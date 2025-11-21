נערים ג': סינדרלה ראשונה במשחקי הגביע

פגרת השזרוע תסתיים באופן רשמי בסופ”ש הבא ותביא עלינו גל של משחקים במסגרת גביע המדינה בשנתונים השונים. עם זאת, בשנתון נערים ג’ יצא לדרך ביממה האחרונה מחזור ג’ של משחקי הגביע עם שני משחקים, כשאחד מהם הוליד סינדרלה בסיומו.

הפועל איחוד בני ג’ת - בית”ר נורדיה ירושלים 1:2

המדורגת במקום החמישי בטבלת שרון זכתה בניצחון ביתי במשחק מול קבוצת “צו פיוס” מהבירה, שמדורגת במקום ה-16 בטבלה, זאת לאחר שבשלבים הקודמים זכתה בניצחון 1:5 על קבוצת המשנה של מכבי יבנה ו-2:3 על מ.ס שפרעם.

המגן השמאלי, איברהים ותד, היה במיטבו ואמנם לא הבקיע שער, אך היה לו חלק מרכזי במהלכים שהובילו לכיבושם של שני השערים.

בדקה ה-8 פרץ השחקן באגף שמאל, חדר לרחבה והוכשל ע”י שחקן יריב. עבדל קאדר ותד תרגם את הפסיקה לשער יתרון מהנקודה הלבנה והעניק 0:1 לקבוצתו.

בדקה ה-28 התקפה של נורדיה הסתיימה בבעיטה לעבר השער, שנהדפה ע”י השוער המקומי; על הכדור החוזר עט אביתר יהלומי, שבעט מקרוב לרשת ואיזן ל-1:1.

בדקה ה-55, מסירת רוחב מרגלו של איברהים ותד מצאה את אדהם בדראן ברחבה הירושלמית; בדראן השתלט על הכדור, בעט לרשת וסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 1:2.

אחמד ותד, מנהלה המקצועי של הפועל איחוד בני ג’ת, המשמש כמאמן הקבוצה, אמר בסיום: “יש לנו קבוצה יציבה, שמשחקת עם נשמה. יש שחקנים שעלו חולים כדי לא להחמיץ את המשחק. שלטנו במשחק לכל אורכו, עם יותר ריכוז היינו מצליחים להבקיע יותר ולנצח בהפרש גבוה יותר. מדובר בקבוצת דגל במחלקה, שבכל העונות האחרונות הייתה הטובה ביותר בליגה שבה היא שיחקה. אנחנו שואפים לזכות באליפות ולסלול דרך לקבוצת שנתון 2012 להשתלבות בליגה הלאומית. אם לא נצליח במשימה, חשוב שנסיים בין המקומות שמובילים להשתלבות בליגה הארצית”.

מ.ס רמלה - מ.כ אור יהודה 0:3

במפגש בין שתי קבוצות “צו פיוס” מצמרת מחוז דן זכתה בכל הקופה הקבוצה המארחת, שמוליכה את הטבלה עם מאזן מושלם וביתרון שלוש נקודות על יריבתה, שניצחה בשבעה משחקי ליגה והפסידה בהפרש גבוה במשחק הליגה בין הקבוצות. רמלה מסמנת וי במשחקי הגביע, לאחר שגברה במשחקים הקודמים 2:4 על מכבי ברקאי ו-4:5 על הפועל הרצליה, שאותה היא מקדימה בשלוש נקודות בטבלת הליגה.

רמלה נערים ג' (באדיבות המועדון)

שחקניו של אייל בן עמי, מגן וקשר העבר של הפועל ת”א, הפועל ראשל”צ ונבחרות ישראל, סגרו עניין כבר במחצית הראשונה. מלך שערי הליגה אילאי נחמני, שכבש 20 שערים במשחקי הליגה ועוד ארבעה שערים במדי קבוצת נערים ב’, כבש צמד שערים (7’, 23’) והעלה את מאזן שערי הגביע שלו לשלושה.

שער נוסף שכבש בדקה ה-26 הקפטן, מתן חג’בי, קבע את תוצאת המשחק בשלב מוקדם. מתן חג’בי הוא מלך שערי הגביע של רמלה עם חמישה שערים במשחקי הגביע, אליהם הוסיף עוד ארבעה שערים במשחקי הליגה. רמלה סיימה את המשחק בעשרה שחקנים, בעקבות הרחקה של אחד משחקניה בשלב מתקדם של המשחק.