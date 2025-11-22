שיא קריירה באסיסטים לאבדיה בניצחון על קרי

הופעת אולסטאר נוספת לדני אבדיה, שהפך את היכולת החריגה שלו העונה ב-NBA לדבר שבשגרה. הפעם הישראלי שבר שיא קריירה באסיסטים עם 13 כאלו (הקודם נשבר רק במשחק הקודם, 11) והוסיף 26 נקודות, חלקן הגדול במאני טיים, ושישה ריבאונדים בניצחון 123:127 הדרמטי של פורטלנד על גולדן סטייט וסטף קרי בגביע.

הבלייזרס אולי נראו כמו טרף קל כשג’רו הולידיי ושיידון שארפ היו חסרים בגלל פציעות, אבל במקום זאת גולדן סטייט קיבלה שיעור מפתיע מחבורה קשוחה של שחקנים שנשארו לעמוד. הניצחון העלה את אבדיה וחבורתו למקום הראשון בבית בגביע, מעל דנבר, מה שעוזר לטרייל בלייזרס לשמור על סיכוי ממשי להעפיל לרבע הגמר.

סטף קרי קלע 38 נקודות שלא הספיקו, ודווקא הרוקי של פורטלנד קיילב לאב להט בקלאץ’ עם 26 נקודות, כשגם הישראלי היה שם עם כמה סלים חשובים ואסיסטים מכריעים בדקות הסיום.

דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד עלתה למאזן 9:7 העונה, גולדן סטייט ירדה ל-9:9 במשחק שבו הטרייל בלייזרס הובילו 28:35 אחרי הרבע הראשון וקרסו הגנתית ברבע השני (44:30). ברבע השלישי אבדיה וחבורתו הצליחו לצמצם את ההפרש ולקראת סיום הרבע האחרון גם הושג המהפך המיוחל.

אבדיה לבדו היה אחראי על 10 הנקודות האחרונות של פורטלנד, בין אם כמי שקלע או מסר את האסיסט לאותן נקודות. כל זה ללא ג'רו הולידיי ושיידון שארפ, שניים השחקנים הבולטים בקבוצה, וכשדריימונד גרין, סטף קרי וג'ימי באטלר שיחקו בצד השני.

דני אבדיה (רויטרס)

אצל גולדן סטייט ג’ימי באטלר וברנדין פודז'ימסקי תרמו 20 נקודות כל אחד. זה היה ההפסד הראשון שלה ב־6 משחקי הבית העונה. הקבוצה גם ירדה למאזן 2:1 בגביע ה־NBA. המשחק התאפיין בדרמה עד הרגע האחרון, כאשר קרי קבר שלשה שהורידה את הפער לנקודה בדיוק שתי דקות לסיום, אבל לאב, שלא מפחד לשחרר זריקה מכל מצב, ענה בשלשה משלו שהחזירה את פורטלנד ליתרון ארבע, דקה ו־27 לסיום.

דני אבדיה (רויטרס)

באטלר צימק מהקו לשתיים, ואז לאב וקרי שוב החליפו שלשות, וקרי קלע את שלו כשנותרו 22 שניות. הווריירס ניסו לחטוף, נכשלו, ובזבזו כמה שניות יקרות לפני שביצעו עבירה על אבדיה. הישראלי דייק פעמיים מהקו 9.8 שניות לסיום והחזיר את היתרון לארבע. קרי החטיא פעמיים מחוץ לקשת בשניות האחרונות, וזאת אחרי שגולדן סטייט הובילה כבר ב־11 הפרש באמצע הרבע השלישי, אבל פורטלנד שחקה את הווריירס בריבאונד וניצחה 32:52 בקרבות הכדורים החוזרים בדרך לניצחון המרשים.