"סיטואציה מביכה, זה על כולם, על כל המערכת"

״שוב לא היינו במשחק״, אמרו אתמול במכבי תל אביב, שם יש עצבים, תסכול ועצב לאחר שהקבוצה ירדה למאזן של שלושה ניצחונות אל מול תשעה הפסדים עם 99:89 לבולוניה, ונראה שהעונה האירופית של הצהובים באירופה נגמרה, גם אם לא באופן רשמי.

תסריט נוסף מוכר יריבה שאולי לא הפסידה עדיין בביתה, אך כזו שבהחלט אפשר לנצח, כזו שאפילו פחות עמוקה ממכבי תל אביב בקו הקדמי ובדומה לשני משחקים שהיו העונה בתחרות הבכירה של אירופה עודד קטש וחניכיו אפילו לא היו באזור החיוג של המשחק, ואפילו במועדון יודעים: ״החזרה בסוף משקרת״. המשחק אמנם הסתיים בשלשה של בולוניה עם הבאזר ולוח התוצאות הראה 99:89, אך ההפרש היה גבוה יותר והצהובים כאמור מעולם לא היו קרובים באמת.

שאלת השאלות בתחילת המשחק ובמהלכו הייתה מתי והאם לוני ווקר יעלה לשחק. ככל שהדקות חלפו התחושה הייתה שקליפורד אומורוי יראה זמן פרקט לפניו ואכן כך היה כי דקות משחק לווקר לא היו, יש מי שטוען כי הוא עדיין פצוע, מאמנו אמר לאחר המשחק כי זו הייתה החלטה שלו ובמועדון? במכבי תל אביב אף אחד לא מבין מדוע ווקר לא שיחק.

לוני ווקר מתוסכל (ראובן שוורץ)

השחקן הכי יקר במועדון שמביא עימו כוח אש בהחלט בלט בהיעדרו וחסרונו הורגש. גם בעניינו של אומורוי הדברים לא ברורים הרי הקבוצה נפלה בריבאונד ההגנה פעם אחר פעם אחר פעם ובדומה לסוגיית ההיררכיה, או נכון יותר לומר היעדרה, לא ברור מדוע הגבוה לא נוסה עוד לפני כן במטרה למזער את הנזק שנגרם לצהובים בקרב על הלוחות (לבולוניה היו 12 ריבאונדים בהתקפה).

״צריכים לקחת ריבאונד כדי שיהיה אפשר לקחת את המשחק או להוריד את ההפרש ולא עשינו את זה. אלו טעויות שעשינו בעבר. זה הפסד כואב כי בסוף לא היינו שם. צריכים להרים את הרמה״, אמרו במכבי. המוטיב החוזר של המחצית הראשונה גם כן חזר על עצמו כאשר חניכיו של דושקו איבנוביץ׳ קלעו 56 נקודות במחצית הראשונה.

עודד קטש (ראובן שוורץ)

במשחק קטש חסר גם את טי ג׳יי ליף וגם את ג׳יילן הורד, אך במועדון יודעים: ״ברור שיש נסיבות, אבל זה עדיין לא משנה, היינו צריכים להיראות יותר טוב״, והודו בכאב: ״הסיטואציה הזו מביכה, בסוף זה על כולם, על כל המערכת״. כאמור, במועדון עצבניים על הטעויות שחוזרות על עצמן וכואבים על המקום בו הם נמצאים, ה-19 והלפני אחרון. ״משחק שלם שלא היינו בו, עצוב מאוד״. הקבוצה תפגוש את הפועל חולון ביום ראשון הקרוב במסגרת המחזור ה-7 של ליגת העל כאשר חולוניה של דני פרנקו מגיעה בעצמה לאחר הפסד בליגת האלופות של פיב״א.

הדברים המטרידים מבחינתה של מכבי תל אביב הם שכבר חודשיים אל תוך העונה והקבוצה סובלת מאותן הבעיות, פגיעה כמעט באותם הדברים - חלקם תוצר של בנייה לא מאוזנת וחוסרים אותם עוד צריך להשלים, ואם לא די בכך, שפת הגוף אמש הייתה רעה. ״זה לא מקום למכבי תל אביב״, מסכמים בסביבת הקבוצה בנוגע למיקום בטבלה, אך שוב כשהצהובים נכנסים כבר לחודש השלישי, המחסור בעקביות ובהיררכיה מביאים לשורה תחתונה ומבחן תוצאה עגום מאוד.