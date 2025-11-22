מערכת ONE
22/11/2025 19:45
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
פגרת הנבחרות תמה ואייאקס עדיין לא מצאה מחליף לג’ון הייטינחה שסיים את דרכו, אך מה שכן המועדון ינסה למצוא זה את הדרך בחזרה למסלול הניצחונות. בשעה זו הקבוצה מאמסטרדם מארחת את אקסלסיור במסגרת המחזור ה-13 בליגה ההולנדית.
אייאקס עם 20 נקודות בלבד בזכות חמישה ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ושני הפסדים, כאשר היא די רחוקה כבר מהצמרת ונראה כי יהיה לה קשה לזכות באליפות גם השנה, אך לפחות היא תנסה לשוב לנצח. לפני היציאה לפגרה, האדומים-לבנים נכנעו 2:1 לאוטרכט.
הקבוצה לא מרימה קצב, אך מי שכן לאט לאט הוא אוסקר גלוך, והוא ינסה להמשיך לתרום גם כאן. עד כה העונה, ליהלום הישראלי יש ארבעה שערים ושני בישולים בליגה ההולנדית, והוא רוצה להמשיך לשפר את המספרים הללו ולהצדיק את תג המחיר שלו.
מהצד השני של המתרס, זהו קרב תחתית בעקבות כך שאקסלסיור נמצאת מתחת לקו עם 10 נקודות בלבד, והיא גם לא ניצחה בשלושת המחזורים האחרונים. בשלושת המחזורים הללו, האורחת רשמה שני הפסדים ותוצאת תיקו, והניצחון האחרון היה אי שם באמצע אוקטובר, עם 0:1 על סיטארד.
מחצית שניה
-
'76
- אדווארדסן יצא, ראול מורו נכנס במקומו
-
'76
- חילוף כפול באייאקס. אוון וינדאל נכנס במקום אלדרס
-
'71
- החמצת ענק לווחהורסט. האחרון היה לבד לגמרי מול ון גאסל, אך בעט מקרוב היישר לגופו של השוער
-
'66
- דרנסילי פרננדס פינה את מקומו לסטפן מיטרוביץ׳
-
'66
- חילוף כפול באקסלסיור. מייק ואן דוינן נכנס במקום ג׳רולדינו ברגרף
-
'60
- שער! אייאקס צימקה ל-2:1: שלוש דקות על המגרש הספיקו לקספר דולברג. החלוץ קיבל רוחב ובנגיעה שלח את הכדור פנימה מקרוב
-
'57
- קספר דולברג נכנס על חשבונו של אנטון גאאי
-
'57
- יוסיפ שוטאלו ספג כרטיס צהוב
-
'52
- חילוף באקסלסיור. אדם קרלן נכנס במקום לנרד הרטיס
-
'46
- שער! אקסלסיור עלתה ל-0:2: מה עובר על הגנת אייאקס? כדור שהוגבה לרחבה הגיע לראשו של אלדרס שפשוט הרחיק לרגליו של נאוגוקס, האחרון ממצב נוח בעט בנגיעה והשלים צמד
מחצית ראשונה
-
'42
- וחהורסט ניסה את מזלו עם בעיטה מרחוק, אך פספס את המסגרת
-
'37
- שער! אקסלסיור עלתה ל-0:1: טיילת בהגנת אייאקס, הובילה את הכדור לנאוגוקס, שפשוט דהר באין מפריע לרחבה ומכ-16 מטרים שלח בעיטה לפינה ולרשת
-
'34
- מחווה יפה באצטדיון יוהאן קרויף. כל הקהל נעמד והריע לאפי נורי, שחקן העבר של אייאקס, שהתמוטט ופרש מכדורגל לפני שמונה שנים
-
'25
- גלוך בעט את הכדור החופשי מכ-25 מטרים, אך נעצר בחומה
-
'24
- ברונקהורסט ביצע עבירה על גלוך וספג כרטיס צהוב
-
'19
- אוסקר גלוך קיבל כדור באוויר ומתוך הרחבה בעט בנגיעה לא מספיק טוב לידיים של ון גאסל
-
'15
- ואוט וחהורסט ספג כרטיס צהוב
-
'4
- קנת טיילור הגביה קרן שמצאה את ראשו של יורי באס, אך האחרון נגח מחוץ למסגרת
-
'1
- השופט ג'ואי קואיג' הוציא את המשחק לדרך!