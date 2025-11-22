יום שני, 24.11.2025 שעה 16:27
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

איימרו עלמיה וסלאמוויט טפרי זכו במרוץ אייל

המרוץ המסורתי לזכרו של אייל שמואלי התקיים בפעם ה-24: המרתוניסט האולימפי זכה במקצה ל-15 ק"מ עם 45:35 דקות. בנשים ניצחה טפרי עם 53:15 דקות

|
מרוץ אייל (SportPhotography)
מרוץ אייל (SportPhotography)

מרוץ אייל ה-24, אחד המרוצים הגדולים והמוערכים בישראל, התקיים הבוקר ברמת השרון בהשתתפות למעלה מ-4,000 רצים ורצות מכל רחבי הארץ, מתוכם תושבים ותושבות רבים מרמת השרון. המרוץ המשפחתי מתקיים מדי שנה לזכרו של אייל שמואלי ז"ל, רץ ומדריך כושר קרבי בגולני, בנה של זהבה שמואלי - רצת המרתון הראשונה של ישראל וספורטאית אולימפית.

המרוץ המאתגר התקיים במסלולים אורבניים ובשדות של רמת השרון, עם רצים ורצות אולימפיים לצד משפחות, ילדים, קבוצות ספורט וארגוני קהילה כדוגמת קבוצת “אחים לחיים” (לוחמים שנפצעו בשירותם הצבאי והשתקמו דרך הריצה) ו“גמאני רצה” (נשים המחלימות או מתמודדות עם סרטן שד).

את המרוץ ייסדה ומובילה זהבה שמואלי, ספורטאית אולימפית ופורצת דרך בענף הריצה הנשי, שאמרה בסיום: “מרוץ אייל מחבר בין אנשים, בין דורות ובין לבבות. זו הרוח שאייל השאיר לנו, ואנחנו ממשיכים אותה במסלול וברחובות של רמת השרון”. המרוץ כלל מקצים ל-15, 10 ו-5 ק”מ תחרותי, 5 ק”מ הליכה תחרותית, 2 ק”מ תחרותי לילדים, 2 ק”מ עממי למשפחות ואפילו 200 מטר לפעוטות.

הפודיום במרוץ אייל (SportPhotography)הפודיום במרוץ אייל (SportPhotography)

במרוץ ל-15 ק”מ זכה איימרו עלמיה עם זמן מצוין של 45:35 דקות, שתי שניות אחריו הגיע בוקיאו מלדה (45:37) ואמיתי יונה סיים שלישי (46:50). בנשים ניצחה סלאמוויט טפרי עם 53:15 דקות, שנייה הגיעה מאור טיורי (53:23) ובמקום השלישי סיימה כרואן חלבי קבלאן (53:53).

הפודיום ב-10 ק"מ:

גברים:
1. גירמה אמרה (33:16)
2. סהר אשל (33:31)
3. אוריאל כהן ששון (34:35)

נשים:
1. פלורינה טאוב (43:28)
2. שקד גופר (46:21)
3. ליהי הראל (46:30)

הפודיום ב-5 ק"מ:

גברים:
1. אביתר נאור (16:13)
2. איתי קומרובסקי (16:17)
3. ליאור הנדרוקר (16:19)

נשים:
1. רייצ'ל פרז מרטינס (18:46)
2. אמל חיחי (19:11)
3. רונה שטיינמץ (20:02)

בתחרות "מלך ומלכת העלייה" המסורתית, במקטע העלייה בק"מ ה-13 ניצחו איימרו עלמיה (3:10.92 דקות) ומאור טיורי (3:53:35 דקות).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */