ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א גברה 1:2 על הפועל פ"ת במשחק אימון

ללא השחקנים הבינ"ל ולפני החזרה מהפגרה, הצהובים ניצחו במשחק שארך 80 דקות משערים של עילאי בן סימון בן ה-16 ובן לדרמן. גראפי פתח, בליץ' לא שותף

|
בן לדרמן (רדאד ג'בארה)
בן לדרמן (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה נפגשו הבוקר (שבת) למשחק אימון לקראת חזרת הקבוצות מהפגרה הבין-לאומית ופגרת השזרוע, כאשר הצהובים שיחקו ללא השחקנים הבין-לאומיים שקיבלו חופש נוסף ויחזרו ביום שני להתאמן עם הקבוצה. בסיום, הצהובים ניצחו 1:2 במשחק שנערך 80 דקות ולא 90, גם בשל החום הלא פשוט ששורר היום. 

מלבד תשעת השחקנים הבינלאומיים, גם כריסטיאן בליץ' לא שותף, כאשר מראש תוכנן שלא לתת לו לשחק כשהוא עדיין בשלבי החזרה מפציעת הקרע בשריר האחורי ברגלו וכאמור, הוא עדיין בספק לקראת המשחק מול ליון ביום חמישי הקרוב. גם מוחמד עלי קמארה, שטרם קיבל אישור לשוב לישראל, לא נכח, כך שבפועל מכבי ת"א חסרה 11 שחקנים במשחק הזה. יואב גראפי היה מי שפתח בין הקורות כהכנה לקראת המשחקים הקרובים בהם הוא צפוי לפתוח אחרי הרחקתו של רועי משפתי ב-6:2 מול בית”ר ירושלים. 

הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ' ניצחה בזכות שערים של עילאי בן סימון בן ה-16 ושל בן לדרמן. להפועל פתח תקווה השווה זמנית שביט מזל. בן סימון הצעיר כבר קיבל דקות במדי הקבוצה של לאזטיץ' בליגה האירופית ומאז לוקח חלק באימוני הקבוצה הבוגרת לסירוגין, כאשר היום הגיע השער במשחק האימון שרק המחיש כמה פוטנציאל יש בכישרון הצעיר של הקבוצה.

הרכב מכבי ת”א: יואב גראפי (אופק מליקה 57), טייריס אסנטה, הייטור (לירן שפיגל 63), איתי בן חמו, אבישי כהן, איסוף סיסוקו (איתמר נוי 45), בן לדרמן (לירוי אבריבאייה 69), עידו שחר, אושר דוידה (שגיב יחזקאל 45), עילאי בן סימון ואלעד מדמון (יונס מלדה 57).

