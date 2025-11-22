יום שבת, 22.11.2025 שעה 18:58
יום שבת, 22/11/2025, 17:15אצטדיון קאמפ נואוליגה ספרדית - מחזור 13
אתלטיק בילבאו
דקה 77
3 0
שופט: חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1618-1613סלטה ויגו10
1514-1312אלצ'ה11
1512-1113אלאבס12
1514-1212ראיו וייקאנו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1321-1213ולנסיה15
1218-1212מיורקה16
1113-912אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20
מערכת ONE | 22/11/2025 17:15
הרכבים וציונים
 
 
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רגע מרגש במיוחד בעיר ברצלונה. הקבוצה המקומית מארחת את אתלטיק בילבאו במסגרת המחזור ה-13 בליגה הספרדית, אך היא לא עושה זאת במונז’ואיק, אלא בבית, במקום בו סיפקה אינספור רגעים. הקטלונים פוגשים את הבאסקים בקאמפ נואו למפגש מסקרן במיוחד (שידור חי בערוץ ONE).

שנתיים עברו מאז החלו השיפוצים, דחייה אחר דחייה, מונז’ואיק אחר מונז’ואיק, אבל זהו. אז עם זאת בראש, חניכיו של האנזי פליק ינסו לחזור הביתה עם חיוך, כאשר הם יצאו לפגרה עם שני ניצחונות רצופים בליגה וכעת הם רוצים להשיג את השלישי ולהלחיץ את ריאל מדריד.

אלופת ספרד עם 28 נקודות, כאשר המוליכה מבירת המדינה עם 31 וניצחון כאן של ברצלונה יעלה אותה לאותו מאזן נקודות בדיוק, לפני שהבלאנקוס יפגשו את אלצ’ה בחוץ. בכל מקרה, בארסה עם תשעה ניצחונות, תיקו אחד ושני הפסדים ב-12 המחזורים הראשונים העונה.

מנגד, בילבאו נקלעה לרצף של שלושה הפסדים, אך רגע לפני הפגרה יצאה מהמשבר עם 0:1 קטן וחשוב על אוביידו בבית, מגול מרהיב של ניקו וויליאמס. כעת, הקיצוני פוגש את הקבוצה אליה היה הכי קרוב בקיץ האחרון, אך הבריז והחליט להישאר בחבל הבאסקים עם חוזה ארוך טווח.

מחצית שניה
  • '65
  • החמצה
  • שוב אולמו קיבל כדור טוב לרחבה, הפעם הוא בעט בנגיעה, אך פספס במעט את המסגרת
  • '60
  • החמצה
  • כדור עומק גדול של לאמין ימאל השאיר את אולמו במצב טוב ברחבה, אך האחרון התמהמה ונבלם
  • '54
  • כרטיס אדום
  • עבירה מכוערת של סאנסט על פרמין לופס זיכתה אותו בכרטיס צהוב. הוואר התערב ובצדק ההחלטה שונתה וסאנסט הורחק באדום ישיר
  • '48
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:3: חילופי מסירות נהדרים בסמוך לרחבה הסתיימו בעומק טוב של גרסיה לפרמין לופס, שמול סימון שלח את הכדור פנימה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בברצלונה עם פתיחת המחצית השנייה. אלחנדרו באלדה יצא, רונאלד אראוחו נכנס במקומו
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: בישול אדיר של לאמין ימאל, שהכניס כדור עומק עם החלק החיצוני של הרגל, מעבר לכל ההגנה. פראן טורס לא התבלבל מול סימון ושלח את הכדור פנימה
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • איניגו רואיס ספג כרטיס צהוב
  • '41
  • החמצה
  • בילבאו כמעט מצאה את השוויון. כדור רוחב נכנס לרחבה, וויליאמס הגיע ראשון ובעט טוב, אך הכדור פגש רק את הרשת החיצונית
אונאי סימון (IMAGO)אונאי סימון (IMAGO)
  • '39
  • החמצה
  • אונאי גומס שוב ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, הפעם הכדור הלך מעל המסגרת
  • '35
  • החמצה
  • אונאי גומס שלח כדור חד מתוך הרחבה אל המסגרת, גרסיה היה במקום
אלחנדרו באלדה בפעולה (IMAGO)אלחנדרו באלדה בפעולה (IMAGO)
  • '32
  • החמצה
  • פראן טורס שלח בעיטה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת
  • '30
  • אחר
  • חצי שעה של כדורגל חלפה, ברצלונה פתחה בטירוף, אך נרגעה בדקות האחרונות. בילבאו התקשתה עד כה
דני אולמו לא מאמין (IMAGO)דני אולמו לא מאמין (IMAGO)
  • '19
  • החמצה
  • כמעט השני של ברצלונה. פרמין קיבל כדור עומק מושלם ובאחד על אחד מול סימון, בעט לגופו של השוער. אולמו עט על הריבאונד ומסף הרחבה בעט כדור שחלף ליד הקורה
אלחנדרו באלדה (IMAGO)אלחנדרו באלדה (IMAGO)
  • '14
  • החמצה
  • הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של לאפורט, שנגח מקרוב, אך פספס את המסגרת
  • '8
  • החמצה
  • לאמין ימאל קיבל כדור באגף שמאל ברחבה, ביצע הטעיה יפה, אך שלח כדור חלש בדיוק לידיים של סימון
רוברט לבנדובסקי חוגג עם לאמין ימאל (IMAGO)רוברט לבנדובסקי חוגג עם לאמין ימאל (IMAGO)
  • '4
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: איזו פתיחה מטורפת. איבוד כדור בהגנה של בילבאו הוביל את הכדור ללבנדובסקי, האחרון חתך טוב ימינה ומזווית לא קלה שלח בעיטה טובה לפינה הקרובה, סימון לא סגר טוב, איחר בתגובה והדף לרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס הוציא את המשחק לדרך!
לאמין ימאל בחימום (IMAGO)לאמין ימאל בחימום (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי בחימום (IMAGO)רוברט לבנדובסקי בחימום (IMAGO)
אוהדי ברצלונה חוזרים לקאמפ נואו (IMAGO)אוהדי ברצלונה חוזרים לקאמפ נואו (IMAGO)
הוספת תגובה
