ענו על הכל במכבי ת"א: מי אשם ומי צריך ללכת?

עונה רעה נוספת עוברת על מכבי תל אביב, כאשר נראה שהיא שוב כבר בחודש נובמבר איבדה על מה לשחק ביורוליג, כשהיא במקום לפני האחרון. גם בליגה, חניכיו של עודד קטש כבר לא עם מאזן מושלם לאחר ההפסד בדרבי, ושום דבר לא הולך למועדון, כאשר לאחרונה אפילו הכוכב לוני ווקר לא משחק והרכש החדש, איפה לונדברג, הוחתם פצוע.

