ליברפול השוותה את ההפסד הגדול ביותר באנפילד

ליברפול קיוותה לייצר שינוי בחזרה מפגרת הנבחרות, אך עונת הבלהות שלה הגיעה לשפל חדש היום (שבת) כשהיא הפסידה בביתה 3:0 לנוטינגהאם פורסט.

האלופה המכהנת למי ששכח פשוט לא הופיעה מול היריבה מתחתית הליגה, שהנחילה לה את ההפסד הגדול ביותר באנפילד בעידן הפרמייר ליג. הפסד זה משתווה לשלושה משחקים נוספים שנגמרו בהפרש שלושה שערים.

למעשה, ליברפול בהפרש שלושה שערים בפעם השנייה ברציפות לאחר ה-3:0 מול מנצ’סטר סיטי. הפעם האחרונה שהיא סיימה עם “הישג” מפוקפק זה הייתה ב-1965.

בדקות הסיום של המשחק, אוהדי המרסיסיידרס הביעו את אכזבתם ויצאו מהמגרש כ-10 דקות לסיום, במחזה שלא נחשב לנפוץ באנפילד.