ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
228-2311מנצ'סטר סיטי3
209-1612קריסטל פאלאס4
1916-1912ברייטון5
1911-1412סנדרלנד6
1920-1912בורנמות'7
1810-1911טוטנהאם8
1810-1311אסטון וילה9
1818-1911מנצ'סטר יונייטד10
1820-1812ליברפול11
1619-1812ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1416-1312פולהאם14
1214-1111ניוקאסל15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1120-1011לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

ממשיכה להתרסק: ליברפול נכנעה 3:0 לפורסט

לאחר ההפסד למנצ'סטר סיטי לפני הפגרה, האלופה המשיכה להיראות רע עם הפסד שישי בליגה. מורילו, סאבונה וגיבס וייט כבשו. 2:2 בין ווסטהאם ובורנמות'

אלכסיס מאק אליסטר וחבריו מאוכזבים (IMAGO)
אלכסיס מאק אליסטר וחבריו מאוכזבים (IMAGO)

פגרת הנבחרות תמה וחוזרים ללחם ולחמאה. הליגה האנגלית חזרה עם המחזור ה-12 שלה במשחק המוקדם בין צ’לסי לברנלי, אך כעת חמישה משחקים משוחקים במקביל, כשבמוקד ליברפול מארחת את נוטינגהאם פורסט. בנוסף, בורנמות’ פוגשת את ווסטהאם, ברייטון את ברנטפורד, פולהאם מארחת את סנדרלנד וקריסטל פאלאס מתארחת אצל וולבס.

ליברפול – נוטינגהאם פורסט 3:0

האלופה כבר יצאה מהמשבר בליגה כשניצחה את אסטון וילה, אך מאז היא רשמה הפסד מהדהד עם 3:0 נגד סיטי לפני הפגרה. כעת, כשהצמרת די רחוקה וקשה לומר את המילה אליפות, ארנה סלוט והשחקנים שלו לפחות ינסו לצמצם פערים מהמוליכות. בצד השני, נוטינגהאם פורסט יצאה לפגרה דווקא עם חיוך, אך היא חוזרת ממנו דווקא למגרש קשה כמו אנפילד וכשהיא שנייה מהסוף בטבלה ונואשת לנקודות.

דקה 33, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ליתרון 0:1: קרן לא מחויבת לחובת ליברפול הובילה לערבובייה ברחבה, אותה ניצל מורילו על מנת להכניע מקרוב את אליסון ולעלות את קבוצתו ליתרון.

מוחמד סלאח מאוכזב (IMAGO)מוחמד סלאח מאוכזב (IMAGO)
שחקני נוטינגהאם פורסט חוגגים (IMAGO)שחקני נוטינגהאם פורסט חוגגים (IMAGO)
שחקני ליברפול מאוכזבים (IMAGO)שחקני ליברפול מאוכזבים (IMAGO)

דקה 46, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ליתרון 0:2: הלם באנפילד. פחות מדקה מפתיחת המחצית השנייה, ניקו וויליאמס העביר מסירה בתוך הרחבה לניקולו סאבונה, שסיים נהדר וקבע יתרון כפול.

דקה 78, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ליתרון 0:3: מורגן גיבס וייט השתלט על ריבאונד לאחר שאליסון הדף, ושלח את הכדור פנימה על מנת לקבוע יתרון משולש.

פולהאם – סנדרלנד 0:1

העולה החדשה הצליחה לרגש את הליגה שבוע אחר שבוע ולפני שני מחזורים היא נעצרה, אך לפני הפגרה היא השיגה 2:2 יקר בתוספת הזמן נגד ארסנל. כעת, האורחת תנסה להמשיך להיות חלק מהמאבק בצמרת, כשהיא עם 19 נקודות, מאזן מדהים בהתחשב בכך שהיא עלתה ליגה. בצד השני, הקוטג’רס עם 11 נקודות בלבד וחייבים נקודות כמו אוויר לנשימה, על מנת להתרחק מהתחתית הבוערת בפרמייר ליג.

גרניט גגרניט ג'אקה והארי ווילסון (IMAGO)

דקה 84, שער! פולהאם עלתה ליתרון 0:1: כדור נהדר מהאגף השמאלי הגיע לראול חימנז במרכז הרחבה, ומטווח קרוב הוא שלח הנגיעה את הכדור לרשת.

בורנמות’ – ווסטהאם 2:2

המארחת פתחה מדהים את העונה וקצת נרגעה, אך היא עדיין לגמרי נלחמת על מקום באירופה ועם 18 נקודות, אותו מאזן שיש לטוטנהאם, אסטון וילה, מנצ’סטר יונייטד וגם ליברפול. הדובדבנים ינסו לחזור לחייך, כאשר לפני הפגרה עם רשמו שני הפסדים ברציפות. מנגד, הפטישים בעונה נוראית ומתחת לקו האדום, כאשר הם עם 10 נקודות בלבד ושלוש נקודות ישחררו הרבה לחץ מהמאמן נונו אספריטו סנטוס.

דקה 11, שער! ווסטהאם עלתה ליתרון 0:1: קאלום ווילסון העלה את האורחים ליתרון מוקדם כאשר בעט מחוץ לרחבה בעיטה יחסית חלשה ששוער היריבה היה צריך לקחת, אך הוא הדף את הכדור פנימה.

קאלום ווילסון חוגג (IMAGO)קאלום ווילסון חוגג (IMAGO)

דקה 35, שער! ווסטהאם עלתה ליתרון 0:2: ווילסון השתלט נפלא על כדור ברחבה, הוריד אותה לרגל ובחצי סיבוב בעט נהדר פנימה את השני שלו ושל קבוצתו.

דקה 67, שער! בורנמות’ צימקה ל-2:1: פנדל מדויק של מרקוס טברנייר החזיר לעניינים את המארחת.

דקה 81, שער! בורנצות’ השוותה ל-2:2: אנס אונאל קיבל את הכדור ברחבה, הצליח לחמוק מבין ההגנה ושלח בעיטה שנכנסה פנימה.

וולבס – קריסטל פאלאס 2:0

נראה שהזאבים צריכים לא פחות מנס כדי להישאר בליגה, כאשר כבר עכשיו הם רק רחוקים מאוד מחוף המבטחים ונועלים את הטבלה. יתרה מכך, המארחת אפילו לא הצליחה להשיג ניצחון אחד העונה, כשהיא עם שתי נקודות בלבד הודות לשתי תוצאות תיקו, לצד תשעה הפסדים. מנגד, מחזיקת הגביע לא רחוקה בכלל מאירופה, ואם תגדיל את 17 הנקודות שיש לה היא לגמרי תמשיך להלחיץ את שאר היריבות שלה על מקום במפעלים.

דויד מלר וולפה בין שחקני קריסטל פאלאס (IMAGO)דויד מלר וולפה בין שחקני קריסטל פאלאס (IMAGO)

 

דקה 63, שער! קריסטל פאלאס עלתה ליתרון 0:1: תרגיל קרן של האורחים הסתיים בבעיטה מחוץ לרחבה שנהדפה על ידי ההגנה, אך הכדור הגיע לדניאל מוניוז, שמתוך הרחבה שיגר בעיטה שנכנסה לשער וקבעה יתרון.

דניאל מוניוז חוגג (IMAGO)דניאל מוניוז חוגג (IMAGO)

דקה 69, שער! קריסטל פאלאס עלתה ליתרון 0:2: ירמי פינו קיבל את הכדור על סך הרחבה, ושיגר כדור נהדר שהכניע את שוער היריבה בדרך ליתרון כפול.

ירמי פינו בועט (IMAGO)ירמי פינו בועט (IMAGO)

ברייטון – ברנטפורד 1:2

קרב ישיר על המקום ה-11. שתי הקבוצות עם 16 נקודות בדיוק, כאשר השחפים מקדימים את היריבה שלהם רק בזכות הפרש שערים טוב יותר בשני גולים. ברייטון יצאה לפגרה לאחר תיקו נגד פאלאס, ברנטפורד עם שלושה ניצחונות בארבעה משחקים כדי לברוח מהתחתית, האחרון שבהם במשחק הקודם נגד ניוקאסל. בכל מקרה, שני הצדדים עדיין במאבק על המקומות שמובילים לאירופה, ונקודות כאן יעזרו מאוד.

דקה 28, שער! ברנטפורד עלתה ליתרון 0:1: איגור טיאגו כבש בפנדל והעלה את האורחת ליתרון.

איגור טיאגו ניגש לפנדל (IMAGO)איגור טיאגו ניגש לפנדל (IMAGO)

דקה 71, שער! ברייטון השוותה ל-1:1: כדור נהדר הגיע לדני וולבק בתוך הרחבה, והחלוץ שלח בנגיעה את הכדור לרשת וקבע שוויון. 

