ברוקלין הפתיעה את בוסטון, הצגה לקופר פלאג

בוסטון (8:8) - ברוקלין (12:3) 113:105

אחד הערבים המרשימים ביותר של הנטס בתקופה האחרונה הסתיים בניצחון גדול בבוסטון, וזאת למרות היעדרותם של בן שרף הפצוע ודני וולף שחזר לג'י ליג. יומיים בלבד אחרי ההפסד לסלטיקס, ברוקלין הגיעה מחודשת וממוקדת, וקיבלה הצגה כפולה ממייקל פורטר ג'וניור ומניק קלקסטון שהובילה למפנה.

פורטר ג'וניור לקח פיקוד מוחלט בדקות ההכרעה וקלע את כל 14 הנקודות האחרונות של קבוצתו בדרך ל־33 נקודות ו־8 ריבאונדים. קלקסטון חגג טריפל־דאבל ראשון בקריירה (18 נק', 11 ריב', 12 אס') ונואה קלאוני הוסיף 19. בוסטון קיבלה 26 נקודות מג'יילן בראון ו־24 מאנפרני סימונס, אך זה לא מנע הפסד שני במפעל ואיבוד סיכוי מעשי לעלות לרבע הגמר. ייגור דיומין בלט בחצי הראשון עם 12 נק', 6 ריב' ו־5 אס', ודרייק פאוול הוסיף 9.

מייקל פורטר ג'וניור (רויטרס)

דאלאס (12:5) – ניו אורלינס (14:2) 115:118

ערב ענק של קופר פלאג בן ה-18 סידר לדאלאס אחד הניצחונות היותר מרשימים שלה העונה. הרוקי הנוצץ סיפק 29 נקודות, 7 ריבאונדים ו־5 אסיסטים, וב־32 השניות האחרונות מסר אסיסט לשלשה גדולה לנאג'י מרשל שהחזירה למאבס את היתרון 115:116. רגע לפני כן, כ־2:12 דקות לסיום, פלאג קבע 110:111 עם מהלך של סל ועבירה, ובתום חילופי סלים עם זאיון וויליאמסון, שוב היה זה פלאג ששבר את השוויון עם סל חשוב.

דאלאס השלימה מהפך אחרי פיגור של 15 נקודות, בעיקר בזכות פעולות מפתח בדקה האחרונה: פי.ג'יי וושינגטון חסם את ג'רמייה פירז מיד לאחר השלשה של מרשל, מקס כריסטי דייק פעמיים מהעונשין, וניו אורלינס החטיאה פעמיים מעבר לקשת (טריי מרפי ודרק קווין). וושינגטון סיים עם 24 נק' ו־9 ריב', כריסטי תרם 23 וברנדון וויליאמס חילק 12 אסיסטים. בצד השני מרפי הוליך עם 25 נק', זאיון הוסיף 22, פירז 21, וקווין המשיך להרשים עם 20 נק', 7 ריב' ו־11 אסיסטים, כולל 7 ברבע הראשון.

קופר פלאג (רויטרס)

טורונטו (5:11) - וושינגטון (14:1) 110:140

הראפטורס המשיכו את התקופה החמה שלהם עם ניצחון שישי ברציפות, כזה שגם חתם עבורם את הכרטיס לרבע הגמר. טורונטו הציגה התקפה דוהרת, והוויזארדס מבחינתם לא מצאו תשובות וספגו הפסד 13 ברציפות בעונה עגומה במיוחד.

ברנדון אינגרם ואר ג’יי בארט קלעו 24 כל אחד, סקוטי בארנס וסנדרו ממוקלשווילי הוסיפו 23 כל אחד, וג'מאל שד חילק 10 אסיסטים. טורונטו עומדת כעת על 10 ניצחונות ב־11 משחקים. וושינגטון, שפתחה את הערב עם 1 מ־13 מחוץ לקשת והתפרקה לגמרי ברבע השלישי, קיבלה 20 נקודות מסי ג’יי מקולום ו־14 מטר'ה ג'ונסון, אך המפולת התחרותית שלהם נמשכת.

אינגרם (רויטרס)

שיקגו (7:8) - מיאמי (6:10) 143:107

מיאמי הנחיתה במגרש של שיקגו אחת התצוגות האדירות שלה העונה, במשחק שבו הפרש הנקודות עשוי להיות משמעותי במיוחד במאבק על הכרטיס לרבע הגמר. הבולס אמנם חזרו הביתה מלאי ביטחון אחרי ניצחונות בדנבר ובפורטלנד, אך מהר מאוד מצאו את עצמם בפיגור שהאמיר עד ל־41 נקודות בדקות האחרונות.

ההיט רשמו משחק רביעי העונה עם מעל 140 נקודות, נתון שעבר את כל שש העונות האחרונות יחד, בזכות הפקה התקפית מאוזנת: קליל וור הוביל עם 20 נק' ו־14 ריב', באם אדבאיו תרם 18 ופל'ה לארסון יחד עם דביון מיצ'ל קלעו 16 כל אחד. איו דוסומו היה הקלע הבולט של שיקגו עם 23, וג'וש גידי היה קרוב לטריפל דאבל (19 נק', 11 ריב', 9 אס'). מטאס בוזליס ודיילן טרי נפצעו במהלך המשחק ולא חזרו.

שחקני מיאמי (רויטרס)

קליבלנד (6:11) - אינדיאנה (14:2) 109:120

קליבלנד נקמה בפייסרס על ההדחה הקודמת ביניהן והשיגה ניצחון ביתי חשוב שמחזיק אותה בתמונת העלייה לשלב הבא. דונובן מיטשל הוביל את הערב עם 32 נקודות, כשאוון מובלי היה לצידו עם 22 נקודות ו־12 ריבאונדים.

דונובן מיטשל (רויטרס)

דריוס גרלנד חזר אחרי חמישה משחקים בחוץ והוסיף 20 נקודות, וריצת 9:21 ברבע השלישי שינתה את כל המומנטום והקפיצה את קליבלנד קדימה. מנגד, אנדרו נימהרד סיפק שיא קריירה מרשים של 32 נקודות ו־8 אסיסטים ללא איבוד, פסקל סיאקם קלע 26 וקטף 9 ריב' ובנדיקט מת'ורין תרם 21, אך זה לא הספיק מול ההגנה המשתפרת של הקאבס.