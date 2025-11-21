הקנס של אופ"א לחיפה בעקבות השלט מול ראקוב

בתקשורת הפולנית מדווחים כי אופ״א הטילה קנס על מכבי חיפה בעקבות שלטים "שערורייתיים" שהונפו ביציעים במהלך המשחק מול ראקוב צ’נסטוחובה במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג, כשבאחד מהם נכתב: “רוצחים מאז 1939”. לפי הדיווח, העונש נחשב "מגוחך" ומעורר סערה.

המשחק, בו ראקוב הדיחה את הירוקים, קיבל תהודה בין-לאומית לא רק בשל התוצאה אלא בעיקר בעקבות שלט של אוהדי מכבי חיפה שמשך אש כבדה ברשתות ובתקשורת הפולנית והאירופית. לפי הפרסומים, השלט עורר כעס גדול ואף הוצג בכלי תקשורת שונים כדוגמה ל"אירוע מביש".

לאחר שלושה חודשים, אופ״א פרסמה לכאורה את החלטתה (הדבר לא מופיע בשלב זה באתר אופ”א): קנס בסך 30 אלף אירו למכבי חיפה, עונש שנחשב בעיני התקשורת הפולנית לקל במיוחד. לפי הדיווח, זהו העונש היחיד שיוטל על המועדון, ללא צעדים נוספים או עיצומים נוספים.

השלט שגרם לסערה (שי שפירא)

גם ראקוב עצמה נקנסה באותו משחק: המועדון הפולני חויב לשלם 40 אלף אירו עקב התנהגות אוהדיו. הפרשה ממשיכה לעורר הדים בפולין, שם מביעים תמיהה על כך שאופ״א הסתפקה בקנס כספי בלבד כלפי מכבי חיפה, מה שמוגדר בתקשורת המקומית כ"החלטה מביכה".