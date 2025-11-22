יום שבת, 22.11.2025 שעה 10:07
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%1470-154413דטרויט פיסטונס
69%1519-156313פילדלפיה 76'
67%1342-142612ניו יורק ניקס
64%1630-166914קליבלנד קאבלירס
62%1526-157713טורונטו ראפטורס
62%1549-159613מיאמי היט
58%1455-145912שיקגו בולס
57%1630-165714אטלנטה הוקס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
50%1602-163914אורלנדו מג'יק
43%1660-160514מילווקי באקס
31%1530-150713שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
8%1657-146213וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1594-180915אוקלהומה ת'אנדר
83%1370-150912דנבר נאגטס
82%1226-136111יוסטון רוקטס
77%1465-156113סן אנטוניו ספרס
69%1512-153313לוס אנג'לס לייקרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
57%1615-167214פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
42%1493-147912יוטה ג'אז
38%1590-158613פורטלנד בלייזרס
29%1620-153414דאלאס מאבריקס
29%1663-157414ממפיס גריזליס
21%1735-156514סקרמנטו קינגס
15%1506-140613לוס אנג'לס קליפרס
15%1587-140613ניו אורלינס פליקנס

סטיב קר פרגן במסע"ת: דני אבדיה היה פנטסטי

מאמן גולדן סטייט החמיא לישראלי אחרי ה-127:123. בתקשורת שיבחו: "דני לא רכז טבעי, אך נראה כמו אחד". טיאגו ספליטר: "דני חכם, שחקן התקפה מעולה"

|
סטיב קר (צילום מסך)
סטיב קר (צילום מסך)

הופעת הענק של דני אבדיה מול גולדן סטייט ממשיכה להדהד בארצות הברית, וגם על הקווים הרגישו את זה: מאמן הווריירס, סטיב קר, לא חסך מחמאות מהפורוורד הישראלי והדגיש את ההתקדמות המרשימה שהוא מציג העונה. במקביל, כלי התקשורת בארה״ב ממשיכים לפרגן בהתלהבות, כשהם מצביעים שוב ושוב על תרומתו הכוללת, השליטה במשחק והסטטיסטיקה המרשימה שהפכה אותו לאחד השחקנים הבולטים של השבוע בליגה.

סטיב קר אמר במסיבת העיתונאים בסיום: "דני אבדיה היה פנטסטי, הוא מסר כמה אסיסטים חשובים וכשהכדור אצלו זה פשוט קורה. אנחנו נהיה יותר בסדר הגנתית בהמשך, אני יותר מודאג מההתקפה שלנו. מצאנו קצב טוב במשחקי החוץ האחרונים, מול סן אנטוניו וגם באורלנדו, צריכים למצוא קצב טוב יותר ופעולות שיכולות לערב שחקנים אחרים חוץ מסטף קרי וג'ימי באטלר".

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

ב’בלייזרס אדג’’ לא נותרו אדישים: “אבדיה היה מרכזי להצלחה של פורטלנד, כששימש כפורוורד/רכז/חודר לצבע/קלעי שלשות. עם סגל מרוסק מפציעות, אבדיה נדרש לעשות הכל עבור הבלייזרס: להניע התקפה, לסיים התקפה ולייצר מצבים לחבריו. אבדיה סיפק 26 נקודות, קלע 12 מ־13 מהעונשין, חילק 13 אסיסטים ולקח 6 ריבאונדים. היו לו גם 6 איבודים, אך הם התגמדו לחלוטין לעומת כמות האסיסטים. לשחקן שאיננו רכז טבעי, אבדיה בהחלט נראה הלילה כמו אחד כזה”.

מאמנו של הישראלי, טיאגו ספליטר, התייחס לתפקודו כרכז: “היכולת שלו ללכת חזק לסל היא החוזקה שלו. מנסים לשלוח אותו לצד שמאל כי הוא רוצה ללכת ימינה, אבל הוא מוצא דרך להגיע לטבעת, או למצוא שחקנים פנויים אם חסמו את הצבע ושמו שם שלושה או ארבעה שחקנים. דני פשוט מסר את הכדור ומצא את מי שצריך. הוא שחקן חכם ושחקן התקפה מעולה, אז כשאתה שם את הכדור אצלו בידיים, או שהוא קולע או שהוא מוצא שחקן פנוי”.

