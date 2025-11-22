מסתמן: שינוים במדיניות הירידות ורישום שחקנים

האם כבר בעונת הכדורגל הנוכחית קבוצה שהתפרקה לא תגרום לירידה בכמות היורדות בליגות א' וליגות ב', מקרב הקבוצות הפעילות בליגות?



במהלך השבוע התכנסה ועדת הליגות הנמוכות של ההתאחדות לכדורגל על מנת לדון בהצעות שהעלו מספר חברים מקרב נציגי הקבוצות השונות. ההצעות זכו לתמיכה ויעלו לדיון בישיבת הנהלת ההתאחדות לכדורגל במהלך החודש הבא, כאשר נראה כי ההצעות יזכו לתמיכה ולאישור ההנהלה.



בעקבות לא מעט מקרים בהם קבוצות התפרקו במהלך עונה בליגות א' וליגות ב' בשלב מוקדם של העונה - מה שלמעשה הציב את הקבוצות המתפרקות במניין הקבוצות הנושרות מהליגה - ולמעשה הוריד את רמת העניין במאבקי התחתית וההישארות בליגות, הועלתה ביוזמתו של יניב נח, יו"ר הפועל רמת ישראל, הצעה לפיה מספר היורדות יישאר על קנו - במידה וקבוצה התפרקה לפני המחזור ה-20, כך שאם נקבע עוד בתחילת העונה, שבסיומה יירדו שתי האחרונות בטבלה, אז יהיו אלה שתי קבוצות פעילות ולא האחרונה בטבלה בצירוף הקבוצה שהתפרקה.

התוצאות שהושגו במשחקי הקבוצה המתפרקת יימחקו מהטבלה. במידה והקבוצה תתפרק בין המחזורים 20-25 התוצאות שהושגו במשחקיה יבוטלו, אך הקבוצה תיחשב במניין היורדות. במידה והקבוצה תתפרק לאחר מכן, היא תיחשב במניין היורדות והתוצאות במשחקיה יישארו בתוקף, ביתר המשחקים בהם הייתה מיועדת לשחק, הקבוצה היריבה תזכה לניצחון טכני.



גם בעניין רישום ושיתוף שחקנים צפוי שינוי חשוב. אם עד כה, שחקן יכול היה להירשם בשלוש קבוצות במהלך העונה, אך לשחק בשתיים מהן - הרי שההצעה החדשה מציעה, שהחל מהעונה הבאה הדבר לא יהיה תקף על שחקנים שבתחילת העונה שיחקו במשחקי גביע או גביע הטוטו, כלומר שחקן שרשם הופעות בקבוצה מסוימת רק במשחקי גביע ולא במשחקי ליגה, יוכל להמשיך את העונה כשחקן פעיל בשתי קבוצות נוספות וליטול בשורותיהן חלק במשחקי ליגה.