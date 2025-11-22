יום שבת, 22.11.2025 שעה 19:01
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
3117-4012פ.ס.וו. איינדהובן1
2812-3112פיינורד2
2418-2512אלקמאר3
2017-2212אייאקס4
1916-2212אוטרכט5
1917-1712כרונינגן6
1820-2912ניימיכן7
1618-2012טוונטה אנסחדה8
1618-1912גו אהד איגלס9
1620-1812פורטונה סיטארד10
1624-1412ספרטה רוטרדם11
1421-1912הירנביין12
1320-1612וולנדם13
1221-1512נאק ברדה14
1227-1412זוולה15
1023-1112אקסלסיור רוטרדם16
921-1412טלסטאר17
933-1712הראקלס אלמלו18

אוסקר גלוך בהרכב של אייאקס נגד אקסלסיור

אמנם מאמן עדיין אין לקבוצה מאמסטרדם, אך בינתיים הישראלי ממשיך לקבל את הקרדיט ויעלה ב-11 ב-19:45. עד כה העונה הוא עם ארבעה שערים ושני בישולים

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

פגרת הנבחרות תמה ואייאקס עדיין לא מצאה מחליף לג’ון הייטינחה שסיים את דרכו, אך מה שכן המועדון ינסה למצוא זו את הדרך בחזרה למסלול הניצחונות. היום (שבת, 19:45) הקבוצה מאמסטרדם תארח את אקסלסיור רוטרדם במסגרת המחזור ה-13 בליגה ההולנדית, כאשר אוסקר גלוך בהרכב הפותח.

אייאקס עם 20 נקודות בלבד בזכות חמישה ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ושני הפסדים, כאשר היא די רחוקה כבר מהצמרת ונראה כי יהיה לה קשה לזכות באליפות גם השנה, אך לפחות היא תנסה לשוב לנצח. לפני היציאה לפגרה, האדומים-לבנים נכנעו 2:1 לאוטרכט.

הקבוצה לא מרימה קצב, אך מי שכן לאט לאט הוא אוסקר גלוך, והוא ינסה להמשיך לתרום גם כאן, כאמור ב-11 הפותחים. עד כה העונה, ליהלום הישראלי יש ארבעה שערים ושני בישולים בליגה ההולנדית, והוא רוצה להמשיך לשפר את המספרים הללו ולהצדיק את תג המחיר שלו.

מהצד השני של המתרס, זהו קרב תחתית בעקבות כך שאקסלסיור נמצאת מתחת לקו עם 10 נקודות בלבד, והיא גם לא ניצחה בשלושת המחזורים האחרונים. בשלושת המחזורים הללו, האורחת רשמה שני הפסדים ותוצאת תיקו, והניצחון האחרון היה אי שם באמצע אוקטובר, עם 0:1 על סיטארד.

