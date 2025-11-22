סיום: ניוקאסל - מנ. סיטי 1:2

הרכבים וציונים

פגרת הנבחרות תמה ואפשר לחזור לללחם והחמאה שלנו. אחרי שהליגה האנגלית חזרה אלינו מוקדם יותר, אז יום המשחקים של שבת ננעל לו בשעה זו עם משחק מסקרן במיוחד, בו ניוקאסל מארחת את מנצ’סטר סיטי במסגרת המחזור ה-12.

התכולים אורבים לארסנל שבמקום הראשון ועם רצף טוב בליגה של שני ניצחונות, כאשר אם ישיגו את השלישי זה יצמק את הפער מהתותחנים לנקודה אחת בלבד וילחיץ אותם, לקראת המפגש של מיקל ארטטה והשחקנים שלו עם טוטנהאם מחר.

מעבר לכושר הטוב של סיטי, מי שאולי בכושר הטוב בעולם הוא ארלינג הולאנד, וההגנה של המארחת תנסה איכשהו לעצור אותו. הנורבגי עם לא פחות מ-14 גולים ובישול אחד ב-11 מחזורים בלבד, וזה מבלי שספרנו את השערים באלופות ועם הנבחרת.

מהצד השני, ניוקאסל עם עונה לא טובה בכלל והיא אף מגיעה למשחק הזה עם שני הפסדים רצופים בפרמייר ליג, ואפשר לומר שהפגרה באה לה בזמן, אך חוסר המזל הביא לה אולי את האתגר הכי קשה באנגליה אחרי הפגרה. בכל מקרה, המגפייז עם 12 נקודות בלבד ושלושה ניצחונות ב-11 משחקים.