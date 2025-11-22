דיווח: ליסב עיסאת מבוקש בסטיאווה בוקרשט

בדרך להפתעה? אלופת רומניה, סטיאווה בוקרשט, נערכה לחלון ההעברות של החורף ומסתמנת כמי שמוכנה לבצע מהלך שאיש לא ציפה לו: צירופו של שחקנה של מכבי חיפה, ליסב עיסאת, אחד השמות החמים בנבחרת רומניה שפתח בהרכב בניצחון 1:7 על סן מרינו. על פי דיווחים ברומניה, ג’יג’י בקאלי מוכן להשקיע ברכש ולשלם עבור עיסאת, שחקן שמירצ’ה לוצ’סקו עצמו המליץ עליו.

עיסאת נכנס במהירות לרדאר של מחלקת הסקאוטינג החדשה של האלופה הרומנית, המנוהלת עתה בידי פלורין צרנאט. היתרון הגדול שלו הוא הרב גוניות: שמאלי טבעי שמסוגל לשחק גם כבלם וגם כמגן שמאלי, שתי העמדות שבהן סטיאווה סובלת ומחפשת פתרונות דחופים.

מאמן העל מירצ’ה לוצ’סקו, שעקוב אחרי עיסאת עוד מתקופתו בנבחרות הצעירות, התרשם עמוקות מיכולתו והמליץ לשחקן לבצע צעד אל הליגה הרומנית כדי לבסס את מעמדו בנבחרת הלאומית. גם איליה דומיטרסקו הדגיש כי הוא רואה בעיסאת מועמד לגיטימי לעמדת המגן השמאלי של הנבחרת, עמדה שמעסיקה את רומניה כבר שנים.

ליסאב עיסאת (עמרי שטיין)

עיסאת, שבעבר ייצג את ישראל בנבחרות הצעירות, הפך רשמית לשחקן הנבחרת הרומנית. למרות שעיסאת חתום במכבי חיפה עד 2027, בקאלי הבהיר שהוא מוכן לשלם עבור שחקנים, שינוי גישה משמעותי מבחינתו. שוויו של עיסאת בשוק עומד על כ־300 אלף אירו בלבד, סכום שנחשב נגיש עבור סטיאווה.

מנהל הקבוצה, מיכאי סטויקה, כבר הודיע כי המטרה היא לצרף בלם, קשר ומגן שמאלי. עיסאת מתאים לשני תפקידים מתוך השלושה. סטויקה הוסיף כי הקבוצה מנהלת מגעים במספר חזיתות, כולל הליגה הפורטוגלית, אך גם השוק הרומני נמצא במעקב.

“ליסב עיסאת הוא שם חדש לקהל הרומני, אך לא למקבלי ההחלטות בנבחרת ובמועדונים. יכולתו, הרב גוניות שלו והעובדה שבחר רשמית בנבחרת רומניה הפכו אותו לאחד היעדים המעשיים והמעניינים של חלון ההעברות הקרוב. אם סטיאווה תצליח להשלים את המהלך, מדובר באחת העסקאות המפתיעות של החורף, שיכולה להקפיץ את הקריירה של עיסאת צעד גדול קדימה”, ניתחו ברומניה.