יסתיים באליפות? כריס פול הודיע על פרישה

סופה של אגדה. אחד מהרכזים הגדולים בתולדות ה-NBA, כריס פול, הודיע שיפרוש ממשחק פעיל בתום העונה הנוכחית, לאחר 21 כאלו בליגת הכדורסל הטובה בעולם.

הגארד של הלוס אנג’לס קליפרס בן ה-40 נחשב לאחד מהשחקנים הבולטים במאה ה-21, כאשר ברזומה שלו 12 בחירות לאולסטאר, 11 בחירות לקבוצות העונה השונות, ובחירה יוקרתית לרשימת 75 השחקנים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הליגה. בנוסף נבחר תשע פעמים לחמישיות ההגנה של העונה וזכה בתואר רוקי השנה לעונת 2006.

הרכז הוא אחד המוסרים הגדולים בהיסטוריה, כאשר הוא ממוקם במקום השני בהיסטוריה בכמות אסיסטים, וגם בחטיפות הוא מדורג במיקום זהה. הדבר היחיד שמעיב על הקריירה שלו הוא זה שהוא אף פעם לא זכה באליפות.

כריס פול (IMAGO)

ההנחה הרווחת הייתה שזו כנראה עונתו האחרונה של פול בליגה, והיום (שבת) הוא פרסם ברשתות החברתיות: "איזו נסיעה... עדיין נשאר כל כך הרבה... אסיר תודה על הפעם האחרונה הזו!!".

פול התחיל את הקריירה שלו בניו אורלינס, ולאחר מכן עבר לקליפרס, במדיה רשם את שנותיו הטובות ביותר. בהמשך עבר גם ביוסטון, אוקלהומה סיטי, פיניקס (איתה הגיע לגמר ה-NBA), גולדן סטייט וסן אנטוניו לפני שחזר העונה לסיבוב אחרון במדי הקליפרס.