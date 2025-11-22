בולוניה השתוותה לאינטר, 3:3 בין קליארי לגנואה

כמו שאר הליגות ברחבי אירופה, גם הליגה האיטלקית חזרה היום (שבת) עם המחזור ה-12. במסגרתו, קיבלנו שני משחקים מוקדמים: בולוניה המשיכה בכושר הנהדר שלה עם 0:3 על אודינזה, כשבמקביל קליארי וגנואה סיימו ב-3:3 משוגע והפכפך.

אודינזה – בולוניה 3:0

אינטר תשחק רק מחר בדרבי נגד מילאן, אך בינתיים החבורה של וינצ'נזו איטאליאנו השתוותה אליה בטבלה בזכות שלוש נקודות נוספות עם פתיחת עונה מרשימה. בדקה ה-40, ריקרדו אורסוליני החמיץ פנדל שיכול היה לשים את קבוצת החוץ ביתרון עוד במחצית הראשונה, אולם בסופו של דבר זה לא כל כך שינה משום שבולוניה מצאה את הדרך להזיז את הרשת עם צמד של תומאזו פובגה תוך חמש דקות (54’, 59’), ושער מאוחר של פדריקו ברנרדסקי (94’) שחתם סיפור. אורסוליני אגב, פיצה עם בישול לגול הראשון.

קליארי – גנואה 3:3

הקהל בסרדיניה לא יכול היה למצמץ. ויקטור אוליביירה העלה את האורחת ליתרון בדקה ה-18, ג’נארו בורלי השווה בדקה ה-33 וליאו סקירי אוסטיגורד החזיר את ההובלה לקבוצת החוץ (41’), אלא שסבסטיאנו אספוזיטו החזיר תשובה עם ה-2:2 בדקה ה-43. במחצית השנייה, בורלי השלים צמד בדרך למהפך של המארחת, עד שאארון מרטין איזן שוב עם גול בדקה ה-83. בתוספת הזמן, ברוק נורטון-קאפי הורחק (93’) והשאיר את גנואה בעשרה שחקנים. קליארי עם משחק שמיני ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות וממשיכה להתדרדר, גנואה מנגד אספה נקודה חשובה לקרבות התחתית.