 (16:25, 13:25, 6:25)

ניצחון קל הערב לאשדוד שממשיכה להוליך את הטבלה כשהיא היחידה ללא הפסד. עבור מכבי תל אביב זה היה הפסד שלישי העונה.

מ.ס עיילבון - הפועל כפר סבא 3:1 (22:25, 25:12, 30:28, 25:20)

עיילבון פתחה היטב את המשחק וניצחה במערכה הראשונה, כפר סבא התעוררה וניצחה בקלות במערכה השנייה. המערכה השלישית הייתה מרתקת והוכרעה רק אחרי שובר שוויון מורט עצבים שבסיומו ניצחה כפר סבא 28:30. המערכה הרביעית הייתה בשליטת כפר סבא שניצחה אותה ואת המשחק כולו.

הצטיינו בהפועל כפר סבא: אולוצ' עם 20 נקודות וקרישנבאום עם 14 נקודות.

הצטיינו בעיילבון: דה סילבה עם 22 נקודות ודה סאוזה עם 19 נקודות.