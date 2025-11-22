יום שבת, 22.11.2025 שעה 18:56
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1618-1613סלטה ויגו10
1514-1312אלצ'ה11
1512-1113אלאבס12
1514-1212ראיו וייקאנו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1321-1213ולנסיה15
1218-1212מיורקה16
1113-912אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20

אספאס כבש בפנדל, 0:1 לסלטה ויגו על אלאבס

החלוץ דייק מהנקודה הלבנה, הגליסיאנים חזרו למסלול הניצחונות אחרי ההפסד לברצלונה טרם פגרת הנבחרות. הבאסקים מנגד סופרים הפסד שני ברציפות. צפו

סלטה ויגו חוגגת (La Liga)
סלטה ויגו חוגגת (La Liga)

פגרת הנבחרות הסתיימה והמחזור ה-13 בליגה הספרדית כבר יצא לדרך, כאשר היום (שבת) המשחק המוקדם הביא לנו מפגש אמצע טבלה בין אלאבס לסלטה ויגו. לגליסיאנים רצף תוצאות נהדר נקטע בתחילת החודש בעקבות ההפסד לברצלונה, אך הם התאושש וחזרו לנצח עם 0:1 על הבאסקים.

אלאבס – סלטה ויגו 1:0

ניצחון חוץ חשוב לסלטה ויגו נגד אלאבס

חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות ספרה האורחת עד למחזור הקודם, שם כאמור רק אלופת ספרד עצרה אותה. הפעם, עם מפגש נוח יותר נגד הביתיים, סלטה שבה למסלול בזכות שער בודד של יאגו אספאס – כי מי אם לא הוא.

בדקה ה-55, החבורה של קלאודיו חיראלדס קיבלה פנדל והחלוץ הוותיק לא פספס מהנקודה הלבנה. אלאבס עם הפסד שני ברציפות, בשבת הבאה היא מגיעה לקאמפ נואו של בארסה.

