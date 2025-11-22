יום שבת, 22.11.2025 שעה 10:08
כדורסל ישראלי  >> ישראלים במכללות

11 נקודות למאייר, פרדו נותרה מושלמת במכללות

המכללה מאינדיאנה עם ניצחון חמישי בחמישה משחקים, הפעם עם 56:86 על טקסס טק. הגארד הישראלי הוסיף שני אסיסטים ושני איבודים ב-19 דקות בסך הכל

|
עומר מאייר בפעולה (IMAGO)
עומר מאייר בפעולה (IMAGO)

בזמן שה-NBA מגבירה קצב לאט לאט, גם ליגת המכללות בארצות הברית נכנסת יותר ויותר לעניינים וכך גם הנציגים הישראלים שלנו. הלילה (בין שישי לשבת) פרדו רשמה 56:86 חד וחלק על טקסס טק, על מנת לשמור על מאזן מושלם לאחר חמישה ניצחונות.

כאמור, פרדו עלתה למאזן של 0:5, כשהיא ללא ספק מהמועמדות ללכת עד הסוף אי שם בחודש מרץ, והנציג הישראלי שלנו בקבוצה עומר מאייר שיחק בסך הכל 19 דקות, בהן הוא רשם 11 נקודות, שני אסיסטים ושני איבודים.

מאייר קלע 5 מ-8 בסך הכל מהשדה, כאשר מעבר לקשת הוא קלע 1 מ-3 והגארד ששיחק אשתקד במכבי תל אביב לא נשלח לקו. אגב, שבעה שחקנים של פרדו קלעו בספרות כפולות, כשרק שניים מאותם שחקנים קלעו יותר ממאייר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */