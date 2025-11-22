מערכת ONE
|
22/11/2025 17:15
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רגע מרגש במיוחד בעיר ברצלונה. הקבוצה המקומית מארחת את אתלטיק בילבאו במסגרת המחזור ה-13 בליגה הספרדית, אך היא לא עושה זאת במונז’ואיק, אלא בבית, במקום בו סיפקה אינספור רגעים. הקטלונים פוגשים את הבאסקים בקאמפ נואו למפגש מסקרן במיוחד (שידור חי בערוץ ONE).
שנתיים עברו מאז החלו השיפוצים, דחייה אחר דחייה, מונז’ואיק אחר מונז’ואיק, אבל זהו. אז עם זאת בראש, חניכיו של האנזי פליק ינסו לחזור הביתה עם חיוך, כאשר הם יצאו לפגרה עם שני ניצחונות רצופים בליגה וכעת הם רוצים להשיג את השלישי ולהלחיץ את ריאל מדריד.
אלופת ספרד עם 28 נקודות, כאשר המוליכה מבירת המדינה עם 31 וניצחון כאן של ברצלונה יעלה אותה לאותו מאזן נקודות בדיוק, לפני שהבלאנקוס יפגשו את אלצ’ה בחוץ. בכל מקרה, בארסה עם תשעה ניצחונות, תיקו אחד ושני הפסדים ב-12 המחזורים הראשונים העונה.
מנגד, בילבאו נקלעה לרצף של שלושה הפסדים, אך רגע לפני הפגרה יצאה מהמשבר עם 0:1 קטן וחשוב על אוביידו בבית, מגול מרהיב של ניקו וויליאמס. כעת, הקיצוני פוגש את הקבוצה אליה היה הכי קרוב בקיץ האחרון, אך הבריז והחליט להישאר בחבל הבאסקים עם חוזה ארוך טווח.
מחצית שניה
-
'65
- שוב אולמו קיבל כדור טוב לרחבה, הפעם הוא בעט בנגיעה, אך פספס במעט את המסגרת
-
'60
- כדור עומק גדול של לאמין ימאל השאיר את אולמו במצב טוב ברחבה, אך האחרון התמהמה ונבלם
-
'54
- עבירה מכוערת של סאנסט על פרמין לופס זיכתה אותו בכרטיס צהוב. הוואר התערב ובצדק ההחלטה שונתה וסאנסט הורחק באדום ישיר
-
'48
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:3: חילופי מסירות נהדרים בסמוך לרחבה הסתיימו בעומק טוב של גרסיה לפרמין לופס, שמול סימון שלח את הכדור פנימה
-
'46
- חילוף בברצלונה עם פתיחת המחצית השנייה. אלחנדרו באלדה יצא, רונאלד אראוחו נכנס במקומו
מחצית ראשונה
-
'45+2
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: בישול אדיר של לאמין ימאל, שהכניס כדור עומק עם החלק החיצוני של הרגל, מעבר לכל ההגנה. פראן טורס לא התבלבל מול סימון ושלח את הכדור פנימה
-
'43
- איניגו רואיס ספג כרטיס צהוב
-
'41
- בילבאו כמעט מצאה את השוויון. כדור רוחב נכנס לרחבה, וויליאמס הגיע ראשון ובעט טוב, אך הכדור פגש רק את הרשת החיצונית
-
'39
- אונאי גומס שוב ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, הפעם הכדור הלך מעל המסגרת
-
'35
- אונאי גומס שלח כדור חד מתוך הרחבה אל המסגרת, גרסיה היה במקום
-
'32
- פראן טורס שלח בעיטה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת
-
'30
- חצי שעה של כדורגל חלפה, ברצלונה פתחה בטירוף, אך נרגעה בדקות האחרונות. בילבאו התקשתה עד כה
-
'19
- כמעט השני של ברצלונה. פרמין קיבל כדור עומק מושלם ובאחד על אחד מול סימון, בעט לגופו של השוער. אולמו עט על הריבאונד ומסף הרחבה בעט כדור שחלף ליד הקורה
-
'14
- הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של לאפורט, שנגח מקרוב, אך פספס את המסגרת
-
'8
- לאמין ימאל קיבל כדור באגף שמאל ברחבה, ביצע הטעיה יפה, אך שלח כדור חלש בדיוק לידיים של סימון
-
'4
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: איזו פתיחה מטורפת. איבוד כדור בהגנה של בילבאו הוביל את הכדור ללבנדובסקי, האחרון חתך טוב ימינה ומזווית לא קלה שלח בעיטה טובה לפינה הקרובה, סימון לא סגר טוב, איחר בתגובה והדף לרשת
-
'1
- השופט חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס הוציא את המשחק לדרך!