יום שבת, 22.11.2025 שעה 11:48
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
10555-5387עירוני נס ציונה
9407-4235הפועל חולון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
8367-3985הפועל ירושלים
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
7528-4876מכבי ראשל"צ

ענו על הכל במכבי ת"א: מי אשם ומי צריך ללכת?

הצהובים סיימו עוד עונה ביורוליג בנובמבר, זה הזמן לענות בוואטסאפ של ONE: האם וויצ'יץ' או אבן צריכים לשוב, השחקנים שצריך לשחרר ומה עם קולדבלה?

|
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

עונה רעה נוספת עוברת על מכבי תל אביב, כאשר נראה שהיא שוב כבר בחודש נובמבר איבדה על מה לשחק ביורוליג, כשהיא במקום לפני האחרון. גם בליגה, חניכיו של עודד קטש כבר לא עם מאזן מושלם לאחר ההפסד בדרבי, ושום דבר לא הולך למועדון, כאשר לאחרונה אפילו הכוכב לוני ווקר לא משחק והרכש החדש, איפה לונדברג, הוחתם פצוע.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: מי אשם בכישלון של מכבי ת”א, מי צריך לשלם את המחיר אצל הצהובים, האם מכבי ת”א צריכה להחליף בעלות, איזה שחקנים צריך להחליף בסגל, האם צריך להחזיר את ניקולה וויצ’יץ’ או את אבי אבן והאם צריך להיפרד מקלאודיו קולדבלה המנהל המקצועי ומעודד קטש המאמן? הצביעו בוואטסאפ.

