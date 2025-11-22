יום שבת, 22.11.2025 שעה 20:05
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3115-3613ברצלונה1
3110-2612ריאל מדריד2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1714-1212חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1613סלטה ויגו10
1514-1312אלצ'ה11
1512-1113אלאבס12
1514-1212ראיו וייקאנו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1321-1213ולנסיה15
1218-1212מיורקה16
1113-912אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20

"החזרה לקאמפ נואו חשובה יותר מהנקודות היום"

לבנדובסקי שכבש ב-0:4 על בילבאו התרגש עם החזרה לאצטדיון הביתי: "חזקים יותר כאן", בספרד חגגו עם ברצלונה: "גוש בגרון וצמרמורת, יום היסטורי"

|
לאמין יאמל ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)
לאמין יאמל ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)

909 ימים ברצלונה חיכתה כדי לחזור לקאמפ נואו, ואולי היה שווה לחכות. החבורה של האנזי פליק שבה הערב (שבת) הביתה באופן רשמי כשהאצטדיון עוד משופץ, וניצחה 0:3 את אתלטיק בילבאו במסגרת המחזור ה-13 בליגה הספרדית.

בתקשורת המקומית חגגו עם בארסה: “מסיבה בחזרה לקאמפ נואו”. ב’מונדו דפורטיבו’ הרחיבו בהתרגשות: “גוש בגרון וצמרמורת, האוהדים מילאו את האצטדיון ביום היסטורי”. על הצד המקצועי נכתב: “ברצלונה מונעת הרגש פתחה את המשחק מלאת אנרגיה ולחצה ביעילות עד לשער הראשון”.

רוברט לבנדובסקי כבש את השער הראשון בהתמודדות ועשה היסטוריה, בספרד התייחסו: “החלוץ הפולני ייזכר לעד ככובש גול הבכורה בקאמפ נואו החדש”. ב’ספורט’ הקטלוני המשיכו: “הוא תמיד יהיה יכול לספר שהוא הרשית בפעם הראשונה במקדש המחודש של הבלאוגרנה”.

שחקני ברצלונה בטירוף (IMAGO)שחקני ברצלונה בטירוף (IMAGO)

הפולני המשיך להיות במוקד המחמאות, אפילו ב’מארקה’ המדרידאי: “כל מי שרוצה להיפטר ממנו יכול לחכות, הוא אומן בלהוכיח למבקרים שלו שהם טועים”. לבנדובסקי עצמו גם דיבר בתום המשחק: “יום מיוחד, לחזור לשחק כאן זה חשוב יותר מהנקודות היום. כשאנחנו משחקים בקאמפ נואו, אנחנו חזקים יותר.  אזכור את השער הזה עוד הרבה זמן”.

לה ליגה בחרה בפרמין לופס, שגם כבש, למצטיין המשחק. הקשר קיבל פירגונים גם בתקשורת: “הוא בשיא הכושר ויש לו את הטכניקה והיכולת לשלב מסירות, כדרורים ותנועות מורכבות בלי כדור שהן סיוט עבור היריבים”.

