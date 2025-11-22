"אולי הטרייד על אבדיה היה גרוע מזה של לוקה"

בארצות הברית ממשיכים לעסוק בהופעה הנפלאה של דני אבדיה הבוקר (שבת) בניצחון 123:127 של פורטלנד על גולדן סטייט. העיתונאי האמריקאי ביל סימונס מציין שהוא מדרג את דני אבדיה כשחקן ה-22 בטיבו בליגה, אבל אולי חשוב מכך, הוא מאמין שהישראלי מסוגל להיות השחקן הכי טוב בקבוצה מנצחת. זאק לואו דירג אותו במקום נמוך יותר, אי שם בשלישייה השנייה של הטופ 30, והסביר שנתן עדיפות לכמה ותיקים מוכחים יותר.

עם זאת, התקשורת האמריקאית בטוחה: “דני אבדיה נכנס לסטטוס של טופ 25 בליגה”. לפני שנתיים בלבד, היו אתרים שלא דירגו את אבדיה אפילו בתוך הטופ 100. בתחילת העונה הנוכחית, ESPN דירגו אותו 66, בליצ’ר ריפורט 51, CBS ספורט 76, ו-The Ringer במקום ה-53. דירוג 22 של סימונס אולי גבוה מהממוצע, אבל הוא ממחיש עד כמה מהר אבדיה המריא, ועד כמה פורטלנד הייתה חכמה להביא אותו לפני שהגיע לשיא שהפתיע רבים.

“אחת השאלות הגדולות לגבי מסלול הקריירה של אבדיה היא האם הפריצה הזו הייתה מתרחשת אילו היה נשאר בוושינגטון. זה כנראה היה קורה בכל מקרה. כבר לפני הטרייד נראו סימנים ברורים לפוטנציאל, במיוחד קפיצת האחוזים משלוש, שעלו מ־29.7% ל־37.4% בשתי העונות האחרונות עם הוויזארדס”, ניתחו בארה”ב.

דני אבדיה (רויטרס)

“עם זאת, ההתאמה המושלמת בין סגנון המשחק של אבדיה לבין הסגל של פורטלנד ככל הנראה האיצה את ההתפתחות הזו והעלתה את תקרת הכוכב שלו אפילו גבוה יותר. אבדיה אימץ בפורטלנד תפקיד של פוינט-פורוורד. הוא קיבל ‘רצועה ארוכה’ כלומר חופש לטעות (איבודים), תוך שהקבוצה מאפשרת לו ללמוד ולהוביל. המשחק בקצב גבוה שמאפיין את הבלייזרס גם הוא תורם לעונת השיא של אבדיה, שכן הוא אחד השחקנים הטובים בליגה בניצול מצבי מעבר בזכות השילוב הנדיר של גודל ומהירות”, טענו בארה”ב.

אחד האוהדים בארה”ב שהתלהב מההופעה של דני טען: “אולי צריכים לדון עם הטרייד על אבדיה היה גרוע לוושינגטון וטוב לפורטלנד מהטרייד של לוקה דונצ’יץ’ (בין דאלאס ללייקרס)”. נזכיר, וושינגטון קיבלו בתמורה לאבדיה את מלקולם ברוגדון, ולצידו הועברו גם הבחירה ה-14 בדראפט קרלטון קרינגטון, בחירה סיבוב ראשון נוספת בדראפט 2029 וכן שתי בחירות סיבוב שני ב-2028 ו-2030.

דני אבדיה (רויטרס)

“הקרדיט מגיע גם לאבדיה שעבד לשייף את משחקו, וגם לפורטלנד שזיהתה את הכישרון הייחודי שלו ושמה אותו בעמדה להצליח. השלב הבא בהתפתחות של אבדיה יהיה להוכיח שהוא מסוגל לשמור על הרמה הזו בקבוצה שמתחרה על תואר. זה ההבדל המרכזי בינו לבין שחקנים המדורגים בטווח ה־20–15, כולם כבר הוכיחו יציבות בקבוצות מנצחות. עם ליבה צעירה שממשיכה להשתפר ועם החזרה הצפויה של דמיאן לילארד, לאבדיה עשויה להיות ההזדמנות להוכיח זאת כבר בעונה הבאה”, סיכמו בתקשורת בפורטלנד.