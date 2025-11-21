יום שישי, 21.11.2025 שעה 19:46
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
2711-2412פאריס סן-ז'רמן1
2511-2812מארסיי2
2511-2112לאנס3
2216-2412שטרסבורג4
2015-2312ליל5
2021-2412מונאקו6
2015-1812ליון7
1817-1912ראן8
1718-1712ניס9
1616-1812טולוז10
1421-1812פ.צ. פאריס11
1417-1312לה האבר12
1315-1012אנז'ה13
1127-1212מץ14
1021-1412ברסט15
1018-1112נאנט16
1026-1412לוריין17
719-712אוקזר18

סוף סוף הגיע: פול פוגבה נכלל בסגל של מונאקו

לאחר יותר משנתיים של היעדרות, מי שנחשב בעבר לאחד הקשרים הטובים בעולם ישוב למגרש. הפציעות עיכבו חזרתו, אך זו צפויה לקרות מחר ב-20:00 מול ראן

|
פול פוגבה (מונאקו)
פול פוגבה (מונאקו)

יותר משנתיים לאחר הפעם האחרונה שזה קרה, פול פוגבה צפוי לחזור לשחק כדורגל. כמה עיכובים בלתי צפויים מנעו את החזרה עד עכשיו, ומחר (שבת) ב-20:00 מונאקו קבוצתו תפגוש את ראן, והוא נכלל רשמית בסגל.

מי שנחשב לאחר הקשרים הטובים בעולם בעבר לא עלה על המגרש מאז ספטמבר 2023. ההמתנה שלו הייתה ארוכה, כשכולם ציפו לחזרה יותר מוקדמת, אבל כבר פעמיים שפציעות מנעו זאת במחזורים הקודמים.

פוגבה צפוי להתחיל כמובן על הספסל, אך לפי התקשורת בצרפת הוא צפוי לקבל את הדקות הראשונות שלו בשלבים המאוחרים של המשחק, בתקווה שישתלב במהרה וימצא את מקומו בהרכב בהקדם האפשרי.

כזכור, אלוף העולם מ-2018 נעדר מהמגרשים לאחר שהושעה לתקופה ארוכה בעקבות שימוש בחומרים אסורים. הוא חיכה תקופה ארוכה להזדמנות מחודשת ואף בכה בזמן החתימה במונאקו הקיץ, וכעת ההזדמנות הזו סוף סוף תגיע לאחר 26 חודשים.

הוספת תגובה




