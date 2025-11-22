יום שבת, 22.11.2025 שעה 11:49
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
10555-5387עירוני נס ציונה
9407-4235הפועל חולון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
8367-3985הפועל ירושלים
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
7528-4876מכבי ראשל"צ

תומר גינת בסגל של הפועל ת"א, אך לא ישחק

הכוכב נרשם למשחק נגד נתניה ב-21:00, אבל רק כי חובה לרשום שישה ישראלים וסנדי כהן עזב. הזרים שנרשמו: מוטלי, ג'ונס, אניס, וויינרייט ומלקולם

תומר גינת (הפועל ת
תומר גינת (הפועל ת"א)

לוח הזחנים הקשוח של הפועל תל אביב ממשיך לו, כאשר כבר היום (שבת, 21:00), כ-48 שעות אחרי הניצחון על מילאנו, האדומים ינסו לשמור על מאזן מושלם גם בליגת ווינר סל. דימיטריס איטודיס והשחקנים שלו יתארחו אצל אליצור נתניה לקרת קצוות בין הראשונה לאחרונה.

הפועל תל אביב היא הקבוצה היחידה בליגה הבכירה בישראל שהיא מושלמת, אחרי שניצחה את מכבי תל אביב במסגרת המחזור הקודם. לאחר המפגש הזה נגד הקבוצה מהשרון, האדומים ישובו לסופיה על מנת לשחק נגד ריאל מדריד, כאשר לאחר מכן תגיע פגרת הנבחרות.

בכל מקרה, איטודיס בחר את חמשת הזרים שלו למשחק והם ג’ונתן מוטלי, כריס ג’ונס, טיילר אניס, קולין מלקולם ואיש וויינרייט, אך הסיפור מהסגל לא מגיע מהזרים. מי שנרשם למשחק הוא תומר גינת, שכזכור פרק את הכתף ב-2 בנובמבר, וכעת אחרי 20 ימים נרשם, אך הוא לא ישחק.

העזיבה של סנדי כהן השאירה חלל בספסל מכיוון שקבוצה חייבת לרשום שישה ישראלים, ונרשמו עוז בלייזר, גיא פלטין, בר טימור, איתי שגב ויפתח זיו, כאשר יש צורך בישראלי נוסף. ים מדר ותומר גינת לא כשירים, אז רשמו את גינת, אך הוא לא ישחק וישוב רק בדצמבר.

זה אומר שיש ארבעה שחקנים ברשימת הפציעות של הפועל תל אביב, כאשר ים מדר עדיין לא כשיר בעקבות פציעה בברך, טאי אודיאסי לא משחק בעקבות נקע בקרסול וברונו קבוקלו עדיין נעדר בגלל כאבים בגב, כאשר כל הארבעה, יחד עם גינת, צפויים לשוב בחודש דצמבר, אם הכל יילך כשורה.

