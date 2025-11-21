יום שישי, 21.11.2025 שעה 20:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת ילדים ב' שרון
ילדים ב': 1:2 להפועל כפ"ס מערב על דרום השרון

חניכיו של צפניה השיגו ניצחון ראשון אחרי שמחקו פיגור של 1:0 על מנת להשיג שלוש נקודות. המאמן: "ניצחנו בזכות בגישה והלחימה". שטיינברג ושבת הפכו

שחקני הפועל כפ
שחקני הפועל כפ"ס מערב ילדים ב' (באדיבות המועדון)

ביום שרבי במיוחד, בזמן שרוב קבוצות הכדורגל הישראלי מצויות בפגרה, אירחה קבוצת ילדים ב' של הפועל כפר סבא מערב את קבוצת "צו פיוס" של מ.ס דרום השרון. המארחת עמדה על מאזן של שתי תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, והייתה צמאה לניצחון בכורה. האורחת עמדה על מאזן של ניצחון אחד ושלושה הפסדים, והיא מצידה קיוותה להכפיל את סך ניצחונותיה.

השלב ההתחלתי של המשחק האיר פנים לקבוצה האורחת, שכבשה שער והוליכה 0:1. הפועל כפר סבא הציגה כדורגל עם אוריינטציה התקפית, מה שהניב פירות. שער שכבש מתן שטיינברג קבע שוויון 1:1. במחצית השנייה המארחת המשיכה באותה מגמה, במקביל הפגינה יכולת הגנה טובה בהובלתו של איתן בידרמן. שער שכבש עמית שבת יצר מהפך והעלה את כפר סבא ליתרון 1:2 עליו הצליחה לשמור עד לסיום המשחק.

שי צפניה, מאמן הקבוצה המנצחת, אמר בסיום המשחק: “אחרי תקופה די ממושכת הקבוצה הצליחה לנצח היום בזכות הגישה והלחימה במגרש. המטרה שלנו להמשיך הלאה למשחקים הבאים, להביא את אותה רוח ויכולת כדי לעשות תוצאות טובות”.

