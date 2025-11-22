יום שבת, 22.11.2025 שעה 19:01
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
2412-2611אינטר1
245-1211רומא2
248-2112בולוניה3
229-1711מילאן4
2210-1611נאפולי5
1910-1411יובנטוס6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
159-1311לאציו9
1520-1212אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1311-1311אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
814-711פארמה17
819-1112גנואה18
616-611ורונה19
518-911פיורנטינה20

בולוניה השתוותה לאינטר, 3:3 בין קליארי לגנואה

החבורה של איטאליאנו עם מספר נקודות זהה לנראזורי בפסגה (לפחות זמנית) אחרי 0:3 על אודינזה, מפגש הפכפך בין הקבוצה מסרדיניה לזו מצפון ארץ המגף

|
שחקני בולוניה מאושרים (IMAGO)
שחקני בולוניה מאושרים (IMAGO)

כמו שאר הליגות ברחבי אירופה, גם הליגה האיטלקית חזרה היום (שבת) עם המחזור ה-12. במסגרתו, קיבלנו שני משחקים מוקדמים: בולוניה המשיכה בכושר הנהדר שלה עם 0:3 על אודינזה, כשבמקביל קליארי וגנואה סיימו ב-3:3 משוגע והפכפך.

אודינזה – בולוניה 3:0

אינטר תשחק רק מחר בדרבי נגד מילאן, אך בינתיים החבורה של וינצ'נזו איטאליאנו השתוותה אליה בטבלה בזכות שלוש נקודות נוספות עם פתיחת עונה מרשימה. בדקה ה-40, ריקרדו אורסוליני החמיץ פנדל שיכול היה לשים את קבוצת החוץ ביתרון עוד במחצית הראשונה, אולם בסופו של דבר זה לא כל כך שינה משום שבולוניה מצאה את הדרך להזיז את הרשת עם צמד של תומאזו פובגה תוך חמש דקות (54’, 59’), ושער מאוחר של פדריקו ברנרדסקי (94’) שחתם סיפור. אורסוליני אגב, פיצה עם בישול לגול הראשון.

קליארי – גנואה 3:3

הקהל בסרדיניה לא יכול היה למצמץ. ויקטור אוליביירה העלה את האורחת ליתרון בדקה ה-18, ג’נארו בורלי השווה בדקה ה-33 וליאו סקירי אוסטיגורד החזיר את ההובלה לקבוצת החוץ (41’), אלא שסבסטיאנו אספוזיטו החזיר תשובה עם ה-2:2 בדקה ה-43. במחצית השנייה, בורלי השלים צמד בדרך למהפך של המארחת, עד שאארון מרטין איזן שוב עם גול בדקה ה-83.  בתוספת הזמן, ברוק נורטון-קאפי הורחק (93’) והשאיר את גנואה בעשרה שחקנים. קליארי עם משחק שמיני ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות וממשיכה להתדרדר, גנואה מנגד אספה נקודה חשובה לקרבות התחתית.

