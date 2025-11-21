יום שישי, 21.11.2025 שעה 19:46
כדורגל ישראלי

קהת נכנס כמחליף בהפסד הקריטי של סומגאייט

הישראלי עלה מהספסל בדקה ה-68 כשקבוצתו הייתה בפיגור 3:1 מול קרבאח המוליכה, המשחק נגמר ב-4:2 שהרחיק את הקשר וסומגאייט 6 נקודות מהמקום הראשון

|
רועי קהת (הטוויטר של סומגאייט)
רועי קהת (הטוויטר של סומגאייט)

כמדי שבוע, השחקנים הישראלים שמשחקים באירופה ובעולם ממשיכים לנסות לעזור לקבוצות שלהם להשיג את המטרות בליגות המקומיות. גם היום (שישי) הליגיונרים שלנו עלו על כר הדשא בחזרה מפגרת הנבחרות.

# רועי קהת וסומגאייט פגשו במשחק צמרת קריטי את המוליכה קרבאח, כשלפני המשחק שלוש נקודות הפרידו ביניהן. הישראלי נכנס בדקה ה-68 כשקבוצתו בפיגור 3:1, היא הצליחה לצמק, אך לבסוף הפסידה 4:2.

ההפסד במשחק החשוב הרחיק את הקשר וסומגאייט שש נקודות מהמקום הראשון בליגה האזרית, כשהיא עם משחק עודף על פני קרבאח. הם במקום החמישי כרגע בצמרת הצפופה, ועד סוף המחזור יוכלו לרדת למקום השישי במדיה ואראז נחצ’יבאן ובר כהן ישיגו את שלוש הנקודות.

