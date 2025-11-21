סוף סוף הגיע: פול פוגבה נכלל בסגל של מונאקו

יותר משנתיים לאחר הפעם האחרונה שזה קרה, פול פוגבה צפוי לחזור לשחק כדורגל. כמה עיכובים בלתי צפויים מנעו את החזרה עד עכשיו, ומחר (שבת) ב-20:00 מונאקו קבוצתו תפגוש את ראן, והוא נכלל רשמית בסגל.

מי שנחשב לאחר הקשרים הטובים בעולם בעבר לא עלה על המגרש מאז ספטמבר 2023. ההמתנה שלו הייתה ארוכה, כשכולם ציפו לחזרה יותר מוקדמת, אבל כבר פעמיים שפציעות מנעו זאת במחזורים הקודמים.

פוגבה צפוי להתחיל כמובן על הספסל, אך לפי התקשורת בצרפת הוא צפוי לקבל את הדקות הראשונות שלו בשלבים המאוחרים של המשחק, בתקווה שישתלב במהרה וימצא את מקומו בהרכב בהקדם האפשרי.

כזכור, אלוף העולם מ-2018 נעדר מהמגרשים לאחר שהושעה לתקופה ארוכה בעקבות שימוש בחומרים אסורים. הוא חיכה תקופה ארוכה להזדמנות מחודשת ואף בכה בזמן החתימה במונאקו הקיץ, וכעת ההזדמנות הזו סוף סוף תגיע לאחר 26 חודשים.