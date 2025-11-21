כולל מסוק באוויר: אבטחה כבדה למכבי בבולוניה

מכבי תל אביב הגיעה לבולוניה לקראת משחק היורוליג מול וירטוס, כשהיא מלווה באבטחה חסרת תקדים: רחובות נסגרו, כוחות משטרה גדולים פוזרו סביב המלון והאולם, ומסוק משטרתי חג מעל האזור. למרות הלחץ והמתיחות, המשחק כמובן יתקיים כרגיל.

נציין כי בכל הרחובות ליד האולם סגרו את החנויות, כוחות מקומיים מאבטחים הכל, יש כמות גדולה שוטרים שלא נותנים לאף אחד להתקרב לאוטובוס הקבוצה והמקומיים אמרו שהם לא זוכרים כזה דבר אי פעם. כמו כן, שמו ברחובות קרשים כדי לסגור את האזור, כך שרק מי שיש לו כרטיס יוכל להיכנס.

הגעת הקבוצה לוותה בשיירה משטרתית מלאה, כאשר כל הסביבה נסגרה לתנועה. על פי עדי ראייה מקומיים, העיר לא נראתה כך שנים: תגבור כוחות מיוחד, חסימות כבישים ומערך אבטחה שנבנה במיוחד עבור ביקור מכבי תל אביב.

תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

הסערה סביב המשחק החלה כבר מוקדם יותר השבוע. באיטליה פורסם כי בשל חשש מהפגנות פרו-פלסטיניות בעיר, משטרת בולוניה סברה ש"קיום המשחק בתאריך הנוכחי מסוכן מדי". לפי הדיווחים, המשטרה ביקשה לדחות את המשחק עד אמצע דצמבר, ואף העבירה את המלצתה למועצת אירועי הספורט ולראש העיר אנריקו ריצ'י.

הדיווחים יצרו תחושה באיטליה שהמשחק עומד בפני דחייה ודיווחי תקשורת אף ציטטו את המפכ״ל האיטלקי אנטוניו סבורדון שאמר שהאירוע "לא יכול להתקיים בתנאים הנוכחיים". עם זאת, כזכור, בווירטוס מסרו למכבי תל אביב: “אנחנו מודעים לדיווחים, אך המשחק מתקיים כמתוכנן”.

לאחר פרסום הדברים, הרשויות באיטליה התיישרו עם ההודעה שפורסמה קודם לכן גם ב־ONE והבהירו כי אין שינוי, המשחק הערב לא נדחה.