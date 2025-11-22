יום שבת, 22.11.2025 שעה 07:10
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%1470-154413דטרויט פיסטונס
69%1519-156313פילדלפיה 76'
67%1342-142612ניו יורק ניקס
64%1630-166914קליבלנד קאבלירס
62%1526-157713טורונטו ראפטורס
62%1549-159613מיאמי היט
58%1455-145912שיקגו בולס
57%1630-165714אטלנטה הוקס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
50%1602-163914אורלנדו מג'יק
43%1660-160514מילווקי באקס
31%1530-150713שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
8%1657-146213וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1594-180915אוקלהומה ת'אנדר
83%1370-150912דנבר נאגטס
82%1226-136111יוסטון רוקטס
77%1465-156113סן אנטוניו ספרס
69%1512-153313לוס אנג'לס לייקרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
57%1615-167214פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
42%1493-147912יוטה ג'אז
38%1590-158613פורטלנד בלייזרס
29%1620-153414דאלאס מאבריקס
29%1663-157414ממפיס גריזליס
21%1735-156514סקרמנטו קינגס
15%1506-140613לוס אנג'לס קליפרס
15%1587-140613ניו אורלינס פליקנס

ברוקלין הפתיעה את בוסטון, הצגה לקופר פלאג

הנטס ניצחו את הסלטיקס 105:113 בחוץ ללא וולף ושרף, כוכב דאלאס קלע 29 נק' בניצחון על הפליקנס, טורונטו הביסה את וושינגטון והבטיחה כרטיס לרבע

|
ג'יילן בראון (רויטרס)
ג'יילן בראון (רויטרס)

בוסטון (8:8) - ברוקלין (12:3) 113:105

אחד הערבים המרשימים ביותר של הנטס בתקופה האחרונה הסתיים בניצחון גדול בבוסטון, וזאת למרות היעדרותם של בן שרף הפצוע ודני וולף שחזר לג'י ליג. יומיים בלבד אחרי ההפסד לסלטיקס, ברוקלין הגיעה מחודשת וממוקדת, וקיבלה הצגה כפולה ממייקל פורטר ג'וניור ומניק קלקסטון שהובילה למפנה.

פורטר ג'וניור לקח פיקוד מוחלט בדקות ההכרעה וקלע את כל 14 הנקודות האחרונות של קבוצתו בדרך ל־33 נקודות ו־8 ריבאונדים. קלקסטון חגג טריפל־דאבל ראשון בקריירה (18 נק', 11 ריב', 12 אס') ונואה קלאוני הוסיף 19. בוסטון קיבלה 26 נקודות מג'יילן בראון ו־24 מאנפרני סימונס, אך זה לא מנע הפסד שני במפעל ואיבוד סיכוי מעשי לעלות לרבע הגמר. ייגור דיומין בלט בחצי הראשון עם 12 נק', 6 ריב' ו־5 אס', ודרייק פאוול הוסיף 9.

מייקל פורטר גמייקל פורטר ג'וניור (רויטרס)

דאלאס (12:5) – ניו אורלינס (14:2) 115:118

ערב ענק של קופר פלאג בן ה-18 סידר לדאלאס אחד הניצחונות היותר מרשימים שלה העונה. הרוקי הנוצץ סיפק 29 נקודות, 7 ריבאונדים ו־5 אסיסטים, וב־32 השניות האחרונות מסר אסיסט לשלשה גדולה לנאג'י מרשל שהחזירה למאבס את היתרון 115:116. רגע לפני כן, כ־2:12 דקות לסיום, פלאג קבע 110:111 עם מהלך של סל ועבירה, ובתום חילופי סלים עם זאיון וויליאמסון, שוב היה זה פלאג ששבר את השוויון עם סל חשוב.

דאלאס השלימה מהפך אחרי פיגור של 15 נקודות, בעיקר בזכות פעולות מפתח בדקה האחרונה: פי.ג'יי וושינגטון חסם את ג'רמייה פירז מיד לאחר השלשה של מרשל, מקס כריסטי דייק פעמיים מהעונשין, וניו אורלינס החטיאה פעמיים מעבר לקשת (טריי מרפי ודרק קווין). וושינגטון סיים עם 24 נק' ו־9 ריב', כריסטי תרם 23 וברנדון וויליאמס חילק 12 אסיסטים. בצד השני מרפי הוליך עם 25 נק', זאיון הוסיף 22, פירז 21, וקווין המשיך להרשים עם 20 נק', 7 ריב' ו־11 אסיסטים, כולל 7 ברבע הראשון.

קופר פלאג (רויטרס)קופר פלאג (רויטרס)

טורונטו (5:11) - וושינגטון (14:1) 110:140

הראפטורס המשיכו את התקופה החמה שלהם עם ניצחון שישי ברציפות, כזה שגם חתם עבורם את הכרטיס לרבע הגמר. טורונטו הציגה התקפה דוהרת, והוויזארדס מבחינתם לא מצאו תשובות וספגו הפסד 13 ברציפות בעונה עגומה במיוחד.

ברנדון אינגרם ואר ג’יי בארט קלעו 24 כל אחד, סקוטי בארנס וסנדרו ממוקלשווילי הוסיפו 23 כל אחד, וג'מאל שד חילק 10 אסיסטים. טורונטו עומדת כעת על 10 ניצחונות ב־11 משחקים. וושינגטון, שפתחה את הערב עם 1 מ־13 מחוץ לקשת והתפרקה לגמרי ברבע השלישי, קיבלה 20 נקודות מסי ג’יי מקולום ו־14 מטר'ה ג'ונסון, אך המפולת התחרותית שלהם נמשכת.

אינגרם (רויטרס)אינגרם (רויטרס)

שיקגו (7:8) - מיאמי (6:10) 143:107

מיאמי הנחיתה במגרש של שיקגו אחת התצוגות האדירות שלה העונה, במשחק שבו הפרש הנקודות עשוי להיות משמעותי במיוחד במאבק על הכרטיס לרבע הגמר. הבולס אמנם חזרו הביתה מלאי ביטחון אחרי ניצחונות בדנבר ובפורטלנד, אך מהר מאוד מצאו את עצמם בפיגור שהאמיר עד ל־41 נקודות בדקות האחרונות.

ההיט רשמו משחק רביעי העונה עם מעל 140 נקודות, נתון שעבר את כל שש העונות האחרונות יחד, בזכות הפקה התקפית מאוזנת: קליל וור הוביל עם 20 נק' ו־14 ריב', באם אדבאיו תרם 18 ופל'ה לארסון יחד עם דביון מיצ'ל קלעו 16 כל אחד. איו דוסומו היה הקלע הבולט של שיקגו עם 23, וג'וש גידי היה קרוב לטריפל דאבל (19 נק', 11 ריב', 9 אס'). מטאס בוזליס ודיילן טרי נפצעו במהלך המשחק ולא חזרו.

שחקני מיאמי (רויטרס)שחקני מיאמי (רויטרס)

קליבלנד (6:11) - אינדיאנה (14:2) 109:120

קליבלנד נקמה בפייסרס על ההדחה הקודמת ביניהן והשיגה ניצחון ביתי חשוב שמחזיק אותה בתמונת העלייה לשלב הבא. דונובן מיטשל הוביל את הערב עם 32 נקודות, כשאוון מובלי היה לצידו עם 22 נקודות ו־12 ריבאונדים.

דונובן מיטשל (רויטרס)דונובן מיטשל (רויטרס)

דריוס גרלנד חזר אחרי חמישה משחקים בחוץ והוסיף 20 נקודות, וריצת 9:21 ברבע השלישי שינתה את כל המומנטום והקפיצה את קליבלנד קדימה. מנגד, אנדרו נימהרד סיפק שיא קריירה מרשים של 32 נקודות ו־8 אסיסטים ללא איבוד, פסקל סיאקם קלע 26 וקטף 9 ריב' ובנדיקט מת'ורין תרם 21, אך זה לא הספיק מול ההגנה המשתפרת של הקאבס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */