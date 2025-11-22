מאמן מדגסקר: בטוח שיוהאן אנזי יעזור לבני סכנין

קשר הרכש של בני סכנין, יוהאן אנזי, שעל החתמתו פורסם לראשונה ב-ONE אמנם אינו נחשב לכוכב גדול, לא הופיע בליגות גדולות, לא שיחק במועדונים בכירים ולא שולמו עבורו סכומים גבוהים, אבל ללא ספק מדובר בשחקן טכני שיכול בהחלט לעזור לקבוצה של שרון מימר. אנזי הינו קשר התקפי המרשים בכדרור באגפים ובכוח הפריצה שלו, בעל בעיטה חזקה לשער ומסירות מתוחכמות העוזרות ליצור מצבים לחלוצים. הוא מכדרר לאורך שטחים גדולים, מוסר בשתי הרגליים, בונה משחק וסוחט עבירות.

הקשר בן ה-30 (יליד פאריס) גדל במחלקת הנוער של שטרסבורג והחל את הקריירה בבוגרים בקבוצת המילואים של שמבלי מהליגה השנייה בצרפת. ב-2019 עבר לאלטגלניקה מהליגה הרביעית בגרמניה ובעונה שלאחר מכן שיחק במדי וילברדנסה מהליגה הרביעית בפורטוגל. ב-2022 עבר אנזי ללה לובייר מהליגה השנייה בבלגיה. ב-2023 הגיע לבולגריה וחתם במדי סוזפול, בה כבש שער אחד ב-14 משחקים והותיר רושם טוב למרות שהקבוצה ירדה לליגה השלישית.

ב-2023/24 שיחק אנזי בספרטק וארנה וכבש שלושה שערים ב-14 הופעות. מאוחר יותר עבר לחבאר (רשם 13 הופעות) והספיק לשחק בעונה שעברה גם בלוקומוטיב פלובדיב (רשם 7 הופעות). במרץ 2025 חזר לחבאר, הופיע במדיה ב-12 משחקים נוספים בהם בישל שער אחד, ספג שני כרטיסים צהובים ואדום אחד. אנזי נחשב בבולגריה לבן טיפוחיו של המאמן לובוסלב פנב, חלוץ העבר האגדי של הנבחרת אשר הגיעה למקום השלישי במונדיאל בארה"ב 1994 ואשר כיכב בשנות ה-90 גם בוולנסיה, אתלטיקו מדריד ובסלטה ויגו לצידו של חיים רביבו.

שרון מימר. יתרום למאמן? (ראובן שוורץ)

פנב, שבעבר אימן את נבחרת בולגריה, מעריך מאוד את היכולת של אנזי. הוא צירף אותו לחבאר והשחקן עזר לו ולקבוצתו להישאר בליגה ב-2023/24. מאוחר יותר הוא דאג גם לצרף אותו ללוקומוטיב פלובדיב כאשר מונה למאמנה ביוני 2024. אנזי חתם אז עד 2026 אבל שוחרר וחזר כאמור לחבאר לאחר שפנב פוטר באוקטובר 2024. את העונה הנוכחית הוא החל ללא קבוצה וכעת הגיע לבני סכנין ללא תמורה.

“בחור קשוח, נותן הכל גם ברגעים קשים”

אנזי נחשב לאחד משחקני המפתח של נבחרת מדגסקר (נולד בפאריס להורים ממדינה זו). הוא רשם עד היום 8 הופעות במדי ה"באראה" וכבש שני שערים, אחד בהפסד 4:1 למאלי בקמפיין האחרון של מוקדמות המונדיאל ואחד בניצחון 0:2 על גיניאה המשוונית במשחק ידידות שהתקיים לאחרונה בטורקיה. מדגסקר לא הצליחה להעפיל למונדיאל ב-2026 אחרי שסיימה שנייה בבית 1 באזור האפריקני במוקדמות אחרי גאנה (הייתה אחת מחמש הסגניות בעלות המאזן הגרוע ביותר). במדינה דיווחו על המעבר של אנזי לסכנין ומקווים שהצעד הבא שלו בקריירה יעזור לו ולנבחרת.

"זו הזדמנות טובה עבורו", כתב אחד הגולשים בעמוד של אוהדי נבחרת מדגסקר בפייסבוק. גולש אחר כתב: "הגיע הזמן שימצא קבוצה. הוא בחור קשוח ועכשיו יחזור אפילו חזק יותר. הוא באמת שחקן טוב וזה מגיע לו". כשאחד האוהדים תהה "האם זה בטוח לשחק בשדה קרב?" השיבו לו: "הארץ הזו מוגנת על ידי האלוהים של אברהם, יצחק ויעקב. גם באוקראינה משחקים כדורגל למרות שהם במלחמה עם רוסיה". אוהד אחר הוסיף: "היתרון של אנזי הוא שתמיד הוא נותן את הכל, גם ברגעים הכי קשים. ותודה למאמן הנבחרת שנתן לו צ'אנס גם כשהיה בלי קבוצה".

שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

מאמנה של נבחרת מדגסקר הוא קשר העבר של נבחרת צרפת, שטרסבורג ודפורטיבו לה קורוניה קורנטין מרטינס. "אני בטוח שיוהאן יעזור לקבוצה החדשה שלו", אמר מרטינס בשיחה עם ONE. "הוא לא רק בעל טכניקה טובה, אלא עובד המון במגרש, מבשל וכובש וגם משתף פעולה היטב עם השחקנים האחרים. גם להיות מנהיג הוא מסוגל".

זה טוב בשבילו להגיע לליגה הישראלית?

"לדעתי כן, יש תנאים טובים בישראל, גם באימונים וגם בליגה".