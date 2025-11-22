סיום: ניוקאסל - מנ. סיטי 1:2

פגרת הנבחרות תמה ואפשר לחזור לללחם והחמאה שלנו. אחרי שהליגה האנגלית חזרה אלינו מוקדם יותר, אז יום המשחקים של שבת ננעל לו בשעה זו עם משחק מסקרן במיוחד, בו ניוקאסל מארחת את מנצ’סטר סיטי במסגרת המחזור ה-12.
התכולים אורבים לארסנל שבמקום הראשון ועם רצף טוב בליגה של שני ניצחונות, כאשר אם ישיגו את השלישי זה יצמק את הפער מהתותחנים לנקודה אחת בלבד וילחיץ אותם, לקראת המפגש של מיקל ארטטה והשחקנים שלו עם טוטנהאם מחר.
מעבר לכושר הטוב של סיטי, מי שאולי בכושר הטוב בעולם הוא ארלינג הולאנד, וההגנה של המארחת תנסה איכשהו לעצור אותו. הנורבגי עם לא פחות מ-14 גולים ובישול אחד ב-11 מחזורים בלבד, וזה מבלי שספרנו את השערים באלופות ועם הנבחרת.
מהצד השני, ניוקאסל עם עונה לא טובה בכלל והיא אף מגיעה למשחק הזה עם שני הפסדים רצופים בפרמייר ליג, ואפשר לומר שהפגרה באה לה בזמן, אך חוסר המזל הביא לה אולי את האתגר הכי קשה באנגליה אחרי הפגרה. בכל מקרה, המגפייז עם 12 נקודות בלבד ושלושה ניצחונות ב-11 משחקים.
מחצית שניה
-
'77
- חילוף ראשון גם בשורות המארחת, כשסוון בוטמן נכנס על חשבון לואיס הול העייף
-
'76
- ברנרדו סילבה היה האחרון לרדת מהדשא בפעימה הנוכחית, כשבמקומו נכנס טיג'אני ריינדרס
-
'76
- גם ראיין שרקי פינה את מקומו עבור אוסקר בוב
-
'76
- חילוף משולש בשורות התכולים מיד אחרי השער, כשז'רמי דוקו יצא ובמקומו עלה סאביו
-
'71
- דונארומה התלונן שהייתה עליו עבירה במהלך שהוביל לשער וספג בעקבות כך את הכרטיס הצהוב
-
'70
- שער! היתרון חזר במהרה לניוקאסל! טונאלי שוב הרים קרן מסוכנת, כשוולטמדה שלח מסירה לגימארייש. הקפטן הברזילאי נגח בעוצמה כדור שנעצר במשקוף ונחת ברגליו של בארנס, שהיה הראשון להגיב ושלח את הכדור לרשת כדי לחגוג צמד ו-1:2
-
'68
- שער! מנצ'סטר סיטי עם תגובה מיידית! רובן דיאס ניצל ערבובייה ברחבת המגפייז אחרי קרן של האורחת, שיגר בעיטה שהלכה בין רגליו של שאר והכניעה את פופ בדרך ל-1:1
-
'63
- שער! הסכר נפרץ, 0:1 לניוקאסל! ברונו גימארייש מצא את הארווי בארנס, שאחרי סדרת החמצות אישית הפעם לקח צעד אחורה ומחוץ לרחבה שיגר בעיטה מדויקת לפינה הימנית של דונארומה, כשהשוער לא הצליח למנוע הפעם מהכדור להיכנס
-
'59
- הולאנד הצליח לברוח מהשמירה של שאר כשכדור הוגבה לרחבה, אבל הנגיחה שלו הייתה חלשה ונקלטה בקלות על ידי שוער המארחת
-
'58
- ג'ייקוב מרפי סיפק עוד כדור רוחב גדול, הפעם לוולטמדה, שנעצר בפעם השלישית על ידי השוער האיטלקי, אבל לבסוף הדגל הונף לנבדל אחרי שהמסירה לקיצוני הימני מצאה אותו מאחורי קו ההגנה
-
'49
- ברנרדו סילבה הצטרף אל רשימת המחמיצים ההולכת וגדלה, כשהצליח להטעות את פביאן שאר וסובב כדור שהלך מעל השער
-
'46
- סנדרו טונאלי סובב כדור קרן שלא פגש אף אחד, אבל הצליח להלחיץ את כל הגנת הסיטיזנס כשהכדור חלף על פני כולם ויצא החוצה
מחצית ראשונה
-
'42
- פודן ושרקי ביצעו דאבל פס יפה, בסיומו האנגלי בעט בנגיעה כדור ששרק ליד הקורה הימנית של פופ. מצבים יש, החמצות גדולות יש, שערים עדיין אין
-
'35
- הפעם הולאנד פגש את המסגרת, אבל נעצר על ידי פופ. ניקו או'ריילי מצא את עצמו ברחבה והוציא כדור רוחב שטוח לחלוץ, שבנגיעה שלח את הכדור אל הגוף של השוער. עדיין 0:0, אבל איזה קצב אדיר
-
'30
- אוי ואבוי בארנס! חילופי מסירות נפלאים בצד הימני של התקפת ניוקאסל הותירה את ג'ייקוב מרפי ללא שמירה. הקיצוני הימני שלח כדור רוחב והותיר את הקיצוני השמאלי מול שער ריק, אבל בארנס מיהר ובעט לא טוב החוצה. הרבה מזל למנצ'סטר סיטי, פחות למגפייז ולאנגלי
-
'26
- שוב וולטמדה נעצר על ידי דונארומה! סנדרו טונאלי מצא בכדור עומק את בארנס, שהמתין לתנועה של החלוץ הגרמני ושלח אותו בין קווי ההגנה, אבל גם הפעם, השוער יצא עם ידו על העליונה אחרי עוד עצירה גדולה
-
'18
- דוקו סיפק עוד מסירה גדולה, הפעם לפודן אותו השאיר באחד על אחד מול פופ, אבל האנגלי לא היה מדויק ופספס את המסגרת
-
'13
- ניק וולטמדה עם החמצה אדירה! החלוץ הענק של המגפייז הצליח להתמקם בין הבלמים של סיטי ועלה לנגיחה, אותה שלח בעוצמה לכיוון השער, אבל דונארומה שלח יד והדף את הניסיון
-
'8
- ראיין שרקי הוציא מסירת קרן קצרה, קיבל את הכדור בחזרה, היתל בשומר אחד ובעט בעוצמה לפינה הקרובה, אך פופ היה מוכן וקלט
-
'3
- פתיחה מסחררת משני צידי המגרש. הפעם מנצ'סטר סיטי עם מצב ראשון, כשז'רמי דוקו מצא בכדור עומק גדול את ארלינג הולאנד, אבל הכוכב הנורבגי נלחץ מהיציאה של ניק פופ שדהר לעברו ושלח את הכדור החוצה
-
'1
- כבר החמצה ראשונה מצד ניוקאסל! ג'יאנלואיג'י דונארומה חיפש למי למסור, ובחר דווקא בפיל פודן שירד אחורה. הקשר הסתבך, איבד את הכדור ליד הרחבה והארווי בארנס ניסה לנצל זאת כשסובב, אבל השוער האיטלקי תיקן את הטעות שלו כשעצר
-
'1
- השופט סאם בארוט הוציא את המשחק לדרך! מנצ'סטר סיטי תצליח להלחיץ את ארסנל ולהיצמד אליה בטבלה?