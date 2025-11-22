יום שבת, 22.11.2025 שעה 21:27
יום שבת, 22/11/2025, 19:45אצטדיון יוהאן קרויףליגה הולנדית - מחזור 13
אקסלסיור רוטרדם
דקה 85
1 2
שופט: ג'ואי קואיג'
אייאקס
ליגה הולנדית 25-26
3417-4113פ.ס.וו. איינדהובן1
2812-3112פיינורד2
2418-2512אלקמאר3
2017-2212אייאקס4
1916-2212אוטרכט5
1917-1712כרונינגן6
1820-2912ניימיכן7
1618-2012טוונטה אנסחדה8
1618-1912גו אהד איגלס9
1620-1812פורטונה סיטארד10
1624-1412ספרטה רוטרדם11
1421-1912הירנביין12
1320-1612וולנדם13
1227-1412זוולה14
1222-1513נאק ברדה15
1023-1112אקסלסיור רוטרדם16
921-1412טלסטאר17
933-1712הראקלס אלמלו18
מערכת ONE | 22/11/2025 19:45
הרכבים וציונים
 
 
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

פגרת הנבחרות תמה ואייאקס עדיין לא מצאה מחליף לג’ון הייטינחה שסיים את דרכו, אך מה שכן המועדון ינסה למצוא זה את הדרך בחזרה למסלול הניצחונות. בשעה זו הקבוצה מאמסטרדם מארחת את אקסלסיור במסגרת המחזור ה-13 בליגה ההולנדית.

אייאקס עם 20 נקודות בלבד בזכות חמישה ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ושני הפסדים, כאשר היא די רחוקה כבר מהצמרת ונראה כי יהיה לה קשה לזכות באליפות גם השנה, אך לפחות היא תנסה לשוב לנצח. לפני היציאה לפגרה, האדומים-לבנים נכנעו 2:1 לאוטרכט.

הקבוצה לא מרימה קצב, אך מי שכן לאט לאט הוא אוסקר גלוך, והוא ינסה להמשיך לתרום גם כאן. עד כה העונה, ליהלום הישראלי יש ארבעה שערים ושני בישולים בליגה ההולנדית, והוא רוצה להמשיך לשפר את המספרים הללו ולהצדיק את תג המחיר שלו.

מהצד השני של המתרס, זהו קרב תחתית בעקבות כך שאקסלסיור נמצאת מתחת לקו עם 10 נקודות בלבד, והיא גם לא ניצחה בשלושת המחזורים האחרונים. בשלושת המחזורים הללו, האורחת רשמה שני הפסדים ותוצאת תיקו, והניצחון האחרון היה אי שם באמצע אוקטובר, עם 0:1 על סיטארד.

מחצית שניה
יורי באס (IMAGO)יורי באס (IMAGO)
  • '76
  • חילוף
  • אדווארדסן יצא, ראול מורו נכנס במקומו
  • '76
  • חילוף
  • חילוף כפול באייאקס. אוון וינדאל נכנס במקום אלדרס
  • '71
  • החמצה
  • החמצת ענק לווחהורסט. האחרון היה לבד לגמרי מול ון גאסל, אך בעט מקרוב היישר לגופו של השוער
קספר דולברג (IMAGO)קספר דולברג (IMAGO)
  • '66
  • חילוף
  • דרנסילי פרננדס פינה את מקומו לסטפן מיטרוביץ׳
  • '66
  • חילוף
  • חילוף כפול באקסלסיור. מייק ואן דוינן נכנס במקום ג׳רולדינו ברגרף
שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)
  • '60
  • שער
  • שער! אייאקס צימקה ל-2:1: שלוש דקות על המגרש הספיקו לקספר דולברג. החלוץ קיבל רוחב ובנגיעה שלח את הכדור פנימה מקרוב
ג׳רלד אלדרס (IMAGO)ג׳רלד אלדרס (IMAGO)
  • '57
  • חילוף
  • קספר דולברג נכנס על חשבונו של אנטון גאאי
  • '57
  • כרטיס צהוב
  • יוסיפ שוטאלו ספג כרטיס צהוב
  • '52
  • חילוף
  • חילוף באקסלסיור. אדם קרלן נכנס במקום לנרד הרטיס
אוסקר גלוך ושחקני אייאקס בהלם (IMAGO)אוסקר גלוך ושחקני אייאקס בהלם (IMAGO)
שחקני אקסלסיור בטירוף (IMAGO)שחקני אקסלסיור בטירוף (IMAGO)
  • '46
  • שער
  • שער! אקסלסיור עלתה ל-0:2: מה עובר על הגנת אייאקס? כדור שהוגבה לרחבה הגיע לראשו של אלדרס שפשוט הרחיק לרגליו של נאוגוקס, האחרון ממצב נוח בעט בנגיעה והשלים צמד
מחצית ראשונה
  • '42
  • החמצה
  • וחהורסט ניסה את מזלו עם בעיטה מרחוק, אך פספס את המסגרת
נואה נאוגוקס מאושר (IMAGO)נואה נאוגוקס מאושר (IMAGO)
  • '37
  • שער
  • שער! אקסלסיור עלתה ל-0:1: טיילת בהגנת אייאקס, הובילה את הכדור לנאוגוקס, שפשוט דהר באין מפריע לרחבה ומכ-16 מטרים שלח בעיטה לפינה ולרשת
  • '34
  • אחר
  • מחווה יפה באצטדיון יוהאן קרויף. כל הקהל נעמד והריע לאפי נורי, שחקן העבר של אייאקס, שהתמוטט ופרש מכדורגל לפני שמונה שנים
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
  • '25
  • החמצה
  • גלוך בעט את הכדור החופשי מכ-25 מטרים, אך נעצר בחומה
  • '24
  • כרטיס צהוב
  • ברונקהורסט ביצע עבירה על גלוך וספג כרטיס צהוב
יורי באס (IMAGO)יורי באס (IMAGO)
  • '19
  • החמצה
  • אוסקר גלוך קיבל כדור באוויר ומתוך הרחבה בעט בנגיעה לא מספיק טוב לידיים של ון גאסל
  • '15
  • כרטיס צהוב
  • ואוט וחהורסט ספג כרטיס צהוב
אנטון גאאי (IMAGO)אנטון גאאי (IMAGO)
  • '4
  • החמצה
  • קנת טיילור הגביה קרן שמצאה את ראשו של יורי באס, אך האחרון נגח מחוץ למסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ג'ואי קואיג' הוציא את המשחק לדרך!
הוספת תגובה
