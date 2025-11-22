הנוער כובש בבוגרים: שבוע מוצלח בהפועל ת"א

קבוצת הנוער של הפועל ת"א, המודרכת ע"י שחר ויזינגר, יצאה לפגרת השזרוע לפני שבועיים כשהיא מדורגת במקום הראשון בטבלה בזכות יחס שערים עדיף על פני העולה החדשה, בית"ר ירושלים. קבוצת הבוגרים של המועדון האדום קיימה השבוע סדרת משחקי אימון מול קבוצות מהליגה הלאומית, כשגולת הכותרת היא ההשתלבות המוצלחת של שחקנים מקבוצת הנוער במשחקיה של קבוצת הבוגרים, שחסרה את ארבעת הנציגים בנבחרת הצעירה: השוער דור בנימיני, החלוץ דניאל דאפה והקשרים רועי אלקוקין ורן בנימין. כמו כן, מהסגל נעדרו עוד צמד קשרים זרים, שלקחו חלק במשחקי נבחרת ארצם: אנדריאן קרייב (בולגריה) ולויזוס לויזיו (קפריסין), כמו גם סתיו טוריאל בבוגרת.

במשחק מול הפועל ראשל"צ, שהסתיים בתוצאת שוויון 3:3, צמד שערים שכבש החלוץ עומרי לוי (2008) בדקות הסיום של המשחק מחקו את יתרונה של הקבוצה מהלאומית. עומרי לוי אינו השחקן היחיד משורות קבוצת הנוער שעלה בהרכב במשחק זה. גם המגן השמאלי, עידו אהרון (2008), פתח בהרכב. עם פתיחת המחצית השנייה נכנסו לשדה המשחק שני קשרי ילידי 2007, עידן קפלנר וישי ברוש.

במשחק מול הפועל עפולה, שהסתיים בניצחון 1:2 לזכות הפועל ת"א, שחוללה מהפך דרמטי בשלהי המשחק, הצליח ישי ברוש, שעלה כמחליף, לכבוש את שער השוויון במהלך המחצית השנייה. במשחק זה עלו בהרכב צמד קשרים ילידי 2007, עידן קפלנר ואורי מאיר ושחקן ההתקפה חריג הגיל, בן זייד. במחצית השנייה עלו לשחק עידו אהרון, ישי ברוש ועומרי לוי.

אסף גרנשטיין, בן זייד וגלעד קצב (פרטי)

אתמול (שישי) הפועל ת"א פגשה את מכבי יפו, שבסגלה השחקנים שחזרו מהמסע עם הנבחרת הצעירה. בהרכב האדום לא עלה שחקן נוער, אך במהלך המחצית השנייה נכנסו כמה מהם כמחליפים. אחד מהם, החלוץ שחר נחום (2007), שהצטרף לקבוצה לאחרונה לאחר שעבר ממכבי נתניה, כבש שער כבר לאחר ארבע דקות, שער שקבע את תוצאת המשחק, ניצחון 1:2 לזכות הפועל ת"א. שחקני נוער נוספים שעלו כמחליפים בדקה ה-58 יחד עם שחר נחום: עידו אהרון, ישי ברוש ועומרי לוי. שבע דקות לאחר מכן הצטרף לשדה המשחק גם בן זייד.

אסף גרנשטיין, המנהל המקצועי במחלקת הנוער של הפועל ת"א, מסביר כיצד פועל שיתוף הפעולה בין קבוצת הבוגרים לקבוצת הנוער: “קבוצת הבוגרים קיימה מספר אימונים בפגרה, לאחר מכן למחנה של ארבעה ימים. אני בקשר רציף עם המנהל הטכני של המועדון, עומר בוקסנבוים, וכמובן גם עם אליניב ברדה. ישנם שחקני נוער שמתאמנים בתדירות גבוהה יותר, וגם כאלה שמתאמנים באופן קבוע עם הקבוצה הבוגרת. מעבר לזה, כחלק מהמדיניות של המועדון, משתלבים שחקנים מהנוער באימונים בתדירות גבוהה. אנחנו בקשר לגבי העלאת השחקנים, ההחלטה לגבי שילובם בקבוצה הבוגרת מתקבלת ע"פ היכולת שלהם, הכושר שבו הם נמצאים וכמובן מעל הכל, הדרישות של הקבוצה הבוגרת והתפקידים שהצוות מבקש. מי שיוכיח את עצמו בפניהם יוכל לעלות לאימונים בתדירות גבוהה יותר ובתקווה שגם לשחק שם”.

על אף מיקומה של קבוצת הנוער בפסגת טבלת ליגת העל, וההשתלבות המוצלחת של שחקני נוער בקבוצת הבוגרים, אסף גרנשטיין לא ממהר לצאת בהצהרות בנוגע ליעדיה ההישגים של הקבוצה העונה: “יש לקבוצת הנוער סגל מצוין, שחקנים מוכשרים וצוות אימון נהדר. אנחנו עדיין בשלב מוקדם יחסית, אבל אין ספק שיש רמת שחקנים גבוהה בקבוצה עם פוטנציאל טוב. המטרה המרכזית של קבוצת הנוער היא להמשיך את המגמה של השנים האחרונות, כשבקבוצה הבוגרת של הפועל ת"א משחקים שחקנים שגדלו במחלקת הנוער. השחקנים צריכים להמשיך להתאמן ולהיות מקצוענים בתוך המגרש ומחוצה לו, כדי להגדיל את הסיכויים שלהם להגיע לשם. מבחינה תחרותית ברור שנרצה לנצח בכל משחק. זה חלק מהפיתוח שלהם”.