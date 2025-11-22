יום שבת, 22.11.2025 שעה 10:08
שונות  >> ONE Podcasts

סוף עונה: המשבר של מכבי ת"א ביורוליג מעמיק

האזינו לפודקאסט: כמה מהאחריות לתוצאות היא על קולדבלה, מעמדו של עודד קטש והאם יש צורך לבצע שינוי ומה המהלך שיכול להציל את העונה של הצהובים?

|
לוני ווקר תופס את הראש על הספסל (ראובן שוורץ)
לוני ווקר תופס את הראש על הספסל (ראובן שוורץ)

משה ברדה ורועי לוין התכנסו לפרק אחרי הפסד נוסף ביורוליג, הפעם 99:89 לווירטוס בולוניה בערב שבו הצהובים פשוט לא הופיעו. בפרק הזה ניסינו להבין לאן הבחורים של עודד קטש הולכים מכאן והאם העונה האירופית כבר הגיעה לסיומה, למרות שאנחנו רק בסוף נובמבר.

כמו כן, דיברנו על שאלת המנהל המקצועי: כמה מהאחריות היא על קלאודיו קולדבלה שבנה קבוצה בתקציב גבוה יותר מהתקציבים איתם עבדו שני המנהלים הספורטיביים הקודמים ניקולה וויצ׳יץ׳ ואבי אבן, שבנו קבוצות שהיו רחוקות דקות בודדות מחזרה למעמד הכי יוקרתי שיש לכדורסל האירופי להציע, פיינל פור היורוליג.

נכנסנו לעומק גם לסוגיית מעמדו של המאמן עודד קטש האם יש צורך לבצע שינוי על הקווים והאם אחד כזה באמת יכול להועיל. ומה המהלך שיכול עדיין להציל את העונה של מכבי תל אביב – אם בכלל נשאר מה להציל. ולצד כל זה, עסקנו גם באחת הסוגיות הרגישות והמשמעותיות של התקופה, החזרת המשחקים ארצה והיכן הדברים עומדים מהבחינה הזו.

