ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3115-3613ברצלונה1
3110-2612ריאל מדריד2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1714-1212חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1613סלטה ויגו10
1514-1312אלצ'ה11
1512-1113אלאבס12
1514-1212ראיו וייקאנו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1321-1213ולנסיה15
1218-1212מיורקה16
1113-912אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20

מנור סולומון על הספסל של ויאריאל נגד מיורקה

הצוללת הצהובה תארח בחזרת הליגה הספרדית מהפגרה את האדומים בלה סרמיקה (22:00, שידור חי בערוץ ONE), הקיצוני הישראלי פעם נוספת לא בהרכב הפותח

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

פגרת הנבחרות תמה וחזרנו ללחם ולחמאה שלנו, ואם אתמול המחזור ה-13 בליגה הספרדית החל לו, היום (22:00, שידור חי בערוץ ONE) יום המשחקים השני של המחזור יינעל לו עם מפגש מסקרן במיוחד בלה סרמיקה, שם ויאריאל מהצמרת של הלה ליגה תארח את מיורקה, כאשר מרסלינו המאמן פרסם את ההרכב ומנור סולומון על הספסל.

ערב המחזור, הצהובים רחוקים רק חמש נקודות מריאל מדריד המוליכה והם יודעים שניצחון כאן יצמק את הפער, כאשר חניכיו של מרסילנו בעונה מדהימה עם 26 נקודות ב-12 מחזורים. לפני הפגרה, ויאריאל נכנסה לכושר נפלא עם שלושה ניצחונות ברציפות.

מהצד השני של המתרס, מיורקה עם 12 נקודות בלבד ולא רחוקה בכלל מהקו האדום, כאשר היא יודעת ששלוש נקודות דווקא באצטדיון כמו לה סרמיקה יתנו לה בוסט אדיר לקראת מאבקי התחתית. לפני הפגרה, האדומים השיגו ניצחון עם 0:1 יקר על חטאפה.

שני הצדדים נפגשו פעמיים בעונה שעברה, כאשר ויאריאל ניצחה 1:2 בחוץ במשחק הראשון אי שם בספטמבר 2024, ובמשחק השני זה נגמר בנוקאאוט גדול מאוד של הצוללת הצהובה, כאשר היא ניצחה 0:4 בלי בעיות בכלל את האורחת דאז.

