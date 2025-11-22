יום שבת, 22.11.2025 שעה 16:23
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1321-1213ולנסיה15
1218-1212מיורקה16
1113-912אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20

ז'ואן גארסיה, אולמו ולבנדובסקי בהרכב ברצלונה

פליק פרסם את ה-11 שיפתחו בחזרה המרגשת לקאמפ נואו ב-17:15 (חי בערוץ ONE) נגד בילבאו: גם לאמין ימאל ופראן טורס מקדימה, מרטין בהגנה. השאר בפנים

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

רגע מרגש במיוחד בעיר ברצלונה. הקבוצה המקומית תארח את אתלטיק בילבאו במסגרת המחזור ה-13 בליגה הספרדית, אך היא לא תעשה זאת במונז’ואיק, אלא בבית, במקום בו סיפקה אינספור רגעים. הקטלונים יפגשו את הבאסקים בקאמפ נואו למפגש מסקרן במיוחד היום (שבת, 17:15, שידור חי בערוץ ONE).

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, ג’רארד מרטין, פאו קוברסי, אלחנדרו באלדה, אריק גארסיה, דני אולמו, פרמין לופס, לאמין ימאל, פראן טורס ורוברט לבנדובסקי.

שנתיים עברו מאז החלו השיפוצים, דחייה אחר דחייה, מונז’ואיק אחר מונז’ואיק, אבל זהו. אז עם זאת בראש, חניכיו של האנזי פליק ינסו לחזור הביתה עם חיוך, כאשר הם יצאו לפגרה עם שני ניצחונות רצופים בליגה וכעת הם רוצים להשיג את השלישי ולהלחיץ את ריאל מדריד.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

אלופת ספרד עם 28 נקודות, כאשר המוליכה מבירת המדינה עם 31 וניצחון כאן של ברצלונה יעלה אותה לאותו מאזן נקודות בדיוק, לפני שהבלאנקוס יפגשו את אלצ’ה בחוץ. בכל מקרה, בארסה עם תשעה ניצחונות, תיקו אחד ושני הפסדים ב-12 המחזורים הראשונים העונה.

מנגד, בילבאו נקלעה לרצף של שלושה הפסדים, אך רגע לפני הפגרה יצאה מהמשבר עם 0:1 קטן וחשוב על אוביידו בבית, מגול מרהיב של ניקו וויליאמס. כעת, הקיצוני פוגש את הקבוצה אליה היה הכי קרוב בקיץ האחרון, אך הבריז והחליט להישאר בחבל הבאסקים עם חוזה ארוך טווח.

