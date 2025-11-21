אולימפיאקוס חגגה, פנרבחצ'ה המשיכה לדהור

המחזור ה-12 תם לו היום (שישי) ביורוליג, כאשר למעט המשחק של מכבי ת”א התקיימו עוד ארבעה משחקים. במוקד, אולימפיאקוס ניצחה 86:98 את פאריס ופנרבחצ’ה השיגה 99:87 על פרטיזן. בנוסף, בסקוניה פירקה את באיירן מינכן עם 73:95, ו-ולנסיה סידרה להפועל ת”א מקום לבד בפסגה עם 73:76 על הכוכב האדום.

אולימפיאקוס – פאריס 86:98

היוונים חזרו לנצח אחרי ההפסד למילאנו בשבוע שעבר, ועלו למאזן של שמונה ניצחונות לצד ארבעה הפסדים כדי להתקרב עד כדי משחק אחד מהמקום הראשון. מנגד, הצרפתים עצרו רצף של ארבעה הפסדים הפסדים במחזור הקודם, אך שבו למסלול ההפסדים ונחלו הפסד שביעי לצד חמישה ניצחונות. אוון פורנייה תפר 18 נקודות אצל המנצחת, הצגה של ג’סטין רובינסון עם 35 נקודות בצד השני לא הספיקו.

פרטיזן בלגרד – פנרבחצ’ה 99:87

אלופת אירופה לא עוצרת, כאשר אחרי שני הניצחונות על הישראליות בשבוע הכפול בשבוע שעבר היא המשיכה בכושר גם בסרביה, והשיגה ניצחון רביעי בסך הכל ברציפות ושביעי העונה, לצד חמישה הפסדים. הסרבים בראשות ז’ליקו אוברדוביץ’ ממשיכים להתפרק, וכבר במאזן רע של 8:4 שלילי. מיקל יאנטונן הוביל את המנצחת עם 19 נקודות.

ולנסיה – הכוכב האדום בלגרד 73:76

אם לפני המחזור הפועל ת”א הייתה בפסגה בגלל הפרש סלים, אז עכשיו היא לבד לגמרי בפסגה. הסרבים נכנעו בפעם הרביעית העונה, להבדיל משלושת ההפסדים שיש לדימיטריס איטודיס ושחקניו. קודי מילר מקנטייר תפר 23 נקודות, אך זה לא הספיק במותחן בספרד כאשר ברנקו באדיו הוביל את ולנסיה עם 16 נקודות משלו. הספרדים עם שבעה ניצחונות וחמישה הפסדים, וחזרו לנצח אחרי ההפסד לפאריס במחזור הקודם.

תוצאות נוספות

בסקוניה – באיירן מינכן 73:95