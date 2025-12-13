"לא מעניין אותי מה אומרים, הצלחתי במכבי ת"א"

כבר קרוב לחמש שנים שהמאמן ההולנדי פטריק ואן לוון, לא מחזיק בתפקיד בישראל. מי ששימש כמעט בכל תפקיד אפשרי במכבי תל אביב, החל ממחלקת הנוער שם התווה את משנתו ועד אימון קבוצת הבוגרים (שם זכה בגביע המדינה ואלוף האלופים), עובד בשנים האחרונות בליגה האוקראינית, כשקריבבס הצנועה היא קבוצתו הרביעית במדינה.

אחרי זוריה, שחטאר דונייצק ומטאליסט, נראה שדווקא בקבוצה ממחוז דנייפרופטרובסק, הוא נוחל את הצלחתו הגדולה ביותר (לפחות עד כה). לאחר 15 מחזורים, איש המקצוע ההולנדי, שלצידו עובד עוזרו הישראלי אורי דוד, יכול להיות מרוצה מכך שקבוצתו מדורגת במקום החמישי בטבלה, כשעד לפני מספר מחזורים אף נאבקה על פסגת הליגה. לפני שני מחזורים היא אף הייתה קרובה לנצח את שחטאר דונייצק.

בינתיים, למרות שמועות כאלה ואחרות על התעניינות בשירותיו לתפקיד בנבחרות הצעירות של ישראל, ואן לוון לא נראה כמי שיחזור לארץ בטווח המיידי, אך הוא גם לא פוסל חזרה בעתיד. בראיון מיוחד ל-ONE, מספר ההולנדי בן ה-56 את מה שעובר עליו במדינה מוכת המלחמה.

ההצלחה עד כה של קבוצתו הצנועה, הישראלים שמגיעים לשחק בליגה, האם סיים בטעם רע במכבי ת"א, תקופתו של אוסקר גלוך שעבר תחתיו בהולנד, האם הרגיש שיש מי שרוצה לראות אותו מחוץ לכדורגל הישראלי והעתיד. וגם: ז’רקו לאזטיץ' והצהובים, מדוע אנשי המקצוע ההולנדים כבר לא עובדים בכדורגל הישראלי, באיזו מדינה הוא זוכה ליותר הערכה ועוד.

פטריק ואן לוון (מדיה קריבבס)

פטריק, אפשר להגיד שפתיחת העונה שלכם עד כה מהווה הפתעה לא?

"קריבבס היא קבוצה שמשחקת רק כמה שנים בליגת העל. זו קבוצה שהתפרקה והוקמה מחדש וחזרה לכדורגל המקצועני רק בעונת 2019/20. הם עלו לליגה הראשונה ואני חושב שזו העונה הרביעית של הקבוצה בליגה הבכירה. מבחינת תקציב, אנחנו קבוצה קטנה יותר, אבל בוא נגיד שיש לנו את השאיפות לא רק לשחק בצמרת הליגה, אלא גם לפתח שחקנים צעירים, בין אם זה זרים או שחקנים מקומיים".

אתה מופתע? כי אתם אתם במקום החמישי עכשיו, ולפני שני משחקים אני חושב שהייתם אפילו ראשונים או או שניים…

"אנחנו עדיין מאוד קרובים במספר הנקודות ועדיין יכולים להישאר שם. עם ניצחונות במשחקים שלנו, נוכל לעשות צעדים חיוביים קדימה. זו אכן הפתעה, כי התחלנו פחות או יותר עם קבוצה חדשה, מהקבוצה הקודמת נשארו אולי שישה או שבעה שחקנים וכל השאר אלו שחקנים חדשים או צעירים שעלו מהאקדמיה, אז זו הפתעה. עשינו קדם עונה טוב עם עבודה קשה והמון מוטיבציה, משחקים ידידותיים טובים כדי לקבל תחושה שיכול לצאת משהו מהעונה הזאת אם נצליח לשמור על יציבות, ואם נצליח להמשיך להתקדם בפיתוח הכדורגל".

מה היה היעד של הבעלים בתחילת העונה?

"כשדיברתי איתו לפני שחתמתי החוזה הוא אמר שהוא רוצה להוריד את ממוצע הגילאים בקבוצה. לפני זה היו להם הרבה שחקנים מנוסים והוא אמר שהוא רוצה לשחק עם יותר שחקנים צעירים. רצוי שיגיעו מהאקדמיה שלנו, אבל גם זרים צעירים יותר כדי שנוכל להצליח איתם. לתת להם במה טובה להראות את עצמם בכדורגל האוקראיני או בכדורגל האירופי. במקרה שלנו אלה כמה שחקנים מוונצואלה, אקוודור וגם יש לנו כמה שחקנים מקרואטיה. אז יש לנו מדינות שונות בתוך הקבוצה ולכולם זה תהליך מעניין כי לכל אחד יש הזדמנות להשתפר ולהראות את האיכויות שלו".

פטריק ואן לוון על הקווים של קריבבס (מדיה קריבבס)

ראינו בשנה האחרונה שהליגה האוקראינית הפכה לאטרקטיבית גם לשחקן הישראלי. מהי הסיבה לדעתך?

"אני חושב שאם אתה מסתכל על תומר יוספי ואופק ביטון, אז בעונה הקודמת הם הלכו למועדון שבו לא רק טוב מבחינה כספית, אלא מדובר גם במועדון (פוליסיה ז'יטומיר) שמעלה את הרמה באוקראינה עם מתקנים ועם הזדמנויות לשחקנים צעירים ולשחקנים זרים, כי הם רוצים להיות קבוצה מובילה באוקראינה".

והיו גם את אוסאמה חלאילה וארד בר.

"יש הרבה שחקנים שניסו. תומר יוספי, אני חושב, הוא הכי ותיק עכשיו באוקראינה. הליגה האוקראינית היא ליגה מעניינת כדי להראות את עצמך ולעשות את הצעד הבא. אתה יכול לצבור בה ניסיון אירופי מחוץ לישראל, מה שבדרך כלל לא נפוץ, ששחקן ישראלי נשאר הרבה זמן בחו"ל ורק מעט שחקנים הצליחו לעשות את זה. זה דור חדש שבא עם אלה שב-MLS, אבל גם עם אלה שבאירופה".

אם אתה צריך להשוות מהניסיון שלך בין הרמה בליגה האוקראינית לבין הליגה הישראלית, איזו ליגה טובה יותר? מה השוני?

"אני חושב שהליגה האוקראינית באופן כללי היא יותר פיזית ויותר מהירה בהשוואה לליגה הישראלית. בליגה הישראלית האקלים משפיע לפעמים, אבל לא רק כי גם סגנון המשחק. הקבוצה שלנו, אני חושב, הייתה נמצאת באותם מקומות בטבלה בישראל כמו שאנחנו נמצאים עכשיו באוקראינה. אני חושב שיש כמה קבוצות שהן יותר טובות, יותר מנוסות ועם סגל חזק יותר ולנו יש סגל קטן יותר. כך שזה אומר שכשמשהו קורה, אנחנו צריכים לראות איך השחקנים הצעירים מגיבים. אבל אני חושב שפחות או יותר אפשר להשוות בין הליגות, אבל סגנון הכדורגל קצת שונה".

ליגת העל - "סגנון הכדורגל קצת שונה" (רדאד ג'בארה)

איפה המלחמה יותר קשה? כי יש לך ניסיון גם בישראל.

"נגיד את זה כך: אחרי שעזבתי את ישראל והתחלתי את דרכי בזוריה לוגנסק, המועדון היה ממוקם בקייב. באותו זמן בקייב היה יותר רגוע, והמלחמה הייתה יותר באזור קריווי ריה, דניפרופטרובסק וזפוריז'יה ואלו מקומות שקרבים יותר לקווי החזית. כרגע יש יותר רעש ויותר טילים שנורים לכיוון קייב ויש אזעקות, אבל יש פחות פעולות מלחמתיות אקטיביות באיזור שלנו כרגע".

האם נכון לומר שקשה יותר להביא שחקנים זרים איכותיים לאוקראינה מאשר לישראל? כי בישראל אנחנו רואים זרים טובים ולפי מה שבדקתי, באוקראינה פחות.

"כן, זה גם כדורגל קצת יותר פיזי וגם המלחמה כאן היא לתקופה ארוכה יותר ורצופה יותר. בישראל המלחמות מתרחשות לאורך תקופות מסוימות. אמנם המלחמה האחרונה בישראל הייתה ארוכה יותר, אבל מהניסיון שלי בעבר היו אלו מלחמות של תקופות קצרות יותר או מלחמות שכביכול ניתן לשלוט במצב כי ידעת שמשהו עומד לקרות וקיבלת אזהרה מראש".

"כאן, זה כבר יותר משלוש שנים שהמלחמה נמשכת והיא זזה מבחינת המקומות. אבל אני גם רואה שהחיים ממשיכים עבור האנשים שבאוקראינה, שהם מתמודדים עם רגעי האזעקות ע"י ירידה למרתפים, לחניונים תת קרקעיים או לחניונים, כי אין פה חדרי ממ"ד כמו בישראל. זה ההבדל העיקרי, אבל אנשים ממשיכים את החיים שלהם, וזה גם… אני לא רוצה להגיד שזה מעודד, אבל זה כמו שזה, אנשים הולכים לעבודה, אנשים ממשיכים. יש עוצר, עוצר לילי שבו אתה צריך להיות בפנים, שאסור לך להיות ברחוב יותר וזה קורה בכל המדינה".

קרווין אנדרדה ועבדולאי סק במאבק (רדאד ג'בארה)

היו לך מקרים של שחקנים שברחו או רצו לעזוב במהלך העונה? כי במכבי, למיטב זכרוני, היה לך את אלכסנדר פשיץ' שרצה לעזוב באמצע העונה בגלל המצב.

"כן, אבל בסוף גם הוא נשאר, ורק בתקופה שבה כל הזרים עזבו, מלבד אדוארדו גררו, הוא עזב. באוקראינה הייתה לי בעיה בתקופה בזוריה, שאחד השחקנים הברזילאים עזב את המועדון כי הוא כבר לא היה מסוגל להיות במצב של מלחמה. אבל במועדון הנוכחי, רוב החוזים נחתמו בידיעה שהקבוצה מתאמנת ומשחקת באזור מלחמה ושהליגה משוחקת במדינה בה יש לחימה כללית. אז הזרים שחותמים עכשיו מודעים למצב שיש מלחמה באוקראינה. אני חייב לומר שבהתחלה היה מאוד קשה להביא זרים, ועכשיו זה כבר נעשה קצת יותר קל, כי אנשים עדיין רואים בכדורגל האוקראיני, בליגה האוקראינית, כצעד קדימה בפיתוח שלהם ככדורגלנים".

דיברנו על ישראלים. בוא נדבר על בר לין, שצירפת לקבוצה שלך ואתה מכיר אותו ממחלקת הנוער של מכבי.

"בר התאמן בזמנו עם הקבוצה הבוגרת כשהייתי המאמן במכבי. בקבוצה הראשונה השתמשנו בו ברגעים מסוימים בקדם העונה, או ברגעים מסוימים באימונים, כמו הרבה שחקנים צעירים אחרים. בר הוא שחקן שתמיד עקבתי אחריו כי חשבתי שהוא היה שחקן מוכשר באקדמיה ותמיד מפתיע אותי כשהכישרון לא מגיע למיצוי מלא. תמיד עקבתי אחריו בידיעה שלמצב שלו יש שני צדדים: מצד אחד בר אחראי על ההתקדמות שלו או על אי-ההתקדמות, אבל גם המועדון שבו הוא התאמן או היה שייך אליו. דיברתי עם מכבי והם היו מעוניינים לתת לו לשחק באוקראינה אחרי שגם הוא גילה עניין לעשות את זה, כי הייתה להם דוגמה טובה עם אדוארדו גררו שהגיע לאוקראינה, ובסוף הם מכרו אותו למועדון שבו הוא שיחק אז, זוריה לוגנסק".

אורי דוד ובר לין (מדיה קריבבס)

"אז הייתה להם חוויה טובה עם זה ששחקן מגיע איתי למועדון ומנסה לעשות התקדמות. לגבי בר, אני חושב שהוא היה קצת ללא מוצא בישראל, למרות שהוא היה במועדון טוב מבחינת הרמה (הפועל חיפה) ושיחק בצמרת הליגה הישראלית. אבל הוא לא שיחק יותר מדי וחשבתי ששווה לראות אם אנחנו יכולים לקחת אותו בהשאלה, לבדוק אם הכישרון עדיין שם, לראות איפה הבעיה וביחד עם העוזר שלי אורי דוד לעבוד על זה. רצינו להשתמש בו בדרך שבה אנחנו יכולים להשתמש בו בקבוצה וזה כקיצוני ימני או כקשר. כרגע הוא כבר שיחק עד כה העונה יותר דקות מכל העונה המלאה בהפועל חיפה. אז בשבילנו הוא שחקן טוב, אינטליגנטי עם הכדור. אבל שוב, הוא צריך לעשות כמה צעדים ברמת המקצוענות, להיות מודע לכך שהוא צריך לעשות את ההתקדמות בעצמו, שבאוקראינה יש סגנון כדורגל אחר, יותר פיזי, אז הוא צריך יותר זמן גם בחדר הכושר, שאנחנו מחברים לאימוני הכדורגל".

"אז הוא מתפתח פיזית ואני חושב שהוא מסתגל כרגע בצורה סבירה לכדורגל האוקראיני. אבל עדיין אנחנו צריכים להשלים את הזמן שהוא הפסיד בכדורגל הישראלי, בכך שהוא לא שיחק מספיק דקות ביחס לכישרון שלו. הוא היה צריך לשחק יותר, לכך הוא אחראי ואנחנו גורמים לו להיות מודע לזה. אנחנו מרוצים מההתקדמות שהוא עושה ובשביל זה הוא גם ראוי להיות מזומן לנבחרת הצעירה עד 21, ונתפלל שהוא ימשיך לעשות את ההתקדמות שהוא עושה עכשיו".

בר לין בנבחרת (IMAGO)

הזכרנו את בר לין, בוא נדבר על עוד שחקן שעבר תחתיך במכבי ת”א, אוסקר גלוך. בתור מי שמחובר לכדורגל ההולנדי, איך אתה רואה את ההשתלבות שלו באייאקס?

"הבחירה באייאקס היא תמיד טובה, כי זה מועדון טוב וזה מועדון שיש לו שם מבחינת פיתוח שחקנים צעירים מהאקדמיה, אבל גם ניסיון עם שחקנים זרים צעירים. אז מהבחינה הזו, אני חושב שזו בחירה טובה. אני לא בטוח אם התזמון להגיע לשם היה נכון, כי יש הרבה קשיים בתוך אייאקס וגם בתהליך הבנייה מחדש עכשיו כשהם מנסים להביא מאמן חדש. אז הוא צריך להבין את זה ולהמשיך לעבוד קשה כדי לשכנע את השחקנים סביבו ואת האנשים בתוך אייאקס, שיש לו ערך עבור אייאקס על המגרש ושהוא שחקן מעניין".

כי אייאקס זה מועדון אטרקטיבי ואתה מכיר את התקשורת בישראל: בכל משחק אנחנו מנתחים וכותבים מה המאמן אמר ומה התקשורת אמרה.

"אני חושב שהם יודעים את האיכויות שלו, אבל תמיד עולה הנושא של הסכום ששולם על שחקן ותמיד מחברים אותו לביצועים של השחקן. כך שלפעמים לא נותנים לשחקן את הזמן להסתגל לעיר, למועדון, לסיטואציה החדשה אחרי זלצבורג. אני חושב שהוא עוד יתקדם קדימה עם הכישרון שיש לו בכדורגל ויעריכו אותו יותר. אני גם חושב שהביצועים שלו יהיו יותר יציבים אם יתנו לו עוד קצת זמן".

אתה שומר על קשר עם אוסקר בימים אלה?

"לא, כרגע לא. אני מקבל קצת מידע לגביו, אבל אין בינינו קשר ישיר כרגע. אבל כמו עם שחקנים אחרים, אני עוקב אחרי מה שקורה, כי ההתפתחות של השחקנים שעברו תחתיי יכולה תמיד לתת לי מידע לגבי שיתוף פעולה עם שחקנים צעירים אחרים במצב דומה. זו הסיבה שאני עוקב אחרי שחקנים שעבדתי איתם במדינות שונות, כדי לראות עד לאיפה הם מגיעים, מי עושה צעד קדימה או מי עושה צעד חכם להמשיך בליגה אחרת".

אוסקר גלוך (IMAGO)

הגיע הזמן לדבר על הצלע הישראלית השנייה בקבוצה שלך ואחד האנשים הקרובים אליך, עוזר המאמן אורי דוד.

"בתקופה שהייתי באקדמיה של מכבי, אורי היה אחד המאמנים הראשונים שקיבלו באופן מלא את הפילוסופיה החדשה ביחד כמובן עם המאמנים האחרים. הוא עשה את הצעדים שלו בקריירה, לעבור מאימון גילאים צעירים לגילאים מבוגרים יותר והוא גם היה העוזר שלי כשהתקדמתי לקבוצה הראשונה ביחד עם אליעזר בן אהרון. הם עזרו לי בתקופה הראשונה גם על המגרש וגם להכין תכנית אימונים לקבוצה. כשאורי עזב את מכבי, אני כבר לא הייתי בישראל, אבל תמיד נשארנו בקשר ותמיד שיתפנו האחד את השני מהניסיון שלנו או נתנו עצות אחד לשני על כדורגל".

"בשנה שעברה, כשהגעתי למטאליסט, הרגשתי שהוא רוצה משהו אחר ושהוא מוכן לנסות תפקיד מחוץ לישראל. פניתי אליו ואמרתי לו שיש לי הזדמנות עבורו. והוא חשב על זה וחזר עם תשובה חיובית, שהוא רוצה לתת לזה צ'אנס ולגלות מה זה לעבוד בחו"ל. אני חושב שעבורו ואולי בעתיד עבור הכדורגל הישראלי, זה חשוב שהוא מקבל את הניסיון הזה, בדיוק כמו השחקנים. לראות שמה שנורמלי נגיד בישראל, לא תמיד נורמלי בחו"ל או נהפוך הוא. גם התגובות של השחקנים אליו כמאמן, העובדה שהוא יכול להיות מסוגל להשפיע על שחקנים זרים תוך כדי מחסום שפה, אבל עדיין לגרום להם לשחק את סגנון הכדורגל שלך או להגיב לאימון שלך, זה תהליך מעניין עבורו".

"עבורי, כמאמן הראשי, אני תמיד מעדיף שיהיה לידי אדם אחד שיודע בדיוק מה אני רוצה. אחרי כל השנים ביחד, הוא יודע מה צריך לעשות ברוב התרגילים ומה אני רוצה להוציא מהם. אבל גם להגיב לאימונים כדי להיות מסוגל לעזור לי במהירות זה חשוב. אז במקרה הזה הוא מקבל הזדמנות להבין מה זה לעבוד מחוץ לישראל ואני מקבל את ההזדמנות לעבוד עם מישהו שמכיר את הפילוסופיה שלי, ומכיר את הדרך שבה אני מסתכל על כדורגל".

אורי דוד (מדיה קריבבס)

אפילו אני זוכר שניסיתם ליצור שיתוף פעולה בין מכבי יפו בה הוא אימן לשחטאר, נכון?

"באותו זמן עשינו כמה דברים ברמת האקדמיה כדי לעזור לו, כשהוא היה אז המנהל הספורטיבי של החטיבה הצעירה ביפו מתוך מטרה להכשיר את המאמנים של אקדמיית מכבי יפו. ניסינו ליצור כמה הזדמנויות לשתף ידע דרך זום והזדמנויות לאורי לדבר עם מנהל האקדמיה הצעירה של שחטאר. אז כן, היו כמה רווחים באותה תקופה. והרווחים האלה, אם אורי היה בישראל ועובד בקבוצה, היו יכולים להשפיע גם על ההווה. זו אף פעם לא בעיה עבורי לשתף עם מאמנים בישראל קצת ידע או חוויות. זה חלק, נגיד, מהקריירה שלי כמאמן שהיה מאוד מעניין להגיע לישראל, ולמעשה לעשות את הצעד להיות מאמן ראשי: שתמיד אשמח לשתף את הידע שלי עם המאמנים הישראלים".

אתה כבר כמה שנים לא בישראל. אתה רואה את העתיד שלך באוקראינה או שוב בישראל?

"כרגע אני כאן, אבל תמיד אני מסתכל אחורה על ישראל בצורה מאוד חיובית. כן, בעתיד הייתי רוצה לחזור לישראל: הייתה לי תקופה נהדרת בעבודה בכדורגל ובהתקדמות בכדורגל וגם בהתפתחות האישית שלי. אבל גם בחיים, כי היו הרבה דברים שגרמו לי ליהנות מכל התקופה שלי בישראל. אז כן, יש הרבה דברים שעדיין אפשר לשנות בכדורגל הישראלי ובעתיד יהיו הזדמנויות".

"הייתי רוצה לחזור לישראל" (איציק בלניצקי)

אני לא סתם שואל. כי יש תחושה, שאני מניח שהיא לא רק שלי, שיש אנשים שרצו לראות אותך מחוץ לישראל מתוך אינטרסים כאלה ואחרים...

"אני יודע אבל כרגע, זה אפילו לא מעניין מבחינתי. בתקופה שעבדתי בישראל צברתי חברים, אבל אתה גם צובר אויבים או אנשים שלא מרוצים וזה היה מהיום הראשון. אני לא מודאג מזה. זה אחד הדברים שקורים כשאתה מגיע למועדון כזר, שתמיד יהיו אנשים שלא מעריכים. אני חושב שבתקופה שהייתי בישראל הבאתי מספיק התקדמות לאקדמיה כדי לספק שחקנים טובים לקבוצה הראשונה, לספק מבנה טוב לאקדמיה ולהבטיח שהמאמנים יתפתחו".

"כל החלקים שהייתי מעורב בהם היו, מבחינתי, מוצלחים ותמיד נתנו תוצאות. זה משהו שתמיד ידבר בעדך כמאמן: תמיד יהיו אנשים נגדך ומהעבר השני תמיד יהיו אנשים שרואים את השינויים הגדולים שעשית בתקופה שעבדת במועדון או במדינה. כשאתה עובד באחד המועדונים המובילים בישראל, אתה גם משפיע ישירות על הרבה מאמנים אחרים ועל הרבה מועדונים אחרים, כי כולם רוצים לראות מה קורה במועדונים כמו מכבי תל אביב".

אולי חלק מהאנשים קינאו?

"אוקיי, אבל אני מצטער, זה לא מדאיג אותי".

פטריק ואן לוון במכבי ת"א (איציק בלניצקי)

זה לוקח אותי לשאלה נוספת, איפה אתה מרגיש יותר מוערך: באוקראינה או בישראל?

"אענה 50-50. כשאני מגיע לישראל, אני מוערך על ידי אנשים בכדורגל והם רוצים להיפגש ולדבר ואת אותו הדבר יש לי באוקראינה. התקופה באוקראינה, אם אני מסתכל על כל השנים, היא ארוכה יותר אבל בתפקידים שונים: אם זו התקופה באקדמיה בשחטאר ואחר כך במועדונים שונים כמאמן ראשי. אני חושב שבכל המועדונים היה שינוי שעזר לי כמאמן ושמר על השם שלי כמפתח כדורגל חיובי".

הייתה מגמה בשנים האחרונות של לא מעט אנשי מקצוע הולנדים שעבדו בישראל. מה קרה עכשיו שאף אחד מכם לא נשאר בישראל?

"אני חושב שכולם קיבלו הזדמנות אחרת. כשאתה משוחרר ממועדון אתה צריך להמשיך להתפתח ואם זה צריך להיות מחוץ לישראל אז זה יהיה מחוץ לישראל. זה לא אומר שאין לך מקום בעתיד. אני באתי עם המון כבוד לישראל, כדי לוודא שאולי בעתיד זה יקרה שוב, וזה משהו שאני חושב שקרה (הכבוד). האנשים שהזכרת תרמו מאוד והכדורגל הישראלי צריך לפעמים תרומה מבחוץ על מנת לקבל עזרה בדברים מסוימים כמו קידום השחקנים, קידום הכדורגל, המשמעת. זה תקף לדור הצעיר, אבל גם לבוגרים יותר".

אז אתה לא מרגיש שום רגשות רעים עכשיו לגבי הדרך שעזבת? במיוחד את מכבי ת”א?

"על הדרך שעזבתי? לא, למה שיהיו לי? אין לי שום תחושות רעות כלפי מכבי תל אביב או כל מועדון אחר שבו זה לא הסתדר בסוף. אבל בסדר, אם אני עבדתי כמעט חמש שנים במועדון אחד אז כנראה שכן הצלחתי להשפיע. אז אני חושב שזה אחד הפלוסים של כל התקופה וזה מה שחשוב מבחינתי. בגלל זה אני עדיין בקשר עם אנשים מסוימים ממכבי תל אביב או ממועדונים אחרים בישראל, כי הם מעריכים את מה שעשיתי".

פטריק ואן לוון: "אין תחושות רעות כלפי מכבי ת"א" (רדאד ג'בארה)

עבדת עם ברק יצחקי במכבי, אתה עוקב אחרי העבודה שלו בבית"ר ירושלים?

"אחרי שעזבתי את מכבי נותרנו בקשר, כמובן פחות מאשר התקופה שבה עבדנו ביחד כל יום, אבל עדיין בקשר. אך כן, אני עוקב. הוא מגיב להצלחות שלי או להתפתחות שלי בכדורגל באוקראינה וברגעים מסוימים אנחנו מחליפים מידע או מדברים על שחקנים כשיש זמן לדבר".

"אני חושב שהוא התחיל בסיטואציה קשה, אבל אני חושב שהם הולכים לכיוון של לחזור לטופ 5 של המועדונים ישראל. עם הדרך שבה הוא מנסה לשחק כדורגל ועם הדרך שבה הוא מנסה לשחק גם עם שחקנים צעירים, אבל גם עם הישראלים הנכונים בעלי הניסיון. אז אני חושב שהכיוון נכון, וזה טוב שיש עוד קבוצה שנותנת תחרות למכבי חיפה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע".

דן ביטון הגיע למכבי ת"א בעונה שלך, אבל הוא לא בדיוק הצליח במכבי והעונה הוא מועמד עד כה להיות שחקן העונה בישראל.

"דן נהיה קצת יותר יציב מהתקופה שבה אני הייתי בישראל וזה מועיל לו בדרך שבה הוא משחק עבור המועדון שלו, אבל גם עבור המדינה שלו. זה השינוי הגדול שאני מזהה, שהוא משחק בצורה בוגרת יותר והוא הפך ליעיל יותר מאשר היה צעיר יותר".

דן ביטון (אורן בן חקון)

אתה שומר על קשר עם אנשים במכבי ת"א?

כן, בתקופות מסוימות אנחנו מדברים. זה לא כזה חשוב עם מי, אבל יש אנשים שונים שאני מדבר איתם כי אחרי חמש שנים במועדון מסוים, אתה בונה סוג של חברות, קשר או חיבור עם אנשים. זה לא יומיומי, אבל כשיש צורך בקשר משני הצדדים, אז תמיד יש זמינות, נגיד ככה".

הופתעת מהתבוסה שמכבי ת”א ספגה מול בית"ר? (בהמשך, לאחר הראיון, הובסו הצהובים גם מול ליון ושטוטגרט).

"בוא נגיד שזו תוצאה שלא שומעים הרבה בשנים האחרונות, אבל אני חושב שלמכבי, כמו לכל קבוצה שמשחקת באירופה, זה לא תמיד קל לשחק עם הקבוצות חזקות או לשחק שני משחקים בשבוע וכמובן שקבוצות שלא משחקות באירופה יש שבוע שלם להתכונן, בעוד שלמאמן של קבוצה שמשחקת באירופה יש רק יום או יומיים ברגעים מסוימים. עם הנסיעות זה לא תמיד קל להיות מרוכז, אבל בסדר, זה הישג יפה של בית"ר ואולי זה קריאת השכמה למכבי תל אביב איך להסתכל על המצב, אבל גם לא להילחץ מזה. הליגה הראתה בשנים האחרונות שמכבי תל אביב תמיד מתעוררת כשיש רגע של קושי, אז אני לא דואג יותר מדי מזה".

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

אתה יכול להבין את מה שחווה היום לאזטיץ' כמאמן זר שחווה ביקורת בישראל?

"אם הוא נוהג כמו שאני נהגתי, לא לקחת יותר מדי ללב, אז הכל בסדר. אני חושב שהוא צריך לקבל גם קצת יותר קרדיט על מה שהוא עשה עם הקבוצה. הם השיגו תוצאות והיו להם הצלחות, אז גם זו עבודה שלו והוא צריך לקבל עליה קרדיט. בכדורגל המודרני יותר מדי פעמים, כשדברים לא הולכים כמו שמצפים, תמיד המאמן הוא זה שאחראי".

"באותו הזמן צריך להסתכל על כל הסיטואציה ולתת גם עוד זמן. אני חושב שהתוצאות והדרך, במיוחד עם כל מה שקרה בקיץ, המשחקים באירופה והדרך שבה הם שיחקו נגד קבוצות טובות, שבאיזשהו שלב הם נראו טוב מהצפוי, גרמו להעלאת הציפיות. אני חושב שהם יחזרו למרוץ האליפות ולמעשה תמיד יישארו במרוץ".

ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

עבדת פה כאמור חמש שנים, אני גם מניח שאתה עוקב. דיברו לא מעט על כך שיש התקדמות בכדורגל הישראלי, בטח ברמת הנבחרות הצעירות. איך אתה רואה את זה?

"אני תמיד שופט תהליך אם הוא יוצר יציבות וישראל היא מדינה שלרוב, כל חמש שנים, יהיה לה דור מוצלח. אבל אני חושב גם שהכדורגל הישראלי צריך ללכת בכיוון של יצירת יציבות עבור מאמנים ושחקנים צעירים ותמיד לשאוף לתחרויות הכי טובות ולהתפתחות הכי טובה של מאמנים. כי יש לכם מאגר שחקנים קטן יותר לבחור ממנו לנבחרות או לקבוצות מקצועניות. אבל אני חושב שכמו שהתייחסתי לתקופה שלי במכבי: רציתי ליצור יציבות, ליצור קו וסגנון כדורגל שיימשך כמה שנים וזה לדעתי משהו שהכדורגל הישראלי צריך גם כן וזה משהו שהייתי ממליץ עליו. לא לחשוב יותר מדי ביצירתיות, אלא גם לחשוב ביציבות, שאתה צריך ליצור אותן נסיבות לילדים ולשחקנים מקצוענים כדי להיות טובים יותר, ולהבטיח שהם יכולים להגיע לפוטנציאל המלא שלהם".

"זה לא יקרה ע"י שינוי רב, אלא על ידי הרבה חזרות כדי להיות יציבים ולהיות משוכנעים באיכויות הכדורגל. אני חושב שזה יועיל לתהליך ארוך הטווח של הנבחרות הצעירות בישראל להיות מסוגלות להתחרות, להיות מסוגלות לספק שחקנים לכדורגל הבינלאומי ולכדורגל בליגות המקומיות. זה משהו שאני תמיד מנסה ליצור עכשיו כמאמן ראשי – ליצור יציבות לשחקנים שלי בתהליך האימונים ובמשחקים. ההמלצה שלי לאקדמיות היא ליצור מצב שבו יש יציבות והשחקנים מקבלים את הזמן להיות טובים יותר, ששחקנים משחקים יחד לתקופה ארוכה יותר ולא להחליף יותר מדי שחקנים כל כמה חודשים או כל חצי שנה או כל עונה. לתת להם הזדמנות להיות טובים יותר".

שחקני הנבחרת הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)

עקבת אחרי קמפיין מוקדמות המונדיאל של הנבחרת הבוגרת של ישראל?

"כן, כמובן שישראל, אוקראינה והולנד הן כמה מהמדינות שאני עוקב אחריהן. ובצד, קצת קזחסטן, אבל כן. קודם כול, קראתי שהמטרה לא הייתה להעפיל לטורניר הקרוב, אלא בקמפיין הבא. אני חושב שהדור הנוכחי של השחקנים מוכן להישג של העפלה, כי יש שילוב טוב של ניסיון ושחקנים צעירים מוכשרים שבאים אחרי הצלחות של הנבחרות הצעירות. אז אני חושב שעם הכוונה לקמפיין הבא צריך להיות הישג. וכפי שהבנתי וקראתי, זו גם המטרה של ההתאחדות".

"במונחים של התוצאות בקמפיין הזה, אני חושב שמדינות קטנות יותר צריכות להתמקד במשחקים שהן יכולות לנצח ובמשחקים נגד המדינות הטובות יותר לצמצם פערים ולשחק בצורה ריאליסטית. לא לפתוח את המשחק ולחשוב לשחק באותו רמה כמו אותה נבחרת, כי בכל רגע נגד קבוצה חזקה יותר או חלשה יותר, אתה צריך להשתמש באיכויות שלך ובתוכניות הטקטיות שלך בצורה הטובה ביותר, כדי להיות מסוגל להפתיע נגד נבחרת חזקה ואולי לגנוב נקודה או להיות ראוי לנקודה. נגד הנבחרות שאתה צריך לקחת מהן את הנקודות, אתה צריך להיות ממוקד בניצחון ואז הסגנון שלך גם צריך להיות בהתאם".

לפי מידע שאני שמעתי, היו איתך שיחות כאלה ואחרות לגבי עבודה בהתאחדות לכדורגל עם המחלקות הצעירות…

"האמת שזה משהו חדש שאני שומע עכשיו. בשבילי זה כמו תמיד אתגר לעבוד עבור נבחרת/התאחדות, כי זה צעד שלא עשיתי בהתפתחות שלי ואני רואה דמיון בין פיתוח במועדון לבין פיתוח ברמת ההתאחדות. מאגר השחקנים, השחקנים המוכשרים, יהיה רק גדול יותר ולכן, כמובן שאלו תמיד אתגרים שיכולים להיות מעניינים לעתיד בכדי לבדוק את רעיונות הכדורגל שלך על פיתוח של מדינה".

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

כאחד שמחובר לישראל, אתה בטח יודע כמה היחס לישראל בעולם הוא לא פשוט. איך אתה חווה את זה?

"בתוך המועדון שלנו אין לנו קשיים בנושא הזה. אורי (דוד) ובר (לין) כבר הכירו את הרב בעיר, אז הם מבקרים ועושים פעילויות עם הקהילה היהודית. יש לנו גם כמה שחקנים מוסלמים בקבוצה ואין קושי בנושא הזה. אני חייב לומר שבתוך אוקראינה לא ראיתי שום דבר שמתקרב למה שאני רואה במדינות אחרות ובגדול הם לא מתמקדים בבעיות כאלה כי יש להם את הבעיות שלהם. אני חושב שיש יותר תמיכה בין אוקראינה לישראל, יותר ממה שמישהו אחר היה מצפה, כמדינות שיש להן ניסיון מלחמה לאורך זמן וחוות מלחמה במשך כמה שנים עכשיו".

לסיום, מה לאחל לך?

"אנחנו רוצים להיות בצמרת, שמנו לעצמנו מטרה ודיברנו על זה כקבוצה. אנחנו רוצים לראות כמה זמן אנחנו יכולים להישאר בטופ של הליגה: יש לנו כמה משחקים עד דצמבר, ואז יש חופשה ארוכה. ברוב הזמן כולנו ובטח אני, נמשיך לעבוד ויש לנו רעיונות איך להיות מוצלחים בחלק השני של העונה ובסיבוב השני בפרט. אנחנו מתקדמים טוב ומפתיעים עם הסגנון שלנו והשחקנים שיש לנו, ואנחנו רוצים להמשיך. אני רואה אותנו ממשיכים לגדול".