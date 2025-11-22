יום שבת, 22.11.2025 שעה 10:07
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%1470-154413דטרויט פיסטונס
69%1519-156313פילדלפיה 76'
67%1342-142612ניו יורק ניקס
64%1630-166914קליבלנד קאבלירס
62%1526-157713טורונטו ראפטורס
62%1549-159613מיאמי היט
58%1455-145912שיקגו בולס
57%1630-165714אטלנטה הוקס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
50%1602-163914אורלנדו מג'יק
43%1660-160514מילווקי באקס
31%1530-150713שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
8%1657-146213וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1594-180915אוקלהומה ת'אנדר
83%1370-150912דנבר נאגטס
82%1226-136111יוסטון רוקטס
77%1465-156113סן אנטוניו ספרס
69%1512-153313לוס אנג'לס לייקרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
57%1615-167214פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
42%1493-147912יוטה ג'אז
38%1590-158613פורטלנד בלייזרס
29%1620-153414דאלאס מאבריקס
29%1663-157414ממפיס גריזליס
21%1735-156514סקרמנטו קינגס
15%1506-140613לוס אנג'לס קליפרס
15%1587-140613ניו אורלינס פליקנס

שיא קריירה באסיסטים לאבדיה בניצחון על קרי

הישראלי רשם עוד הופעה מבריקה עם 26 נקודות, 13 אסיסטים ו-6 ריבאונדים ב-123:127 החשוב על גולדן סטייט בגביע, שהעלה את פורטלנד למקום הראשון בבית

גרין ואבדיה (רויטרס)
גרין ואבדיה (רויטרס)

הופעת אולסטאר נוספת לדני אבדיה, שהפך את היכולת החריגה שלו העונה ב-NBA לדבר שבשגרה. הפעם הישראלי שבר שיא קריירה באסיסטים עם 13 כאלו (הקודם נשבר רק במשחק הקודם, 11) והוסיף 26 נקודות, חלקן הגדול במאני טיים, ושישה ריבאונדים בניצחון 123:127 הדרמטי של פורטלנד על גולדן סטייט וסטף קרי בגביע.

הבלייזרס אולי נראו כמו טרף קל כשג’רו הולידיי ושיידון שארפ היו חסרים בגלל פציעות, אבל במקום זאת גולדן סטייט קיבלה שיעור מפתיע מחבורה קשוחה של שחקנים שנשארו לעמוד. הניצחון העלה את אבדיה וחבורתו למקום הראשון בבית בגביע, מעל דנבר, מה שעוזר לטרייל בלייזרס לשמור על סיכוי ממשי להעפיל לרבע הגמר.

סטף קרי קלע 38 נקודות שלא הספיקו, ודווקא הרוקי של פורטלנד קיילב לאב להט בקלאץ’ עם 26 נקודות, כשגם הישראלי היה שם עם כמה סלים חשובים ואסיסטים מכריעים בדקות הסיום.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד עלתה למאזן 9:7 העונה, גולדן סטייט ירדה ל-9:9 במשחק שבו הטרייל בלייזרס הובילו 28:35 אחרי הרבע הראשון וקרסו הגנתית ברבע השני (44:30). ברבע השלישי אבדיה וחבורתו הצליחו לצמצם את ההפרש ולקראת סיום הרבע האחרון גם הושג המהפך המיוחל.

אבדיה לבדו היה אחראי על 10 הנקודות האחרונות של פורטלנד, בין אם כמי שקלע או מסר את האסיסט לאותן נקודות. כל זה ללא ג'רו הולידיי ושיידון שארפ, שניים השחקנים הבולטים בקבוצה, וכשדריימונד גרין, סטף קרי וג'ימי באטלר שיחקו בצד השני.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אצל גולדן סטייט ג’ימי באטלר וברנדין פודז'ימסקי תרמו 20 נקודות כל אחד. זה היה ההפסד הראשון שלה ב־6 משחקי הבית העונה. הקבוצה גם ירדה למאזן 2:1 בגביע ה־NBA. המשחק התאפיין בדרמה עד הרגע האחרון, כאשר קרי קבר שלשה שהורידה את הפער לנקודה בדיוק שתי דקות לסיום, אבל לאב, שלא מפחד לשחרר זריקה מכל מצב, ענה בשלשה משלו שהחזירה את פורטלנד ליתרון ארבע, דקה ו־27 לסיום.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

באטלר צימק מהקו לשתיים, ואז לאב וקרי שוב החליפו שלשות, וקרי קלע את שלו כשנותרו 22 שניות. הווריירס ניסו לחטוף, נכשלו, ובזבזו כמה שניות יקרות לפני שביצעו עבירה על אבדיה. הישראלי דייק פעמיים מהקו 9.8 שניות לסיום והחזיר את היתרון לארבע. קרי החטיא פעמיים מחוץ לקשת בשניות האחרונות, וזאת אחרי שגולדן סטייט הובילה כבר ב־11 הפרש באמצע הרבע השלישי, אבל פורטלנד שחקה את הווריירס בריבאונד וניצחה 32:52 בקרבות הכדורים החוזרים בדרך לניצחון המרשים. 

