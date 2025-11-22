יום שבת, 22.11.2025 שעה 20:02
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
228-2311מנצ'סטר סיטי3
209-1612קריסטל פאלאס4
1916-1912ברייטון5
1911-1412סנדרלנד6
1920-1912בורנמות'7
1810-1911טוטנהאם8
1810-1311אסטון וילה9
1818-1911מנצ'סטר יונייטד10
1820-1812ליברפול11
1619-1812ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1416-1312פולהאם14
1214-1111ניוקאסל15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1120-1011לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

ליברפול השוותה את ההפסד הגדול ביותר באנפילד

האלופה המשיכה להתרסק ב-3:0 לנוטינגהאם פורסט, והשוותה את ההפרש הגדול ביותר שבו הפסידה בבית בעידן הפרמייר ליג. האוהדים יצאו הביתה לפני הסיום

|
מוחמד סלאח מאוכזב (IMAGO)
מוחמד סלאח מאוכזב (IMAGO)

ליברפול קיוותה לייצר שינוי בחזרה מפגרת הנבחרות, אך עונת הבלהות שלה הגיעה לשפל חדש היום (שבת) כשהיא הפסידה בביתה 3:0 לנוטינגהאם פורסט.

האלופה המכהנת למי ששכח פשוט לא הופיעה מול היריבה מתחתית הליגה, שהנחילה לה את ההפסד הגדול ביותר באנפילד בעידן הפרמייר ליג. הפסד זה משתווה לשלושה משחקים נוספים שנגמרו בהפרש שלושה שערים.

למעשה, ליברפול בהפרש שלושה שערים בפעם השנייה ברציפות לאחר ה-3:0 מול מנצ’סטר סיטי. הפעם האחרונה שהיא סיימה עם “הישג” מפוקפק זה הייתה ב-1965.

בדקות הסיום של המשחק, אוהדי המרסיסיידרס הביעו את אכזבתם ויצאו מהמגרש כ-10 דקות לסיום, במחזה שלא נחשב לנפוץ באנפילד.

