יום שבת, 22.11.2025 שעה 23:46
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
209-1612קריסטל פאלאס4
1916-1912ברייטון5
1911-1412סנדרלנד6
1920-1912בורנמות'7
1810-1911טוטנהאם8
1810-1311אסטון וילה9
1818-1911מנצ'סטר יונייטד10
1820-1812ליברפול11
1619-1812ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1120-1011לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

"סיטי נחלשה בשבוע חשוב, לפפ לא היו תשובות"

התכולים ספגו אש באנגליה אחרי ה-2:1 לניוקאסל: "מכה קשה למאמצים לזכות באליפות". גווארדיולה על השיפוט: "אם דונארומה התלונן, כנראה שמשהו קרה"

|
פפ גווארדיולה וברונו גימארייש (IMAGO)
פפ גווארדיולה וברונו גימארייש (IMAGO)

לכל תקופה טובה יש סוף, לפחות במקרה של מנצ’סטר סיטי. החבורה של פפ גווארדיולה הגיעה למפגש חוץ נגד ניוקאסל אחרי ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, אך נכנעה 2:1 כואב מבחינתה – הפסד שהשאיר אותה מאחורי צ’לסי במקום השלישי בטבלה, ונותן אפשרות לארסנל להגדיל את הפער בצמרת.

התבוסה של ליברפול לנוטינגהאם פורסט תפסה את רוב תשומת הלב בתקשורת האנגלית, אבל גם הסיטיזנס קיבלו ביקורות כמובן: “סיטי נחלשה בשבוע חשוב בו הייתה צריכה להפעיל לחץ”, נכתב ב’סקיי ספורט’. עוד המשיכו: “התוצאה הזו גורמת לגווארדיולה הרבה בעיות, לא היו לו התשובות לכוח של ניוקאסל”.

ברשת BBC’ הוסיפו: “זו מכה קשה למאמצים של מנצ’סטר סיטי לזכות באליפות”. על השיפוט בהתמודדות נכתב: “התכולים יכולים אולי להרגיש שחלק מההחלטות הלכו נגדן היום, אולם הם גם יתחרטו על כל ההזדמנויות שהם פספסו”.

גג'יאנלואיג'י דונארומה מתווכח עם השופט (IMAGO)

עוד לגבי השופטים, מי שלא היה מרוצה מהם בכלל הוא פפ, שלפי הדיווח באנגליה, רץ מיד לחדר ההלבשה שלהם אחרי שריקת הסיום. גווארדיולה גם התראיין מאוחר יותר: “אם דונארומה התלונן שהייתה עבירה בשער השני, אז כנראה שמשהו לא בסדר קרה”. מאמן סיטי אף התעמת עם ברונו גימארייש והגיב על כך: “אמרתי לו כמה הוא טוב”.

אדי האו וגווארדיולה נפגשו, כולל הערב (שבת), לא פחות מ-17 פעמים – כאשר זו הפעם הראשונה שהראשון גבר על השני בפרמייר ליג. עוד בגזרת הנתונים, הארווי בארנס שניצח את המשחק עבור המארחת עם צמד, הוא שחקן ניוקאסל הראשון שכובש פעמיים במשחק ליגה נגד סיטי מאז אלן שירר ב-2003.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */