אספאס כבש בפנדל, 0:1 לסלטה ויגו על אלאבס

פגרת הנבחרות הסתיימה והמחזור ה-13 בליגה הספרדית כבר יצא לדרך, כאשר היום (שבת) המשחק המוקדם הביא לנו מפגש אמצע טבלה בין אלאבס לסלטה ויגו. לגליסיאנים רצף תוצאות נהדר נקטע בתחילת החודש בעקבות ההפסד לברצלונה, אך הם התאושש וחזרו לנצח עם 0:1 על הבאסקים.

אלאבס – סלטה ויגו 1:0

ניצחון חוץ חשוב לסלטה ויגו נגד אלאבס

חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות ספרה האורחת עד למחזור הקודם, שם כאמור רק אלופת ספרד עצרה אותה. הפעם, עם מפגש נוח יותר נגד הביתיים, סלטה שבה למסלול בזכות שער בודד של יאגו אספאס – כי מי אם לא הוא.

בדקה ה-55, החבורה של קלאודיו חיראלדס קיבלה פנדל והחלוץ הוותיק לא פספס מהנקודה הלבנה. אלאבס עם הפסד שני ברציפות, בשבת הבאה היא מגיעה לקאמפ נואו של בארסה.