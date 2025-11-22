הולאנד משכתב את הכללים של הכדורגל העולמי

ארלינג הולאנד לא רק בדרך לשער ה-100 שלו בפרמייר ליג, הוא גם צפוי לעקוף את כולם בזמן ההגעה לציון הדרך הזה, ובפער גדול. הוא שיחק רק 108 הופעות בפרמייר ליג. אצטדיון סנט ג’יימס פארק של ניוקאסל יוכל להיות הראשון שיעיד על ההיסטוריה, צירוף מקרים פואטי בהתחשב בכך שהשיא הנוכחי בדרך ל-100 שייך לאלן שירר.

כדי ששירר יישאר עם השיא, 124 משחקים, הולאנד יצטרך להיכנס לבצורת שלא נראתה מעולם, עד סוף פברואר כשסיטי תפגוש את לידס. כדי שהארי קיין יישאר שני ברשימה (141 משחקים), הולאנד יצטרך להפסיק להבקיע עד המשחק השביעי של העונה הבאה. שני הדברים הללו נראים בלתי סבירים.

זה היה ציד אכזרי אחר השיא הזה, מספרים לא אמיתיים משחקן שהדף ביקורות מגוחכות (זוכרים כשרוי קין שם את הולאנד והליגה הרביעית באותו משפט?) כדי למחוק כל אבן דרך. והוא ממהר, הולך בקצב של יותר משער למשחק מאז שחצה את ה-90 בדרבי של מנצ’סטר לפני חודשיים.

ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)

“עבור הציבור הרחב, זה פשוט צפוי. המשך טבעי. אנחנו מושכים בכתפיים כשהולאנד מבקיע. דברים רגילים. מתנער מבלם ומכניס לפינה הקרובה, או מעקם את גופו האבסורדי כדי לדחוף פנימה הגבהות בלתי אפשריות. זה כל כך רגיל, שכשוויין רוני התפנה השבוע מהתבכיינות על ‘קונספירציה’ מיום אחרון של עונת 2012, הוא שכח להזכיר את הנורבגי כאחד משלושת שחקני העונה עד כה”, ניתחו ב’דיילי מייל’”.

להולאנד יש כבר 14 שערים בליגה. הבא אחריו, איגור טיאגו מברנטפורד, עם שמונה. 14 בליגה ו-32 בכל המסגרות לקבוצה ולנבחרת. 32 ב-20 משחקים. עוד ארבעה במוקדמות המונדיאל בפגרת הנבחרות, כשהוא לועג לג’אנלוקה מנצ’יני, וטוען שהבלם "נגע בו יותר מדי", בזמן שנורבגיה הביכה את איטליה בסן סירו ועלתה למונדיאל.

הולאנד ומנצ'יני (IMAGO)

הוא מספק עקיצות כאלה עם חיוך קטן, מדוד ומודע. טרנט אלכסנדר־ארנולד חטף אחת כזו לפני 18 חודשים כשאמר שההצלחות של ליברפול "משמעות יותר", כאילו שסיטי "קנתה" את תאריה. התשובה של הולאנד: "הטרבל הרגיש נחמד, לא בטוח שהוא יודע איך זה מרגיש", הייתה רכה, אך קטלנית.

האישיות הזו, תערובת של שנינות יבשה וקצת נוקשות ספרטנית, בולטת, בין היתר בגלל אובססיית המצלמות העכשווית שמלווה את כל צעדיו. בסיטי יש צוותי דוקו שחיים לצד הקבוצה, והולאנד הוא אחד המרוויחים הגדולים מכך. אחרי שהשיק את ערוץ היוטיוב שלו, הולאנד גרף יותר מ-12 מיליון צפיות בשני הסרטונים הראשונים שלו.

ארלינג הולאנד מחופש לג'וקר (צילום מסך)

ברור שהוא רוצה להרחיב את המותג שלו מעבר לספורט, להפוך למוכר בארה"ב ובאסיה כדמות, לא סתם "רובוט כובש". כמעט חצי מהצפיות שלו מגיעות ממסכי טלוויזיה ולא מסמארטפונים, והוא בקרוב יחצה מיליון מנויים. עבור כוכבים בגילו, זה משמעותי, והולאנד לגמרי בנוי לזה.

"אני בחור נורבגי", אמר לאחרונה. "אני לא חושב שאני משהו מיוחד רק בגלל שאני מבקיע שערים. אני ארלינג". הגישה הזו הפכה אותו למנהיג טבעי בחדר ההלבשה של פפ גווארדיולה. במועדון אומרים שהניסיון הרחב שלו, מהמאבק נגד ירידה בברינה ועד זכייה בטרבל, הופך אותו לאוזן קשבת מושלמת. החודשים הקרובים רק יגדילו את מנהיגותו, במיוחד כשהעזיבה של ברנרדו סילבה בקיץ כמעט ודאית.

וסיטי בידיים טובות. למרות כל ההצגות בחוץ, ההתלבשות בדמות "הג’וקר" וניתורים על אנשים בתחנת הדלק באלדרלי אדג’, הולאנד חושב לעומק על איך יוביל את סיטי קדימה. שירר כבר השלים עם מה שהולך לקרות, אם זה יהיה בניוקאסל בשבת, או בלידס בשבוע הבא, או חלילה בקרייבן קוטג’ עוד שבועיים. תארו לכם אם זה ייקח לו עוד זמן כזה?

מייקל אואן עם אלן שירר (רויטרס)

"הולאנד פשוט פירק את הפרמייר ליג", אמר שירר השבוע. "הוא פירק את הכדורגל העולמי. איך עוצרים אותו? באמת? עם קצת מזל, וסיוע של החברים שלך. ואם הוא תוקע אחד לחיבורים באיכות, פשוט צריך להודות שהוא שחקן אדיר וקשה לעצירה".

זה נשמע כמו אנדרסטייטמנט, והאמת שהשנה הקרובה עשויה לעצב את המורשת של הולאנד באופן דרמטי. הוא ריאליסט, המונדיאל, שבעבר לא ממש נראה כיעד רלוונטי, פתאום נראה קרוב. להגיע עם נורבגיה לשלבי הנוקאאוט יהיה הישג עצום. וזה אחרי עונה שבה הוא צפוי לאיים על השיא שלו, 56 שערים בעונה ב-57 משחקים. בקצב הנוכחי, עונה של 57 משחקים תניב 89 שערים. לא ייאמן. אבל גם בלתי אפשרי שלא ישבור את כל השיאים שלו.

בגיל 25, הוא רק נכנס לשיא הקריירה. מחשבה מפחידה. השערים, האפשרות למונדיאל מוצלח, וסיטי החזקה, הכול מצביע על מסע רציני נוסף לכדור הזהב. הזכייה בו תלויה גם בהצלחת הקבוצה. מקורביו אומרים שהולאנד מעדיף לזכות בליגת האלופות מאשר בכדור הזהב, אבל לרוב מהלך אחד מוביל לשני. ובכל זאת, ב-2023 הוא הסתפק במקום השני אחרי מסי, בעקבות האגדה של ארגנטינה במונדיאל קטאר.

ארלינג הולאנד וליאו מסי (רויטרס)

זה עידן חדש של סופרסטארים, אמבפה ודמבלה מובילים את החזית. הארי קיין, עם 25 שערים ב-18 משחקים, גם הוא לא מפחד מהמילים "כדור זהב". קיין אמר: "לתת פוש אחד לשני, זה קורה גם בלי לשים לב, כמו מסי ורונאלדו. אם נגיע לסוף העונה ושנינו עם מספרים דומים, זה טבעי שתרצה להיות זה שמוביל". אנחנו עשויים לראות השנה משהו יוצא דופן באמת מציידי השערים של אירופה. אבל דבר אחד כמעט לא נתון לוויכוח: אף אחד לא יחגוג כמו הולאנד.