יום שבת, 22.11.2025 שעה 10:37
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%1470-154413דטרויט פיסטונס
69%1519-156313פילדלפיה 76'
67%1342-142612ניו יורק ניקס
64%1630-166914קליבלנד קאבלירס
62%1526-157713טורונטו ראפטורס
62%1549-159613מיאמי היט
58%1455-145912שיקגו בולס
57%1630-165714אטלנטה הוקס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
50%1602-163914אורלנדו מג'יק
43%1660-160514מילווקי באקס
31%1530-150713שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
8%1657-146213וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1594-180915אוקלהומה ת'אנדר
83%1370-150912דנבר נאגטס
82%1226-136111יוסטון רוקטס
77%1465-156113סן אנטוניו ספרס
69%1512-153313לוס אנג'לס לייקרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
57%1615-167214פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
42%1493-147912יוטה ג'אז
38%1590-158613פורטלנד בלייזרס
29%1620-153414דאלאס מאבריקס
29%1663-157414ממפיס גריזליס
21%1735-156514סקרמנטו קינגס
15%1506-140613לוס אנג'לס קליפרס
15%1587-140613ניו אורלינס פליקנס

"אולי הטרייד על אבדיה היה גרוע מזה של לוקה"

אחרי ההצגה, בארה"ב מרגישים שהכוכב נכנס לטופ 25 ב-NBA: "מתאים לסגנון של פורטלנד בצורה מושלמת, בעונה הבאה עם לילארד הוא עשוי להתחרות על התואר"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

בארצות הברית ממשיכים לעסוק בהופעה הנפלאה של דני אבדיה הבוקר (שבת) בניצחון 123:127 של פורטלנד על גולדן סטייט. העיתונאי האמריקאי ביל סימונס מציין שהוא מדרג את דני אבדיה כשחקן ה-22 בטיבו בליגה, אבל אולי חשוב מכך, הוא מאמין שהישראלי מסוגל להיות השחקן הכי טוב בקבוצה מנצחת. זאק לואו דירג אותו במקום נמוך יותר, אי שם בשלישייה השנייה של הטופ 30, והסביר שנתן עדיפות לכמה ותיקים מוכחים יותר. 

עם זאת, התקשורת האמריקאית בטוחה: “דני אבדיה נכנס לסטטוס של טופ 25 בליגה”. לפני שנתיים בלבד, היו אתרים שלא דירגו את אבדיה אפילו בתוך הטופ 100. בתחילת העונה הנוכחית, ESPN דירגו אותו 66, בליצ’ר ריפורט 51, CBS ספורט 76, ו-The Ringer במקום ה-53. דירוג 22 של סימונס אולי גבוה מהממוצע, אבל הוא ממחיש עד כמה מהר אבדיה המריא, ועד כמה פורטלנד הייתה חכמה להביא אותו לפני שהגיע לשיא שהפתיע רבים.

“אחת השאלות הגדולות לגבי מסלול הקריירה של אבדיה היא האם הפריצה הזו הייתה מתרחשת אילו היה נשאר בוושינגטון. זה כנראה היה קורה בכל מקרה. כבר לפני הטרייד נראו סימנים ברורים לפוטנציאל, במיוחד קפיצת האחוזים משלוש, שעלו מ־29.7% ל־37.4% בשתי העונות האחרונות עם הוויזארדס”, ניתחו בארה”ב.

דני אבדיה (רויטרס)

“עם זאת, ההתאמה המושלמת בין סגנון המשחק של אבדיה לבין הסגל של פורטלנד ככל הנראה האיצה את ההתפתחות הזו והעלתה את תקרת הכוכב שלו אפילו גבוה יותר. אבדיה אימץ בפורטלנד תפקיד של פוינט-פורוורד. הוא קיבל ‘רצועה ארוכה’ כלומר חופש לטעות (איבודים), תוך שהקבוצה מאפשרת לו ללמוד ולהוביל. המשחק בקצב גבוה שמאפיין את הבלייזרס גם הוא תורם לעונת השיא של אבדיה, שכן הוא אחד השחקנים הטובים בליגה בניצול מצבי מעבר בזכות השילוב הנדיר של גודל ומהירות”, טענו בארה”ב.

אחד האוהדים בארה”ב שהתלהב מההופעה של דני טען: “אולי צריכים לדון עם הטרייד על אבדיה היה גרוע לוושינגטון וטוב לפורטלנד מהטרייד של לוקה דונצ’יץ’ (בין דאלאס ללייקרס)”. נזכיר, וושינגטון קיבלו בתמורה לאבדיה את מלקולם ברוגדון, ולצידו הועברו גם הבחירה ה-14 בדראפט קרלטון קרינגטון, בחירה סיבוב ראשון נוספת בדראפט 2029 וכן שתי בחירות סיבוב שני ב-2028 ו-2030. 

דני אבדיה (רויטרס)

“הקרדיט מגיע גם לאבדיה שעבד לשייף את משחקו, וגם לפורטלנד שזיהתה את הכישרון הייחודי שלו ושמה אותו בעמדה להצליח. השלב הבא בהתפתחות של אבדיה יהיה להוכיח שהוא מסוגל לשמור על הרמה הזו בקבוצה שמתחרה על תואר. זה ההבדל המרכזי בינו לבין שחקנים המדורגים בטווח ה־20–15, כולם כבר הוכיחו יציבות בקבוצות מנצחות. עם ליבה צעירה שממשיכה להשתפר ועם החזרה הצפויה של דמיאן לילארד, לאבדיה עשויה להיות ההזדמנות להוכיח זאת כבר בעונה הבאה”, סיכמו בתקשורת בפורטלנד.

