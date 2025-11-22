יום שבת, 22.11.2025 שעה 13:27
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1321-1213ולנסיה15
1218-1212מיורקה16
1113-912אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20

אחרי חוסר הוודאות: החדשות לגבי עתיד ויניסיוס

"החתימה בדרך": בספרד טוענים שהברזילאי מאושר בברנבאו ויודע שהסכם חדש יבלום את השמועות ויפתח תקופה של יציבות ושקט. בריאל מנסים לזרז את הסיכום

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

ויניסיוס מאושר בסנטיאגו ברנבאו. הוא רוצה להמשיך לשחק עבור ריאל מדריד ולכן להאריך את חוזהו, שפג ב־30 ביוני 2027. גם ריאל מדריד והנהלתה מעוניינות שהברזילאי ימשיך ללבוש לבן מעבר לתאריך הזה, כך דווח היום (שבת) ב’אס’. שני הצדדים יודעים בדיוק מה השני רוצה. נערכו שיחות לאחרונה, והפתרון בדרך, זה שנראה שכבר הושג בפברואר האחרון ולא הושלם לבסוף, מה שהוביל לקיץ מתוח בחלקים ממנו.

“הנהלת ריאל מדריד רואה בוויניסיוס נכס למועדון. אין להם ספק בכך, אך הם גם מבינים שהמועדון נמצא מעל כל שחקן בודד, עיקרון שהברזילאי קיבל מהרגע הראשון של המשא ומתן הארוך הזה, שנמשך כבר תשעה חודשים. הארכת החוזה, שפג בתוך עונה וחצי, נמצאת על השולחן זמן רב, אך תמיד תחת הבנה של הכללים שהמועדון מגדיר לכל השחקנים, כפי שהודגם בבירור בשנים האחרונות”, הסבירו בתקשורת במדריד.

הרעש של השבועות האחרונים, והרעש הקבוע סביב ויניסיוס, קיבל תפנית חיובית בהבנה זו. מעבר לכך, עשרת הימים שבילה עם נבחרת ברזיל, תחת כנפיו המגנות של קרלו אנצ’לוטי, שוב שימשו מרגיע אידאלי בסיטואציות מהסוג הזה. האווירה שנוצרה בעקבות החילוף המפורסם בקלאסיקו לא פגעה בפגישות ובשיחות שנערכו בשבועות האחרונים. אמנם האירוע במשחק בין ריאל מדריד לברצלונה גרם למעט עצבנות במועדון, אך צ’אבי אלונסו והחלוץ שוחחו והבהירו עמדות, והמועדון שיבח את הפתרון שנמצא לשיתוף הפעולה בין המאמן לשחקן.

צצ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

המבוך סביב המשא ומתן לחוזה החדש לאחר מונדיאל הקבוצות נפתר בשבועות האחרונים בזכות הרצון של שני הצדדים. “ויניסיוס יודע שמקומו בריאל מדריד, משהו שחורג מרגעים מבודדים ומהטמפרמנט שמופיע כשהוא תחת לחץ עצום. השבוע עם שחקני הנבחרת חיזק לו מחדש את הביטחון והשאיר מאחור את מה שהיה. נכון שוויניסיוס נראה טוב בהרבה כשמדובר בנבחרת ברזיל”, הסבירו בספרד.

גם המקורבים לשחקן וגם הנהלת ריאל מדריד מבינים שהסכם חדש יבלום את השמועות ויפתח תקופה של יציבות ושקט, דבר שיעזור לשחקן, לקבוצה ולמועדון מבחינות מקצועיות, חברתיות וכלכליות. הסכם שכזה יפיג כל ספק וימנע לחלוטין מצב בו ייכנס לשנה האחרונה בחוזה בלי חידוש, תסריט שריאל מדריד אינה מקבלת כשמדובר בכוכבים מסוגו.

השער בהשער ב'אס' (צילום מסך)

“ויניסיוס מעולם לא הציב תנאים מקצועיים, מעבר לבקשות לגבי מיקום במגרש. הוא מצא מחדש את היכולת שלו, ומשחקו שוב זורם. הוא יודע שהוא נמצא במקום הנכון להמשך הקריירה שלו, גם אם קבוצות רבות עוקבות מקרוב”, טוענים ב’אס’.

היחסים שלו עם חבריו לקבוצה נותרו ללא שינוי. הם יודעים מה הוא מסוגל לתת ומכירים את האופי שלו. מחוות ההתנצלות שלו בחדר ההלבשה התקבלה היטב, ובקבוצה מבהירים שמעולם לא פקפקו בו או במחויבות שלו, אך מדובר במחווה מבורכת שהוערכה מאוד. האוהדים גם הם סלחו לו בפומבי, ובריאל מדריד כולם מאושרים.

