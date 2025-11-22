"החזרה לקאמפ נואו חשובה יותר מהנקודות היום"

909 ימים ברצלונה חיכתה כדי לחזור לקאמפ נואו, ואולי היה שווה לחכות. החבורה של האנזי פליק שבה הערב (שבת) הביתה באופן רשמי כשהאצטדיון עוד משופץ, וניצחה 0:3 את אתלטיק בילבאו במסגרת המחזור ה-13 בליגה הספרדית.

בתקשורת המקומית חגגו עם בארסה: “מסיבה בחזרה לקאמפ נואו”. ב’מונדו דפורטיבו’ הרחיבו בהתרגשות: “גוש בגרון וצמרמורת, האוהדים מילאו את האצטדיון ביום היסטורי”. על הצד המקצועי נכתב: “ברצלונה מונעת הרגש פתחה את המשחק מלאת אנרגיה ולחצה ביעילות עד לשער הראשון”.

רוברט לבנדובסקי כבש את השער הראשון בהתמודדות ועשה היסטוריה, בספרד התייחסו: “החלוץ הפולני ייזכר לעד ככובש גול הבכורה בקאמפ נואו החדש”. ב’ספורט’ הקטלוני המשיכו: “הוא תמיד יהיה יכול לספר שהוא הרשית בפעם הראשונה במקדש המחודש של הבלאוגרנה”.

שחקני ברצלונה בטירוף (IMAGO)

הפולני המשיך להיות במוקד המחמאות, אפילו ב’מארקה’ המדרידאי: “כל מי שרוצה להיפטר ממנו יכול לחכות, הוא אומן בלהוכיח למבקרים שלו שהם טועים”. לבנדובסקי עצמו גם דיבר בתום המשחק: “יום מיוחד, לחזור לשחק כאן זה חשוב יותר מהנקודות היום. כשאנחנו משחקים בקאמפ נואו, אנחנו חזקים יותר. אזכור את השער הזה עוד הרבה זמן”.

לה ליגה בחרה בפרמין לופס, שגם כבש, למצטיין המשחק. הקשר קיבל פירגונים גם בתקשורת: “הוא בשיא הכושר ויש לו את הטכניקה והיכולת לשלב מסירות, כדרורים ותנועות מורכבות בלי כדור שהן סיוט עבור היריבים”.