יום שבת, 22.11.2025 שעה 00:15
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%1018-110512הפועל ת"א1
67%972-104312אולימפיאקוס2
67%978-103812הכוכב האדום3
67%1041-107212פנאתינייקוס4
58%994-104412מונאקו5
58%1021-102112ברצלונה6
58%957-96912פנרבחצ'ה7
58%1051-106712ולנסיה8
58%976-105012ז'לגיריס9
50%997-99712אולימפיה מילאנו10
50%1006-102312ריאל מדריד11
50%1017-99612וירטוס בולוניה12
42%1017-98012אנדולו אפס13
42%990-93512באיירן מינכן14
42%1075-107212פאריס15
42%1056-103112דובאי16
33%1088-104512באסקוניה17
33%1045-99212פרטיזן בלגרד18
25%1027-90712ליון וילרבאן19
25%1130-106912מכבי ת"א20

עודד קטש: לוני ווקר לא שיחק? החלטה של מאמן

מאמן מכבי ת"א היה מאוכזב אחרי ה-99:89 בבולוניה: "סובלים מאותם דברים מתחילת העונה, צריכים להשתפר". סנטוס: "חייבים להיות טובים יותר בהגנה"

|
לוני ווקר מתוסכל (ראובן שוורץ)
לוני ווקר מתוסכל (ראובן שוורץ)

שוב חוזר הניגון. מכבי תל אביב הגיעה למשחק שהיא ידעה שיהיה חם לפניו מחוץ לאולם, אך היא לא ממש הופיעה לאולם עצמו. הצהובים נכנעו היום (שישי) עם 99:89 לא נעים לבולוניה, והיא המשיכה בעונה הרעה שלה ביורוליג כשרשמה הפסד תשיעי במפעל, לצד שלושה ניצחונות בלבד.

עודד קטש סיכם: “פספסנו הרבה דברים שאנחנו סובלים מהם מתחילת העונה, אנחנו צריכים להיות יציבים יותר. גם כשאנחנו הצלחנו לעצור אותם, לא הצלחנו לקחת ריבאונד, לא הצלחנו לקחת מומנטום. הם קלעו זריקות קשות, שיחקנו נגד יריבה ביתית וקשה, ואנחנו צריכים להיות טובים יותר כדי לנצח. חייבים להשתפר. לוני ווקר? שום דבר, החמצנו את לוני ווקר בעשרת הימים האחרונים בגלל פציעה, אז זו הייתה החלטה של מאמן”.

מרסיו סנטוס שיתף: “הפסדנו בריבאונד, נתנו להם לקחת הרבה בהתקפה, וזה נתן להם הרבה הזדמנויות שניות. התקשנו לעצור גם את ההתקפות המהירות שלהם, בהתקפה הם שיחקו טוב, שיתפו אחד את השני ומצאו את מה שהם היו צריכים למצוא, אנחנו חייבים להיות טובים יותר בהגנה”.

ג’ף דאוטין ג’וניור דיבר גם הוא: “אנחנו שיחקנו קשה לקראת הסוף, אבל כולם כולל אני צריכים לפתוח טוב יותר. הם קלעו זריקות קשות שאפשר לחיות איתם, אבל אם היינו מוציאים אותם מאיזון מהר יותר זה היה יכול להיגמר אחרת. נצפה בווידאו ונראה מה היה אפשר לעשות טוב יותר בסך הכל”.

