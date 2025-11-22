11 נקודות למאייר, פרדו נותרה מושלמת במכללות

בזמן שה-NBA מגבירה קצב לאט לאט, גם ליגת המכללות בארצות הברית נכנסת יותר ויותר לעניינים וכך גם הנציגים הישראלים שלנו. הלילה (בין שישי לשבת) פרדו רשמה 56:86 חד וחלק על טקסס טק, על מנת לשמור על מאזן מושלם לאחר חמישה ניצחונות.

כאמור, פרדו עלתה למאזן של 0:5, כשהיא ללא ספק מהמועמדות ללכת עד הסוף אי שם בחודש מרץ, והנציג הישראלי שלנו בקבוצה עומר מאייר שיחק בסך הכל 19 דקות, בהן הוא רשם 11 נקודות, שני אסיסטים ושני איבודים.

מאייר קלע 5 מ-8 בסך הכל מהשדה, כאשר מעבר לקשת הוא קלע 1 מ-3 והגארד ששיחק אשתקד במכבי תל אביב לא נשלח לקו. אגב, שבעה שחקנים של פרדו קלעו בספרות כפולות, כשרק שניים מאותם שחקנים קלעו יותר ממאייר.