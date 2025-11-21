יום שישי, 21.11.2025 שעה 22:24
75%1018-110512הפועל ת"א1
73%902-96511הכוכב האדום2
67%1041-107212פנאתינייקוס3
64%886-94511אולימפיאקוס4
58%994-104412מונאקו5
58%1021-102112ברצלונה6
58%976-105012ז'לגיריס7
55%870-87011פנרבחצ'ה8
55%978-99111ולנסיה9
50%997-99712אולימפיה מילאנו10
50%1006-102312ריאל מדריד11
45%895-86211באיירן מינכן12
45%977-98611פאריס13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
42%1017-98012אנדולו אפס15
42%1056-103112דובאי16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
25%1027-90712ליון וילרבאן20

מכת"זית, רימוני עשן וגז מדמיע: הפגנות בבולוניה

המשטרה המקומית הגיבה ביד קשה להפגנות הפרו פלסטיניות ברקע המפגש מול מכבי תל אביב, כ-6,000 מפגינים יצאו לרחובות. חזיזים ורימוני עשן נזרקו

|
כוחות אבטחה בבולוניה (ראובן שוורץ)
כוחות אבטחה בבולוניה (ראובן שוורץ)

רגעים ספורים לפני מפגש היורוליג בין וירטוס בולוניה למכבי תל אביב, העיר בולוניה סערה הערב (שישי) בעקבות הפגנה רחבת היקף של פעילים פרו פלסטינים. על פי ההערכות, כ-6,000 מפגינים יצאו לרחובות המרכזיים של העיר וקראו קריאות נגד ישראל ואף למניעת קיום המשחק.

ההפגנה התקיימה מרחק לא קטן מהאולם, אולם ההשפעה שלה הורגשה בכל האזור. בשל המתיחות, עסקים סביב האזור נסגרו כבר משעות הצהריים: חנויות כיסו חלונות בקרטונים ובלוחות עץ, בנקים סגרו חזיתות בלוחות ממוסמרים, והרחובות המרכזיים נחסמו לתנועה. במקביל, מאות שוטרים נפרסו בעיר, כולל פריסת מכת"זיות ומסוק משטרתי שחג מעל האזור.

במהלך הצעדה, נזרקו לעבר המשטרה רימוני עשן וחזיזים, מה שהוביל לתגובה חריפה מצד הכוחות שכללה שימוש במכת"זית ולאחר מכן בגז מדמיע, בניסיון לפזר את המפגינים. בין השלטים שנשאו חלק מהמשתתפים: "הראו לישראל את הכרטיס האדום" ו"לא למשחק של וירטוס מול מכבי תל אביב". חלקם אף הציגו כדורי רגל וכדורסל שנראו כאילו טבולים ב"דם" כסמל מחאה.

אבטחה כבדה בבולוניה (ראובן שוורץ)אבטחה כבדה בבולוניה (ראובן שוורץ)

במישור הפוליטי המקומי, מזכ"ל "השמאל האיטלקי" במחוז אמיליה־רומאניה תקף בחריפות את הרשויות על ההחלטה לקיים את המשחק, וטען כי העיר "נאבקת לחשוף את רצח העם בעזה" וכי מניעת האירוע הייתה "פשוט מובנת מאליה". לדבריו, "אוהדי מכבי ידועים באלימותם" ולכן היה על העירייה לעצור את האירוע.

המתיחות בעיר הגיעה לשיאה לאחר שבימים האחרונים נשמעו קריאות ציבוריות לדחות את המשחק או להעבירו למיקום אחר, על רקע האווירה הנפיצה בעיר. למרות זאת, הרשויות המקומיות ו-וירטוס בולוניה הבהירו כי המשחק יתקיים כמתוכנן, בעוד כלי התקשורת המקומיים מדווחים על היערכות יוצאת דופן: מעל 500 אנשי אכיפת חוק נשלחו לשמור על הביטחון סביב האולם.

למרות הכאוס ברחובות והקריאות "לחסום את העיר", המשחק בין בולוניה למכבי תל אביב נערך תחת אבטחה כבדה במיוחד, ושוב מצאה עצמה מכבי עולה לפרקט באווירה שמושפעת מגורמים חיצוניים לחלוטין לכדורסל.

